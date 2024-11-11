Japonya'da İşiba, yaklaşık 1.5 ay arayla yeniden başbakan seçildi

Japonya'da 27 Ekim'de yapılan genel seçimlerin ardından dün açılan yeni meclis, bugün özel oturumda toplanarak ülkenin yeni başbakanını seçti.



465 sandalyeli Temsilciler Meclisi'ndeki oylamanın birinci turunda adayların hiçbiri çoğunluğu sağlayamayınca seçim, ikinci tura kaldı.



1 Ekim'de başbakanlık koltuğuna oturan ve bugünkü seçimden önce tüm bakanlarla birlikte istifa eden Liberal Demokrat Parti lideri Şigeru İşiba, seçimin ikinci turunda geçerli 381 oyun 221'ini aldı.



Ana muhalefetteki Anayasal Demokrat Parti Başkanı Yoşihiko Noda ise 160 milletvekilinin desteğini alabildi.



Bu sonuçla birlikte İşiba, yaklaşık 1.5 ay sonra yeniden Japonya başbakanı olmaya hak kazandı.



Kyodo haber ajansının bu sabah yayınladığı haberde, "1. İşiba hükümeti, 11 Kasım sabahı yapılan olağanüstü bakanlar kurulu toplantısında istifa etti" dendi.



Japonya'da Liberal Demokrat Parti, 1955 yılından beri neredeyse kesintisiz bir şekilde ülkeyi yönetiyor. Sadece 1993-94 yılında ve 2009-12 yılları arasında farklı partiler arasında yönetilen üllkede 68 yıldır tek parti siyasete hakim oluyor.