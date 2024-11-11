https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/spk-ile-ilgili-atama-kararlari-resmi-gazetede--1090244116.html
SPK ile ilgili atama kararları Resmi Gazete'de
SPK ile ilgili atama kararları Resmi Gazete'de
Sputnik Türkiye
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ikinci başkanı ve üyelerde değişiklik getiren atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. 11.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-11T01:26+0300
2024-11-11T01:26+0300
2024-11-11T01:28+0300
türkiye
sermaye piyasası kurulu (spk)
resmi gazete
recep tayyip erdoğan
imza
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SPK İkinci Başkanlığı'na Mahmut Sütcü, üyeliklerine ise Mutlu Akın ve Elif Gülşah Gürlek atandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 119'uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince, SPK İkinci Başkanlığına Mahmut Sütcü, üyeliklerine ise Mutlu Akın, Elif Gülşah Gürlek atandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/kabine-toplantisi-sonrasi-cumhurbaskani-erdogan-konusuyor-1090239921.html
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sermaye piyasası kurulu (spk), resmi gazete, recep tayyip erdoğan, imza
sermaye piyasası kurulu (spk), resmi gazete, recep tayyip erdoğan, imza
SPK ile ilgili atama kararları Resmi Gazete'de
01:26 11.11.2024 (güncellendi: 01:28 11.11.2024)
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ikinci başkanı ve üyelerde değişiklik getiren atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
SPK İkinci Başkanlığı'na Mahmut Sütcü, üyeliklerine ise Mutlu Akın ve Elif Gülşah Gürlek atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 119'uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince, SPK İkinci Başkanlığına Mahmut Sütcü, üyeliklerine ise Mutlu Akın, Elif Gülşah Gürlek atandı.