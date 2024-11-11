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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/ukrayna-rus-savas-helikopterini-kaciracakti-rus-pilot-kievin-planini-tersine-cevirdi-1090249224.html
Ukrayna Rus savaş helikopterini kaçıracaktı: Rus pilot Kiev'in planını tersine çevirdi
Ukrayna Rus savaş helikopterini kaçıracaktı: Rus pilot Kiev'in planını tersine çevirdi
Sputnik Türkiye
Rus savaş uçağını kaçırma girişiminde bulunan Ukrayna askeri istihbaratı, Rus pilotun durumu Rusya kolluk kuvvetlerine bildirmesi sonucu istediğini elde... 11.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-11T09:58+0300
2024-11-11T09:58+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya silahlı kuvvetleri
rusya hava-uzay kuvvetleri
rus ordusu
rusya ordusu
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rusya federal güvenlik servisi (fsb)
ukrayna savunma bakanlığı
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait Mi-8MTPR-1 tipi elektronik harp helikopterini kaçırmak için Rus pilotu elemanlamaya çalışan Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi'nin planlarının suya düşürüldüğünü açıkladı.FSB'nin açıklamasına göre Ana İstihbarat Dairesi temsilcileri, Rus savaş pilotunu kendi yanlarına çekerek Rus ordusuna ait elektronik harp helikopterini Ukrayna'nın kontrolündeki topraklara kaçırmayı planladı.Rus pilotların Ukrayna tarafına 'operasyonel oyun' oynadığını aktaran FSB, "Operasyonel oyun sırasında Rus karşı istihbaratçılar, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait hava savunma sistemlerinin konumlarını, birliklerin konuşlanma noktalarını açığa çıkardı ve etkili şekilde vurarak imha etti" ifadelerini kullandı.Helikopterin pilotu, FSB tarafından yayınlanan videoda, Ukraynalı istihbaratçıların kendisiyle Telegram üzerinden irtibat kurduğunu anlattı."Belirlenen günde düşmanla bulunan askeri temas hattını geçmem ve helikopteri kaçırmam, bundan önce de yoldaşlarımı zehirlemem gerekiyordu" diyen Rus pilot, Ukrayna askeri istihbaratından bir temsilcinin gerekli ilaçları ve dozlarını kendisine gönderdiğini söyledi.Deneyimli pilot, Kievli temsilcilerin ailesini Rusya'dan Ukrayna'ya Türkiye ve Moldova üzerinden göndermeyi vaat ettiğini, Moldova istihbaratının Ukrayna istihbaratına her türlü desteği vermeyi kabul ettiğini de belirtti.Temmuz ayında Тu-22М3 savaş uçağını kaçırma girişimi olmuştu8 Temmuz'da FSB, Ukrayna istihbaratının Rus Тu-22М3 savaş uçağını kaçırma girişiminin engellendiğini duyurmuştu.NATO ülkelerinin istihbarat servislerinin de söz konusu girişimde yer aldığını belirten FSB, Rus pilota para karşılığında uçağı Ukrayna topraklarına indirmesinin teklif edildiğini aktarmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/abd-ulusal-guvenlik-danismani-sullivan-biden-trumptan-ukraynaya-yardimin-surmesini-isteyecek-1090246731.html
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rusya, rusya silahlı kuvvetleri, rusya hava-uzay kuvvetleri, rus ordusu, rusya ordusu, fsb, rusya federal güvenlik servisi (fsb), ukrayna savunma bakanlığı, ukrayna savunma bakanlığı ana istihbarat müdürlüğü, moldova, mi-8, mi-8 tipi helikopter, tu-22m3
rusya, rusya silahlı kuvvetleri, rusya hava-uzay kuvvetleri, rus ordusu, rusya ordusu, fsb, rusya federal güvenlik servisi (fsb), ukrayna savunma bakanlığı, ukrayna savunma bakanlığı ana istihbarat müdürlüğü, moldova, mi-8, mi-8 tipi helikopter, tu-22m3

Ukrayna Rus savaş helikopterini kaçıracaktı: Rus pilot Kiev'in planını tersine çevirdi

09:58 11.11.2024
© Sputnik / Vitaliy Ankov / Multimedya arşivine gidinАвиационные техники готовят вертолет Ми-28 к вылету во время учений
Авиационные техники готовят вертолет Ми-28 к вылету во время учений - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2024
© Sputnik / Vitaliy Ankov
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Rus savaş uçağını kaçırma girişiminde bulunan Ukrayna askeri istihbaratı, Rus pilotun durumu Rusya kolluk kuvvetlerine bildirmesi sonucu istediğini elde edemedi. Ayrıca Ukrayna ordusuna oynanan operasyonel oyunla düşman güçlerin önemli noktaları imha edildi.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait Mi-8MTPR-1 tipi elektronik harp helikopterini kaçırmak için Rus pilotu elemanlamaya çalışan Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi'nin planlarının suya düşürüldüğünü açıkladı.

FSB'nin açıklamasına göre Ana İstihbarat Dairesi temsilcileri, Rus savaş pilotunu kendi yanlarına çekerek Rus ordusuna ait elektronik harp helikopterini Ukrayna'nın kontrolündeki topraklara kaçırmayı planladı.

Rus pilotların Ukrayna tarafına 'operasyonel oyun' oynadığını aktaran FSB, "Operasyonel oyun sırasında Rus karşı istihbaratçılar, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait hava savunma sistemlerinin konumlarını, birliklerin konuşlanma noktalarını açığa çıkardı ve etkili şekilde vurarak imha etti" ifadelerini kullandı.

Helikopterin pilotu, FSB tarafından yayınlanan videoda, Ukraynalı istihbaratçıların kendisiyle Telegram üzerinden irtibat kurduğunu anlattı.

"Belirlenen günde düşmanla bulunan askeri temas hattını geçmem ve helikopteri kaçırmam, bundan önce de yoldaşlarımı zehirlemem gerekiyordu" diyen Rus pilot, Ukrayna askeri istihbaratından bir temsilcinin gerekli ilaçları ve dozlarını kendisine gönderdiğini söyledi.

Deneyimli pilot, Kievli temsilcilerin ailesini Rusya'dan Ukrayna'ya Türkiye ve Moldova üzerinden göndermeyi vaat ettiğini, Moldova istihbaratının Ukrayna istihbaratına her türlü desteği vermeyi kabul ettiğini de belirtti.

Temmuz ayında Тu-22М3 savaş uçağını kaçırma girişimi olmuştu

8 Temmuz'da FSB, Ukrayna istihbaratının Rus Тu-22М3 savaş uçağını kaçırma girişiminin engellendiğini duyurmuştu.

NATO ülkelerinin istihbarat servislerinin de söz konusu girişimde yer aldığını belirten FSB, Rus pilota para karşılığında uçağı Ukrayna topraklarına indirmesinin teklif edildiğini aktarmıştı.
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