https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/yemek-kartini-markette-kullananlara-kotu-haber-24-calisan-kovuldu-1089412111.html

Yemek kartını markette kullananlara kötü haber: 24 çalışan kovuldu

Yemek kartını markette kullananlara kötü haber: 24 çalışan kovuldu

Sputnik Türkiye

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarına sahip olan ABD şirketi yemek kartı ile marketten alışveriş yapan 24 çalışanını işten çıkardı. Firma çalışanların... 18.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-18T22:30+0300

2024-10-18T22:30+0300

2024-10-18T22:30+0300

dünya

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ABD merkezli sosyal medya uygulamasında çalışan 24 kişi yemek kartını markette kullanınca işten kovuldu.Guardian'da yer alan habere göre ABD merkezli sosyal medya şirketinin, Los Angeles'ta bulunan ofisinde 24 çalışanını, 25 dolarlık yemek kartını diş macunu, çamaşır deterjanı ve şarap kadehleri gibi eşyalar almak için kullandıkları gerekçesiyle işten çıkardığı ifade edildi. ABD merkezli teknoloji firması, çalışanların sistemi suistimal ettiğini ve ofiste olmadıkları zamanlarda bile yiyecek gönderimi yaptıklarını keşfetmesinin ardından geçen hafta bu işten çıkarma işlemini gerçekleştirdi. Sosyal medyada gündeme gelen olay Amerika Birleşik Devletleri'nin kapitalist sistem eleştirisine neden oldu.Yemek kartı nerelerde kullanılır?Yemek kartı, anlaşmalı restoranlar, kafeler, fast food zincirleri ve büfelerde kullanılabilir. Ancak firmanın anlaşmasına bağlı olarak akaryakıt ve farklı sektörlerde Türkiye'de kullanılabildiği ifade edildi.

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