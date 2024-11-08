https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/muratpasa-belediye-baskani-umit-uysalin-oglu-banyoda-vurulmus-halde-bulundu-1090201042.html

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın oğlu banyoda vurulmuş halde bulundu

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın oğlu banyoda vurulmuş halde bulundu

Sputnik Türkiye

Cumhuriyet Halk Partisi Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın oğlu E.U. evinin banyosunda silahla başından vurulmuş halde bulundu. Yaralı gencin hastaneye... 08.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-08T18:24+0300

2024-11-08T18:24+0300

2024-11-08T18:57+0300

türkiye

belediye

belediye başkanı

antalya

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

ümit uysal

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Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın oğlu banyoda vurulmuş halde bulundu.Cumhuriyet Halk Partisi Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın oğlu 17 yaşındaki E.U. banyoda başından vurulmuş halde bulundu. Olay yerine gelen 112 ekipleri genci hastaneye kaldırırken gencin ameliyata alındığı ve durumunun stabil olduğu açıklandı.Ümit Uysal kimdir?1970 yılında dünyaya gelen Ümit Uysal Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Antalya'da 1991 yılında avukatlığa başlayan Ümit Uysal 1992 yılında yeniden açılan Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı. 30 Mart 2014 yılında Muratpaşa Belediye Başkanı seçilen Ümit Uysal 3 seçim üst üste başkanlık yaptı.Evli ve iki çocuk babasıdır.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/antalya-havalimaninda-skandal-bebegi-dogurup-tuvaleteatmis-1089192297.html

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belediye, belediye başkanı, antalya, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ümit uysal