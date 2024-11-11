https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/ukrayna-rus-savas-helikopterini-kaciracakti-rus-pilot-kievin-planini-tersine-cevirdi-1090249224.html

Ukrayna Rus savaş helikopterini kaçıracaktı: Rus pilot Kiev'in planını tersine çevirdi

Ukrayna Rus savaş helikopterini kaçıracaktı: Rus pilot Kiev'in planını tersine çevirdi

Sputnik Türkiye

Rus savaş uçağını kaçırma girişiminde bulunan Ukrayna askeri istihbaratı, Rus pilotun durumu Rusya kolluk kuvvetlerine bildirmesi sonucu istediğini elde... 11.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-11T09:58+0300

2024-11-11T09:58+0300

2024-11-11T09:58+0300

ukrayna krizi

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rusya silahlı kuvvetleri

rusya hava-uzay kuvvetleri

rus ordusu

rusya ordusu

fsb

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

ukrayna savunma bakanlığı

ukrayna savunma bakanlığı ana istihbarat müdürlüğü

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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait Mi-8MTPR-1 tipi elektronik harp helikopterini kaçırmak için Rus pilotu elemanlamaya çalışan Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi'nin planlarının suya düşürüldüğünü açıkladı.FSB'nin açıklamasına göre Ana İstihbarat Dairesi temsilcileri, Rus savaş pilotunu kendi yanlarına çekerek Rus ordusuna ait elektronik harp helikopterini Ukrayna'nın kontrolündeki topraklara kaçırmayı planladı.Rus pilotların Ukrayna tarafına 'operasyonel oyun' oynadığını aktaran FSB, "Operasyonel oyun sırasında Rus karşı istihbaratçılar, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait hava savunma sistemlerinin konumlarını, birliklerin konuşlanma noktalarını açığa çıkardı ve etkili şekilde vurarak imha etti" ifadelerini kullandı.Helikopterin pilotu, FSB tarafından yayınlanan videoda, Ukraynalı istihbaratçıların kendisiyle Telegram üzerinden irtibat kurduğunu anlattı."Belirlenen günde düşmanla bulunan askeri temas hattını geçmem ve helikopteri kaçırmam, bundan önce de yoldaşlarımı zehirlemem gerekiyordu" diyen Rus pilot, Ukrayna askeri istihbaratından bir temsilcinin gerekli ilaçları ve dozlarını kendisine gönderdiğini söyledi.Deneyimli pilot, Kievli temsilcilerin ailesini Rusya'dan Ukrayna'ya Türkiye ve Moldova üzerinden göndermeyi vaat ettiğini, Moldova istihbaratının Ukrayna istihbaratına her türlü desteği vermeyi kabul ettiğini de belirtti.Temmuz ayında Тu-22М3 savaş uçağını kaçırma girişimi olmuştu8 Temmuz'da FSB, Ukrayna istihbaratının Rus Тu-22М3 savaş uçağını kaçırma girişiminin engellendiğini duyurmuştu.NATO ülkelerinin istihbarat servislerinin de söz konusu girişimde yer aldığını belirten FSB, Rus pilota para karşılığında uçağı Ukrayna topraklarına indirmesinin teklif edildiğini aktarmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/abd-ulusal-guvenlik-danismani-sullivan-biden-trumptan-ukraynaya-yardimin-surmesini-isteyecek-1090246731.html

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