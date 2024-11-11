https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/ukraynanin-kaybettigi-topraklar-genisliyor-harkov-bolgesinde-bir-koy-rus-ordusuna-gecti-1090265253.html

Ukrayna'nın kaybettiği topraklar genişliyor: Harkov Bölgesi'nde bir köy Rus ordusuna geçti

Ukrayna'nın kaybettiği topraklar genişliyor: Harkov Bölgesi'nde bir köy Rus ordusuna geçti

Sputnik Türkiye

Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekat kapsamındaki ilerleyişine devam eden Rus ordusu, Harkov Bölgesi'nde bir yerleşim birimini daha ele geçirdi. 11.11.2024, Sputnik Türkiye

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ukrayna krizi

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rusya savunma bakanlığı

rus ordusu

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus güçlerin Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'ndeki Kolesnikovka köyünde kontrolü sağladığını duyurdu.Bakanlığın açıklamasına göre Ukrayna tarafı, 'Zapad' (Batı)askeri grubunun sorumluluk bölgesinde 490 asker ile 2 silah deposunu yitirdi.Ukrayna kuvvetleri, 'Yug' (Güney) askeri grubunun sorumluluk bölgesinde 540 kayıp verdi.'Tsentr' (Merkez) askeri grubunun sorumluluk bölgesindeki kayıplar 505 olarak kaydedilirken 'Vostok' askeri grubunun sorumluluk bölgesinde 145 militan etkisiz hale getirildi.'Sever' (Kuzey) askeri grubu, 1 günde 95 Ukraynalı askeri ölü olarak ele geçirdi.Ukraynalılar, 'Dinyeper' askeri grubunun sorumluluk bölgesinde ise 65 askerini kaybetti.Rus ordusu, ABD yapımı 4 HIMARS roketi ile ve 39 Ukrayna İHA'sını imha etti.

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