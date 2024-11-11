https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/yasa-disi-bahis-operasyonunda-hangi-sosyal-medya-unluleri-gozaltinda-sokaklarda-para-dagitan-o-isim-1090264291.html

Yasa dışı bahis operasyonunda hangi sosyal medya ünlüleri gözaltında? Sokaklarda para dağıtan o isim kim?

Yasa dışı bahis operasyonunda hangi sosyal medya ünlüleri gözaltında? Sokaklarda para dağıtan o isim kim?

Sputnik Türkiye

Yasa dışı bahis operasyonu kapsamında çok sayıda sosyal medya fenomeni de gözaltına alındı. Gözaltındaki isimler kimler? Hangi sosyal medya fenomeni... 11.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-11T13:44+0300

2024-11-11T13:44+0300

2024-11-11T13:44+0300

türkiye

yasadışı bahis

mehmet ali erbil

serdar ortaç

sosyal medya fenomeni

ibrahim yılmaz

muzaffer zorbey erkoçkar

sefa caner sarıçam

esma sözen

alexander menshikov

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Aralarında ünlü isimler Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in de olduğu 20 şüpheli hakkında yasa dışı bahis suçundan soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan isimler arasında sosyal medya fenomenleri de var. 'Sokaklarda para dağıtan adam' olarak tanınan İbrahim Yılmaz, futbolcularla yaptığı paylaşımlarla merak uyandıran Muzaffer Zorbey Erkoçkar, 'parasız erkeği kimse sevmez' diyerek tepki çeken fenomen Sefa Caner Sarıçam, yaşam tarzı videolarıyla tanınan Esma Sözen de gözaltında olan isimler. Peki bu 'fenomenler' kim? Ne iş yaparlar? Sokaklarda para dağıtan isim olarak tanınıyorGözaltına alınan isimlerden biri İbrahim Yılmaz. Sosyal medyada 20 milyona yakın takipçisi olan Yılmaz kendisini 'girişimci iş adamı' olarak tanıtıyor. Profilinde 'önce vatan' yazan Yılmaz, 'sokaklarda para dağıtan ünlü' olarak tanınıyor. 30 yaşında işi bıraktığını söyleyen Yılmaz, katıldığı bir programda güvenlik sistemleri şirketi olduğunu anlatırken çok sayıda programa da konuk olarak katılmış. İki milyon takipçisi varGözaltına alınan diğer bir isim ise sosyal medyada 2 milyon takipçisi olan Muzaffer Zorbey Erkoçkar. Kendisini iş insanı olarak tanıtan 34 yaşındaki Erkoçkar, fanatik Galatasaraylı olarak biliniyor. Yine ünlü futbolcularla yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Erkoçkar, Vipmen Lion Star’s takımının kurucu başkanı. En son yine Galatasaray maçından paylaşım yapan Erkoçkar aynı zamanda kafe işletmecisi olduğunu söylemişti. Diğer bir sosyal medya fenomeni ise Alexander Menshikov. Ürettiği içeriklerle milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor. Sadece instagram değil bir çok mecrayı birlikte kullanıyor. 'Parasız erkeği annesi bile sevmez'Gözaltındaki diğer bir isim ise Sefa Caner Sarıçam. Arabamanya isimli sayfasında özellikle otomobil paylaşımları yapan Sarıçam'ın bir videosuna yazdığı 'parasız erkeği annesi bile sevmez' sözleri dikkat çekmişti. Moda, yaşam tarzı ve günlük hayat temalı videolarıyla sosyal medyada dikkat çeken Esma Sözen de operasyon kapsamında gözaltına alınan diğer bir isim.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/serdar-ortac-ve-mehmet-ali-erbil-de-listede-yasa-disi-bahis-sorusturmasi-baslatildi-1090252378.html

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