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Serdar Ortaç adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı
Serdar Ortaç adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı
Sputnik Türkiye
Sanal kumar nedeniyle sabah saatlerinde düzenlenen operasyon ile gözaltına alınan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil tutuklama kararı ile mahkemeye sevk... 11.11.2024, Sputnik Türkiye
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında mahkemeye tutuklama kararı ile sevk edilen Serdar Ortaç serbest bırakıldı.Yasa dışı bahse teşvik suçu ile sabah saatlerinde gözaltına alınan ünlü isimler gündem olmuştu. Aralarında Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ve Batuhan Karadeniz gibi isimlerin soruşturmada adı geçerken mahkemeye sevk edilen Şarkıcı Serdar Ortaç'ın adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı açıklandı.'Çok üzgünüm tabii'Tutuklama kararı ile mahkemeye sevk edilirken basın mensuplarına konuşan Serdar Ortaç ''Çok üzgünüm tabii... İddialar doğru değil ama topluma yine kötü örnek oldum o yüzden çok üzgünüm'' demişti.Serdar Ortaç kimdir?1970 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Serdar Ortaç'ın babası Kastamonu Cideli, annesi ise Adana Ceyhanlı bir aileden geliyor. Aslen Kırım Tatarı olan Serdar Ortaç 1990'lı yıllarda yaptığı pop şarkılar ile geniş kitlelerce tanınan bir isim oldu. MS Hastalığı nedeniyle çoğu kez hastaneye kaldırıldı.
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serdar ortaç, sanal bahis, kumar, online kumar, para
serdar ortaç, sanal bahis, kumar, online kumar, para

Serdar Ortaç adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı

18:23 11.11.2024 (güncellendi: 18:38 11.11.2024)
© İHA / Hakan Akgünşarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu 16 şüpheli adliyeye sevk edildi
şarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu 16 şüpheli adliyeye sevk edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2024
© İHA / Hakan Akgün
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Sanal kumar nedeniyle sabah saatlerinde düzenlenen operasyon ile gözaltına alınan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil tutuklama kararı ile mahkemeye sevk edilmişti. Mahkeme ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ı adli kontrol şartı ile serbest bırakırken ev hapsi kararını açıkladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında mahkemeye tutuklama kararı ile sevk edilen Serdar Ortaç serbest bırakıldı.
Yasa dışı bahse teşvik suçu ile sabah saatlerinde gözaltına alınan ünlü isimler gündem olmuştu. Aralarında Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ve Batuhan Karadeniz gibi isimlerin soruşturmada adı geçerken mahkemeye sevk edilen Şarkıcı Serdar Ortaç'ın adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı açıklandı.

'Çok üzgünüm tabii'

Tutuklama kararı ile mahkemeye sevk edilirken basın mensuplarına konuşan Serdar Ortaç ''Çok üzgünüm tabii... İddialar doğru değil ama topluma yine kötü örnek oldum o yüzden çok üzgünüm'' demişti.

Serdar Ortaç kimdir?

1970 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Serdar Ortaç'ın babası Kastamonu Cideli, annesi ise Adana Ceyhanlı bir aileden geliyor. Aslen Kırım Tatarı olan Serdar Ortaç 1990'lı yıllarda yaptığı pop şarkılar ile geniş kitlelerce tanınan bir isim oldu. MS Hastalığı nedeniyle çoğu kez hastaneye kaldırıldı.
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