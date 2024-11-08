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Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın oğlu banyoda vurulmuş halde bulundu
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın oğlu banyoda vurulmuş halde bulundu
Sputnik Türkiye
Cumhuriyet Halk Partisi Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın oğlu E.U. evinin banyosunda silahla başından vurulmuş halde bulundu. Yaralı gencin hastaneye... 08.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-08T18:24+0300
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türkiye
belediye
belediye başkanı
antalya
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
ümit uysal
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Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın oğlu banyoda vurulmuş halde bulundu.Cumhuriyet Halk Partisi Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın oğlu 17 yaşındaki E.U. banyoda başından vurulmuş halde bulundu. Olay yerine gelen 112 ekipleri genci hastaneye kaldırırken gencin ameliyata alındığı ve durumunun stabil olduğu açıklandı.Ümit Uysal kimdir?1970 yılında dünyaya gelen Ümit Uysal Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Antalya'da 1991 yılında avukatlığa başlayan Ümit Uysal 1992 yılında yeniden açılan Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı. 30 Mart 2014 yılında Muratpaşa Belediye Başkanı seçilen Ümit Uysal 3 seçim üst üste başkanlık yaptı.Evli ve iki çocuk babasıdır.
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belediye, belediye başkanı, antalya, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ümit uysal
belediye, belediye başkanı, antalya, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ümit uysal

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın oğlu banyoda vurulmuş halde bulundu

18:24 08.11.2024 (güncellendi: 18:57 08.11.2024)
© İHAAntalya Muratpaşa Belediyesi Başkanı Ümit Uysal
Antalya Muratpaşa Belediyesi Başkanı Ümit Uysal - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2024
© İHA
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Cumhuriyet Halk Partisi Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın oğlu E.U. evinin banyosunda silahla başından vurulmuş halde bulundu. Yaralı gencin hastaneye kaldırıldığı başarılı şekilde ameliyata alındığı açıklandı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın oğlu banyoda vurulmuş halde bulundu.
Cumhuriyet Halk Partisi Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın oğlu 17 yaşındaki E.U. banyoda başından vurulmuş halde bulundu. Olay yerine gelen 112 ekipleri genci hastaneye kaldırırken gencin ameliyata alındığı ve durumunun stabil olduğu açıklandı.

Ümit Uysal kimdir?

1970 yılında dünyaya gelen Ümit Uysal Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Antalya'da 1991 yılında avukatlığa başlayan Ümit Uysal 1992 yılında yeniden açılan Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı. 30 Mart 2014 yılında Muratpaşa Belediye Başkanı seçilen Ümit Uysal 3 seçim üst üste başkanlık yaptı.Evli ve iki çocuk babasıdır.
polis - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2024
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