https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/spk-ile-ilgili-atama-kararlari-resmi-gazetede--1090244116.html

SPK ile ilgili atama kararları Resmi Gazete'de

SPK ile ilgili atama kararları Resmi Gazete'de

Sputnik Türkiye

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ikinci başkanı ve üyelerde değişiklik getiren atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. 11.11.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

sermaye piyasası kurulu (spk)

resmi gazete

recep tayyip erdoğan

imza

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SPK İkinci Başkanlığı'na Mahmut Sütcü, üyeliklerine ise Mutlu Akın ve Elif Gülşah Gürlek atandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 119'uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince, SPK İkinci Başkanlığına Mahmut Sütcü, üyeliklerine ise Mutlu Akın, Elif Gülşah Gürlek atandı.

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sermaye piyasası kurulu (spk), resmi gazete, recep tayyip erdoğan, imza