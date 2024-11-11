Kremlin'den tekzip: Putin, Trump'la telefon görüşmesi yapmadı
© Sputnik / Alexey Nikolsky/
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Putin'in Trump'la telefon görüşmesi yaptığına dair ABD basınında çıkan iddiaları yalanlayan Peskov, Almanya Başbakanı Scholz'la telefon görüşmesi yapmak için Berlin'den bir sinyal almadıklarını kaydetti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump'ın perşembe günü telefon görüşmesi yaptığına dair iddiaları tekzip etti.
Washington Post gazetesinin gündeme getirdiği iddiaya yanıt veren Peskov, çıkan haberlerin yalan olduğunun altını çizerek "Herhangi bir konuşma olmadı. Bu, kesinlikle gerçekle bağdaşmıyor, tamamen uydurma" dedi.
Kremlin Sözcüsü, Putin ve Trump arasında telefon görüşmesi organize edilmesine yönelik bir plan bulunmadığının da altını çizdi.
Washington Post gazetesi, birkaç kaynağına dayandırdığı haberinde, ABD’de başkanlık seçimini kazanan Donald Trump'ın, geçen perşembe Putin'le telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve Ukrayna konusunu ele aldığını iddia etmişti.
Washington Post gazetesinin gündeme getirdiği iddiaya yanıt veren Peskov, çıkan haberlerin yalan olduğunun altını çizerek "Herhangi bir konuşma olmadı. Bu, kesinlikle gerçekle bağdaşmıyor, tamamen uydurma" dedi.
Kremlin Sözcüsü, Putin ve Trump arasında telefon görüşmesi organize edilmesine yönelik bir plan bulunmadığının da altını çizdi.
Washington Post gazetesi, birkaç kaynağına dayandırdığı haberinde, ABD’de başkanlık seçimini kazanan Donald Trump'ın, geçen perşembe Putin'le telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve Ukrayna konusunu ele aldığını iddia etmişti.
'Scholz'ün Putin'le konuşmaya hazır olduğuna dair emare yok'
Bu arada Peskov, Putin'le Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un telefonda görüşüp görüşmeyeceklerinin sorulması üzerine, bu konuda herhangi bir hazırlık yürütülmediğini, Berlin'den bununla ilgili bir sinyal gelmediğini vurguladı.