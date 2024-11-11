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Japonya'da İşiba, yaklaşık 1.5 ay arayla yeniden başbakan seçildi
Japonya'da İşiba, yaklaşık 1.5 ay arayla yeniden başbakan seçildi
Sputnik Türkiye
Japonya parlamentosunun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde ikinci tura kalan seçim sonucunda Liberal Demokrat Parti lideri İşiba, yeniden başbakanlığa hak... 11.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-11T11:02+0300
2024-11-11T11:02+0300
dünya
japonya
japonya parlamentosu
seçim
genel seçim
hükümet
istifa
shigeru ishiba
şigeru yoşida
şigeru işiba
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Japonya'da 27 Ekim'de yapılan genel seçimlerin ardından dün açılan yeni meclis, bugün özel oturumda toplanarak ülkenin yeni başbakanını seçti.465 sandalyeli Temsilciler Meclisi'ndeki oylamanın birinci turunda adayların hiçbiri çoğunluğu sağlayamayınca seçim, ikinci tura kaldı.1 Ekim'de başbakanlık koltuğuna oturan ve bugünkü seçimden önce tüm bakanlarla birlikte istifa eden Liberal Demokrat Parti lideri Şigeru İşiba, seçimin ikinci turunda geçerli 381 oyun 221'ini aldı.Ana muhalefetteki Anayasal Demokrat Parti Başkanı Yoşihiko Noda ise 160 milletvekilinin desteğini alabildi.Bu sonuçla birlikte İşiba, yaklaşık 1.5 ay sonra yeniden Japonya başbakanı olmaya hak kazandı.Kyodo haber ajansının bu sabah yayınladığı haberde, "1. İşiba hükümeti, 11 Kasım sabahı yapılan olağanüstü bakanlar kurulu toplantısında istifa etti" dendi.Japonya'da Liberal Demokrat Parti, 1955 yılından beri neredeyse kesintisiz bir şekilde ülkeyi yönetiyor. Sadece 1993-94 yılında ve 2009-12 yılları arasında farklı partiler arasında yönetilen üllkede 68 yıldır tek parti siyasete hakim oluyor.
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japonya, japonya parlamentosu, seçim, genel seçim, hükümet, istifa, shigeru ishiba, şigeru yoşida, şigeru işiba, liberal demokrat parti, liberal demokrat parti (ldp), temsilciler meclisi
japonya, japonya parlamentosu, seçim, genel seçim, hükümet, istifa, shigeru ishiba, şigeru yoşida, şigeru işiba, liberal demokrat parti, liberal demokrat parti (ldp), temsilciler meclisi

Japonya'da İşiba, yaklaşık 1.5 ay arayla yeniden başbakan seçildi

11:02 11.11.2024
© AP Photo / Eugene HoshikoShigeru Ishiba, primer ministro de Japón
Shigeru Ishiba, primer ministro de Japón - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2024
© AP Photo / Eugene Hoshiko
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Japonya parlamentosunun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde ikinci tura kalan seçim sonucunda Liberal Demokrat Parti lideri İşiba, yeniden başbakanlığa hak kazandı.
Japonya'da 27 Ekim'de yapılan genel seçimlerin ardından dün açılan yeni meclis, bugün özel oturumda toplanarak ülkenin yeni başbakanını seçti.

465 sandalyeli Temsilciler Meclisi'ndeki oylamanın birinci turunda adayların hiçbiri çoğunluğu sağlayamayınca seçim, ikinci tura kaldı.

1 Ekim'de başbakanlık koltuğuna oturan ve bugünkü seçimden önce tüm bakanlarla birlikte istifa eden Liberal Demokrat Parti lideri Şigeru İşiba, seçimin ikinci turunda geçerli 381 oyun 221'ini aldı.

Ana muhalefetteki Anayasal Demokrat Parti Başkanı Yoşihiko Noda ise 160 milletvekilinin desteğini alabildi.

Bu sonuçla birlikte İşiba, yaklaşık 1.5 ay sonra yeniden Japonya başbakanı olmaya hak kazandı.

Kyodo haber ajansının bu sabah yayınladığı haberde, "1. İşiba hükümeti, 11 Kasım sabahı yapılan olağanüstü bakanlar kurulu toplantısında istifa etti" dendi.

Japonya'da Liberal Demokrat Parti, 1955 yılından beri neredeyse kesintisiz bir şekilde ülkeyi yönetiyor. Sadece 1993-94 yılında ve 2009-12 yılları arasında farklı partiler arasında yönetilen üllkede 68 yıldır tek parti siyasete hakim oluyor.
Japonya Başbakanlığı'nın fotoğrafı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2024
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