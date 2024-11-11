https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/umit-uysaldan-basindan-vurulmus-halde-bulunan-oglunun-saglik-durumu-hakkinda-aciklama-1090261397.html

Ümit Uysal'dan başından vurulmuş halde bulunan oğlunun sağlık durumu hakkında açıklama

Ümit Uysal'dan başından vurulmuş halde bulunan oğlunun sağlık durumu hakkında açıklama

Sputnik Türkiye

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, oğlunun evinde yaralı halde bulunmasıyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Oğlunun sağlık durumuyla ilgili bilgi veren... 11.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-11T12:42+0300

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Antalya'da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın 17 yaşındaki oğlu E.U., geçen günlerde evinde tabancayla vurulmuş halde bulundu. Antalya Valiliği konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Özel bir hastaneye başından silahla yaralanmış bir şahsın intikal ettirildiğinin öğrenilmesi üzerine Emniyet Müdürlüğümüz birimlerince yapılan çalışmalarda yaralı şahsın E.U.U. olduğu ve intihar girişiminde bulunduğu tespit edilmiş, tedavisinin devam etmekte olduğu belirtilmiştir" ifadelerine yer verildi.Ameliyat edilen E.U.,'nun sağlık durumuna ilişkin Ümit Uysal'dan açıklama geldi. Uysal oğlunun sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek zor süreci atlattıklarını söyledi. Uysal, "Oğlum Efe’nin sağlık durumu çok şükür iyi, zor süreci atlattık, servise çıktı. En kısa sürede tekrar aramızda olacak. Yanımızda olan, iyi dileklerini ileten, dualarını esirgemeyen tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum" diye yazdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/muratpasa-belediye-baskani-umit-uysalin-oglu-banyoda-vurulmus-halde-bulundu-1090201042.html

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