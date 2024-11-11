https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/ukraynali-eski-istihbarat-subayi-kievin-nukleer-silah-gelistirme-kabiliyetini-degerlendirdi-1090269813.html

Ukraynalı eski istihbarat subayı Kiev’in nükleer silah geliştirme kabiliyetini değerlendirdi

Ukraynalı eski istihbarat subayı Kiev’in nükleer silah geliştirme kabiliyetini değerlendirdi

Sputnik Türkiye

Eski Ukrayna Güvenlik Servisi subayı Yarbay Vasiliy Prozorov, Ukrayna’nın nükleer silah üretecek teknolojiye sahip olmadığını, Kiev'deki elit kesimin de bunu... 11.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-11T15:54+0300

2024-11-11T15:54+0300

2024-11-11T16:04+0300

ukrayna krizi

ukrayna

rusya

ukrayna güvenlik servisi

vasiliy prozorov

nükleer silah

özel askeri harekat

kirli bomba

vladimir putin

igor kirillov

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Prozorov, Sputnik’e açıklamasında, Ukrayna toplumunda hala bir dereceye kadar inatçılık kaldığını söyleyerek şunu anlattı:Bununla birlikte bu tür yorumlar yazanların, Kiev’in nükleer silah üretemeyeceğini, en fazla ‘kirli bomba’ geliştirebileceğini kaydeden Prozorov, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:Daha önce Kiev, Batı'ya Ukrayna'yı bir an önce NATO'ya davet etmeye çağrısında bulunmuş, aksi takdirde ‘nükleer silah’ geliştirme tehdidinde bulunmuştu. Bild gazetesi Ukraynalı bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Ukrayna'nın birkaç hafta içinde bu tür silahlar yapabileceğini iddia etmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, modern dünyada nükleer silah üretmenin zor olmadığını, ancak Ukrayna'nın bunu yapacak yetenekte olup olmadığının hala belirsiz olduğunu söyledi. Putin ayrıca Ukrayna'nın nükleer silahlara sahip olabileceği yönündeki haberleri de yeni provokasyon olarak nitelendirmişti. Rus liderine göre, Ukrayna'nın nükleer silah üretmeye yönelik her bir adımı karşılık bulacak ve Rusya hiçbir koşulda Ukrayna'nın nükleer silah üretmesine izin vermeyecek. Putin ayrıca, Batılı ülkelerden herhangi birinin Ukrayna'ya nükleer silah vermek istemesi halinde Rusya'nın bunu tespit edeceği teminatını verdi.Daha önce Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi İgor Kirillov, geçtiğimiz haftalarda, Kiev’in, Moskova’ya ve özel askeri harekatındaki hedeflerine karşı koymak için ‘kirli bomba’ provokasyonu yapabileceğini dile getirmişti.

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ukrayna, rusya, ukrayna güvenlik servisi, vasiliy prozorov, nükleer silah, özel askeri harekat, kirli bomba , vladimir putin, igor kirillov