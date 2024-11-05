https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/yeniden-degerleme-oraniyla-netlesti-otvsiz-aracta-limit-ne-kadar-oldu-1090034137.html

Yeniden değerleme oranıyla netleşti: ÖTV'siz araçta limit ne kadar oldu?

Yeniden değerleme oranıyla netleşti: ÖTV'siz araçta limit ne kadar oldu?

Sputnik Türkiye

2025 yılı yeniden değerleme oranlarının belli olmasıyla birlikte Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, MTV, ehliyet ve pasaport harçları, araç muayene ücreti... 05.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-05T09:11+0300

2024-11-05T09:11+0300

2024-11-05T09:13+0300

ekonomi

yeniden değerleme oranı

ötv

özel tüketim vergisi (ötv)

araç

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2025 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 43.93 oldu. Önümüzdeki yılın yani 2025 yılının vergi, harç ve cezalarının ne kadar arttırılacağı anlamına gelen bu oran, aynı zamanda engelli bireylerin Özel Tüketim Vergisi’nden (ÖTV) muafiyetli satın alabileceği araç üst limitini de belirliyor.ÖTV muafiyetli araçta üst limit ne kadar olacak?Hürriyet'in haberine göre, yeni oran dikkate alındığında, 2024 yılında 1 milyon 561 bin 255 TL olarak uygulanan ÖTV muafiyetli araç üst limiti, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yüzde 43.93 artışla 2 milyon 290 bin 293 TL’ye yükselecek. Böylece engellilerin ÖTV ödemeden satın alabileceği sıfır otomobil üst limitinde yeni yıldan itibaren 699 bin TL artış kaydedilmiş olacak.Bu arada, Vergi Usul Kanunu kapsamında Cumhurbaşkanının vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yarısı kadar indirme veya yüzde 50 arttırma yetkisi bulunuyor. Ancak, tıpkı geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2025 yılında da engelliler için belirlenen ÖTV muafiyetli araç üst limitinde bu oranın değişmesi beklenmiyor.Engelli bireylerin satın alabileceği araçlar için belirlenen ve 1 Ocak 2025’ten itibaren geçerli olacak 2 milyon 290 bin 293 TL’lik üst limit tüm vergiler dahil fiyatları temsil ediyor. Ayrıca, engelli bireyler otomotivde yıllık MTV’den de muaf oluyor. Örneğin; 4 Kasım itibarıyla satış liste fiyatı 2 milyon 80 bin TL olan bir otomobil engelli raporuyla 767 bin 652 TL’lik yüzde 80 ÖTV’den ve 3 bin 513 TL’lik MTV’den muaf tutularak 1 milyon 309 bin TL’ye satın alınabiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/memur-ve-emeklileri-ilgilendiren-4-aylik-enflasyon-farki-netlesti-maas-zammi-ne-kadar-olacak-1089995369.html

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yeniden değerleme oranı , ötv, özel tüketim vergisi (ötv), araç