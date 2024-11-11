https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/sputnik-10-yasinda-putinden-tebrik-mesaji-1090257273.html

Sputnik 10 yaşında: Putin'den tebrik mesajı

Sputnik 10 yaşında: Putin'den tebrik mesajı

Sputnik Türkiye

Rusya lideri Putin, yayın hayatında 10 yılı geride bırakan Sputnik'in çalışanlarını tebrik ederek başarıları diledi. 11.11.2024, Sputnik Türkiye

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Uluslararası Haber Ajansı ve Radyo Sputnik, 2014 yılında başladığı yolculukta 10. yılını tamamladı.Bu özel gün vesilesiyle bir mesaj yayınlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sputnik çalışanlarını tebrik etti.Putin, "Tüm bu yıllar boyunca ekibiniz, merkez ofisin ve yurtdışındaki çok sayıdaki büronun çalışanları, mesleki görevlerini nitelikli, hızlı bir şekilde ve sorumluluk bilinciyle yerine getiriyor, en önemli olayların nabzını tutuyor, güvenilir haberleri ve derinlemesine analizleri hedef kitleyle paylaşıyor" ifadelerini kullandı.Sputnik'in her zaman doğrulanmış, nesnel gerçeklere dayandığını da kaydeden Putin, ajansın Rusya ve dünyadaki ana siyasi, ekonomik ve sosyal eğilimler hakkında farklı bakış açılarına sahip insanlar için bir platform haline geldiğinin altını çizdi.Devlet Başkanı, tüm Sputnik ailesine büyük başarılar dileyerek her şeyin en iyisini temenni ettiğini sözlerine ekledi.Uluslararası Haber Ajansı ve Radyo Sputnik, Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı bünyesinde yer alıyor. Radyo Sputnik’in karasal radyo yayınını 7 gün 24 saat Türkiye’nin 24 kentinden dinleyebilirsiniz.

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