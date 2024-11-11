https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/ukraynali-eski-istihbarat-subayi-kievin-nukleer-silah-gelistirme-kabiliyetini-degerlendirdi-1090269813.html
Ukraynalı eski istihbarat subayı Kiev’in nükleer silah geliştirme kabiliyetini değerlendirdi
Ukraynalı eski istihbarat subayı Kiev’in nükleer silah geliştirme kabiliyetini değerlendirdi
Sputnik Türkiye
Eski Ukrayna Güvenlik Servisi subayı Yarbay Vasiliy Prozorov, Ukrayna’nın nükleer silah üretecek teknolojiye sahip olmadığını, Kiev'deki elit kesimin de bunu... 11.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-11T15:54+0300
2024-11-11T15:54+0300
2024-11-11T16:04+0300
ukrayna krizi
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rusya
ukrayna güvenlik servisi
vasiliy prozorov
nükleer silah
özel askeri harekat
kirli bomba
vladimir putin
igor kirillov
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Prozorov, Sputnik’e açıklamasında, Ukrayna toplumunda hala bir dereceye kadar inatçılık kaldığını söyleyerek şunu anlattı:Bununla birlikte bu tür yorumlar yazanların, Kiev’in nükleer silah üretemeyeceğini, en fazla ‘kirli bomba’ geliştirebileceğini kaydeden Prozorov, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:Daha önce Kiev, Batı'ya Ukrayna'yı bir an önce NATO'ya davet etmeye çağrısında bulunmuş, aksi takdirde ‘nükleer silah’ geliştirme tehdidinde bulunmuştu. Bild gazetesi Ukraynalı bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Ukrayna'nın birkaç hafta içinde bu tür silahlar yapabileceğini iddia etmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, modern dünyada nükleer silah üretmenin zor olmadığını, ancak Ukrayna'nın bunu yapacak yetenekte olup olmadığının hala belirsiz olduğunu söyledi. Putin ayrıca Ukrayna'nın nükleer silahlara sahip olabileceği yönündeki haberleri de yeni provokasyon olarak nitelendirmişti. Rus liderine göre, Ukrayna'nın nükleer silah üretmeye yönelik her bir adımı karşılık bulacak ve Rusya hiçbir koşulda Ukrayna'nın nükleer silah üretmesine izin vermeyecek. Putin ayrıca, Batılı ülkelerden herhangi birinin Ukrayna'ya nükleer silah vermek istemesi halinde Rusya'nın bunu tespit edeceği teminatını verdi.Daha önce Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi İgor Kirillov, geçtiğimiz haftalarda, Kiev’in, Moskova’ya ve özel askeri harekatındaki hedeflerine karşı koymak için ‘kirli bomba’ provokasyonu yapabileceğini dile getirmişti.
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ukrayna, rusya, ukrayna güvenlik servisi, vasiliy prozorov, nükleer silah, özel askeri harekat, kirli bomba , vladimir putin, igor kirillov
ukrayna, rusya, ukrayna güvenlik servisi, vasiliy prozorov, nükleer silah, özel askeri harekat, kirli bomba , vladimir putin, igor kirillov
Ukraynalı eski istihbarat subayı Kiev’in nükleer silah geliştirme kabiliyetini değerlendirdi
15:54 11.11.2024 (güncellendi: 16:04 11.11.2024)
Eski Ukrayna Güvenlik Servisi subayı Yarbay Vasiliy Prozorov, Ukrayna’nın nükleer silah üretecek teknolojiye sahip olmadığını, Kiev'deki elit kesimin de bunu çok iyi bildiğini ve Batı'da kendine kaçacak yer hazırladığını belirtti.
Prozorov, Sputnik’e açıklamasında, Ukrayna toplumunda hala bir dereceye kadar inatçılık kaldığını söyleyerek şunu anlattı:
Hala zafere kadar savaştan yana olan pek çok kişi var. Şimdi yeni umutları, inançları var. Nükleer silah. Bu, sosyal ağlardaki yorumlarda net bir şekilde yer alıyor. Birçok medya kuruluşu nükleer silah yapmamız gerektiğini, ardından Moskova'yı vuracağımızı ve Moskova'nın müzakere edeceğini söylüyor. Mesaj bu.
Bununla birlikte bu tür yorumlar yazanların, Kiev’in nükleer silah üretemeyeceğini, en fazla ‘kirli bomba’ geliştirebileceğini kaydeden Prozorov, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:
Eğer insanlar az çok okuma yazma biliyor ve okulda iyi eğitim almışlarsa, bunun bir hayal olduğunu gayet iyi anlıyorlar. Nükleer silah üretmek, Ukrayna'nın sahip olmadığı teknolojilerle birkaç yıl boyunca verimli bir şekilde çalışmak demek. Nükleer enerji santrallerine sahip olmaları, orada zenginleştirilmiş uranyum ya da silah amaçlı plütonyum üretebilecekleri anlamına gelmiyor. Bu bile bir atom bombası yapmak için yeterli değil. Bu çok ileri bir teknoloji, öyle söyleyelim. Bence insanlar bunun farkında, bunun bilincindeler. Bu yüzden herkes kaçmak için uzun zamandır Batı'da ya da Karayipler'deki sıcak adalarda yedek havaalanları hazırlıyor.
Daha önce Kiev, Batı'ya Ukrayna'yı bir an önce NATO'ya davet etmeye çağrısında bulunmuş, aksi takdirde ‘nükleer silah’ geliştirme tehdidinde bulunmuştu. Bild gazetesi Ukraynalı bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Ukrayna'nın birkaç hafta içinde bu tür silahlar yapabileceğini iddia etmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, modern dünyada nükleer silah üretmenin zor olmadığını, ancak Ukrayna'nın bunu yapacak yetenekte olup olmadığının hala belirsiz olduğunu söyledi. Putin ayrıca Ukrayna'nın nükleer silahlara sahip olabileceği yönündeki haberleri de yeni provokasyon olarak nitelendirmişti. Rus liderine göre, Ukrayna'nın nükleer silah üretmeye yönelik her bir adımı karşılık bulacak ve Rusya hiçbir koşulda Ukrayna'nın nükleer silah üretmesine izin vermeyecek. Putin ayrıca, Batılı ülkelerden herhangi birinin Ukrayna'ya nükleer silah vermek istemesi halinde Rusya'nın bunu tespit edeceği teminatını verdi.
Daha önce Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi İgor Kirillov, geçtiğimiz haftalarda, Kiev’in, Moskova’ya ve özel askeri harekatındaki hedeflerine karşı koymak için ‘kirli bomba’ provokasyonu yapabileceğini dile getirmişti.