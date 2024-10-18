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Yemek kartını markette kullananlara kötü haber: 24 çalışan kovuldu
Yemek kartını markette kullananlara kötü haber: 24 çalışan kovuldu
Sputnik Türkiye
Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarına sahip olan ABD şirketi yemek kartı ile marketten alışveriş yapan 24 çalışanını işten çıkardı. Firma çalışanların... 18.10.2024, Sputnik Türkiye
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ABD merkezli sosyal medya uygulamasında çalışan 24 kişi yemek kartını markette kullanınca işten kovuldu.Guardian'da yer alan habere göre ABD merkezli sosyal medya şirketinin, Los Angeles'ta bulunan ofisinde 24 çalışanını, 25 dolarlık yemek kartını diş macunu, çamaşır deterjanı ve şarap kadehleri gibi eşyalar almak için kullandıkları gerekçesiyle işten çıkardığı ifade edildi. ABD merkezli teknoloji firması, çalışanların sistemi suistimal ettiğini ve ofiste olmadıkları zamanlarda bile yiyecek gönderimi yaptıklarını keşfetmesinin ardından geçen hafta bu işten çıkarma işlemini gerçekleştirdi. Sosyal medyada gündeme gelen olay Amerika Birleşik Devletleri'nin kapitalist sistem eleştirisine neden oldu.Yemek kartı nerelerde kullanılır?Yemek kartı, anlaşmalı restoranlar, kafeler, fast food zincirleri ve büfelerde kullanılabilir. Ancak firmanın anlaşmasına bağlı olarak akaryakıt ve farklı sektörlerde Türkiye'de kullanılabildiği ifade edildi.
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yemek kartı kovulma, yemek kartı nerede geçerli, yemek kartı geçen işletmeler
yemek kartı kovulma, yemek kartı nerede geçerli, yemek kartı geçen işletmeler

Yemek kartını markette kullananlara kötü haber: 24 çalışan kovuldu

22:30 18.10.2024
© AAyemek kartı
yemek kartı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2024
© AA
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Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarına sahip olan ABD şirketi yemek kartı ile marketten alışveriş yapan 24 çalışanını işten çıkardı. Firma çalışanların yemek kartlarını yemek harcamaları hariç çamaşır deterjanı, ev eşyası gibi market alışverişlerinde de kullanıldığını tespit edince kurumla ilişiklerini kesti.
ABD merkezli sosyal medya uygulamasında çalışan 24 kişi yemek kartını markette kullanınca işten kovuldu.
Guardian'da yer alan habere göre ABD merkezli sosyal medya şirketinin, Los Angeles'ta bulunan ofisinde 24 çalışanını, 25 dolarlık yemek kartını diş macunu, çamaşır deterjanı ve şarap kadehleri gibi eşyalar almak için kullandıkları gerekçesiyle işten çıkardığı ifade edildi. ABD merkezli teknoloji firması, çalışanların sistemi suistimal ettiğini ve ofiste olmadıkları zamanlarda bile yiyecek gönderimi yaptıklarını keşfetmesinin ardından geçen hafta bu işten çıkarma işlemini gerçekleştirdi. Sosyal medyada gündeme gelen olay Amerika Birleşik Devletleri'nin kapitalist sistem eleştirisine neden oldu.

Yemek kartı nerelerde kullanılır?

Yemek kartı, anlaşmalı restoranlar, kafeler, fast food zincirleri ve büfelerde kullanılabilir. Ancak firmanın anlaşmasına bağlı olarak akaryakıt ve farklı sektörlerde Türkiye'de kullanılabildiği ifade edildi.
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