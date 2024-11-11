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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/ukraynanin-kaybettigi-topraklar-genisliyor-harkov-bolgesinde-bir-koy-rus-ordusuna-gecti-1090265253.html
Ukrayna'nın kaybettiği topraklar genişliyor: Harkov Bölgesi'nde bir köy Rus ordusuna geçti
Ukrayna'nın kaybettiği topraklar genişliyor: Harkov Bölgesi'nde bir köy Rus ordusuna geçti
Sputnik Türkiye
Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekat kapsamındaki ilerleyişine devam eden Rus ordusu, Harkov Bölgesi'nde bir yerleşim birimini daha ele geçirdi. 11.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-11T13:56+0300
2024-11-11T13:57+0300
ukrayna krizi
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rusya savunma bakanlığı
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rusya silahlı kuvvetleri
özel askeri harekat
donbass
ukrayna
harkov
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus güçlerin Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'ndeki Kolesnikovka köyünde kontrolü sağladığını duyurdu.Bakanlığın açıklamasına göre Ukrayna tarafı, 'Zapad' (Batı)askeri grubunun sorumluluk bölgesinde 490 asker ile 2 silah deposunu yitirdi.Ukrayna kuvvetleri, 'Yug' (Güney) askeri grubunun sorumluluk bölgesinde 540 kayıp verdi.'Tsentr' (Merkez) askeri grubunun sorumluluk bölgesindeki kayıplar 505 olarak kaydedilirken 'Vostok' askeri grubunun sorumluluk bölgesinde 145 militan etkisiz hale getirildi.'Sever' (Kuzey) askeri grubu, 1 günde 95 Ukraynalı askeri ölü olarak ele geçirdi.Ukraynalılar, 'Dinyeper' askeri grubunun sorumluluk bölgesinde ise 65 askerini kaybetti.Rus ordusu, ABD yapımı 4 HIMARS roketi ile ve 39 Ukrayna İHA'sını imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/kremlinden-tekzip-putin-trumpla-telefon-gorusmesi-yapmadi-1090263368.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, rusya ordusu, rusya silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat, donbass, ukrayna, harkov, kharkov, abd, himars, himars roket sistemi
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, rusya ordusu, rusya silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat, donbass, ukrayna, harkov, kharkov, abd, himars, himars roket sistemi

Ukrayna'nın kaybettiği topraklar genişliyor: Harkov Bölgesi'nde bir köy Rus ordusuna geçti

13:56 11.11.2024 (güncellendi: 13:57 11.11.2024)
© Sputnik / Виктор Антонюк / Multimedya arşivine gidinВоеннослужащие МО РФ выполняют боевые задачи в Харьковской области
Военнослужащие МО РФ выполняют боевые задачи в Харьковской области - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2024
© Sputnik / Виктор Антонюк
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Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekat kapsamındaki ilerleyişine devam eden Rus ordusu, Harkov Bölgesi'nde bir yerleşim birimini daha ele geçirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus güçlerin Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'ndeki Kolesnikovka köyünde kontrolü sağladığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasına göre Ukrayna tarafı, 'Zapad' (Batı)askeri grubunun sorumluluk bölgesinde 490 asker ile 2 silah deposunu yitirdi.

Ukrayna kuvvetleri, 'Yug' (Güney) askeri grubunun sorumluluk bölgesinde 540 kayıp verdi.

'Tsentr' (Merkez) askeri grubunun sorumluluk bölgesindeki kayıplar 505 olarak kaydedilirken 'Vostok' askeri grubunun sorumluluk bölgesinde 145 militan etkisiz hale getirildi.

'Sever' (Kuzey) askeri grubu, 1 günde 95 Ukraynalı askeri ölü olarak ele geçirdi.

Ukraynalılar, 'Dinyeper' askeri grubunun sorumluluk bölgesinde ise 65 askerini kaybetti.

Rus ordusu, ABD yapımı 4 HIMARS roketi ile ve 39 Ukrayna İHA'sını imha etti.
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