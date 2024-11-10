https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/kabine-toplantisi-sonrasi-cumhurbaskani-erdogan-konusuyor-1090239921.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröre ses etmeyenler bunun adı yüzsüzlüktür

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröre ses etmeyenler bunun adı yüzsüzlüktür

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 9 yıl aradan sonra Çankaya Köşkü'nde Kabine Toplantısı sonrası açıklama yaptı. Esenyurt Belediyesi hakkında konuşan... 10.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-10T18:53+0300

2024-11-10T18:53+0300

2024-11-10T19:20+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanı

kabine

kabine toplantısı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.9 yıl aradan sonra Çankaya Köşkü'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ''10 Kasım nedeniyle Mustafa Kemal Atatürk'ü ölüm yıldönümünde anıyorum. Tam 22 yıldır milletin emanetine sahip çıkmanın Türkiye sancağına sahip çıkmanın onurunu yaşıyoruz. Teröre nice ihanetlere maruz kaldık. 15 Temmuz Darbe Girişimi ile alçak bir saldırıya maruz kaldık. Milletin emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz. 3 Kasım 2002'den bu yana davamıza omuz vermiş her bir arkadaşıma teşekkür ederim. Beraber çalıştığımız arkadaşlarımızdan vefat edenlere rahmet dilerim. 15 Temmuz desteği nedeniyle MHP lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür ederim'' dedi.'Teröre ses etmeyenler bunun adı yüzsüzlüktür'Terör soruşturmaları hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ''Terörün olmadığı bir Türkiye'yi ülkemiz üzerinde tahsis edeceğiz. Türkiye Kandil'deki terör baronlarının körüklediği bu kanlı ve kalleş saldırıları bertaraf etmekten geri kalmayacaktır. Bizim asıl mücadelemiz bunları üzerimize salanlar ile 40 yıldır ülkemizin üzerine oynayanlarladır. Ya bu süreci cesur adımlar ile geri çevireceğiz ya da istikbalimizi teslim etmek zorunda kalacağız. Demokrasi ile şiddet aynı kapta barınamaz. Avrupa dahil hiç bir yerde bu olamaz. Demokrasinin ilk şartı şiddeti reddetmek. Arasına kaldın duvarlar örmektir. Şu tutarsızlık bizim de milletimizin de gözünden kaçmadı. 2 haftadır yargı hakkında konuşanlar Kandil'e ses edemedi. Milletin boğazından keserek vergi ödemelerinin Kandil'e tahsis edilmesine göz yumamayız. Belediye araç gereçlerini çukur kazmak için kullananları milletimize yaşatmayacağız. Esenyurt belediye başkanının kağıt üzerinde başka bir parti üzerinden gözükmesi bunu sağlayamaz. Bölücü örgütün estirdiği teröre ses etmeyenler bunun adı yüzsüzlüktür korkaklıktır. Türkiye'nin ikinci büyük partisi dümeni kırılmış gemi gibi sağa sola savruluyor. Artık ana muhalefet yok sadece muhalefet var. Bu parti diğer muhaliflerinin rengini alıyor. Hangi siyasi parti olursa olsun hiç bir siyasi parti bunu yapamaz'' dedi.Çankaya Köşkü'ne 15 Temmuz Saldırısı15 Temmuz Darbe Girişimi'nde Çankaya Köşkü'ne düzenlenen saldırı hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ''Kabinemizin 28. Toplantısı'nı burada gerçekleştirdik. Biz Külliye ile Çankaya Köşkü'ne saldıranları ayrı tutmadık. Hainler Gazi'nin emanetine dahi saldırı düzenlediler'' dedi.' MB brüt rezerv 159 milyar dolar oldu'Ülke ekonomisi hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ''Buradan müjdeyi vermek isterim Merkez Bankası brüt rezervi 159 milyar dolar seviyesine yükseldi. Turizmde 2024 yılı hedefimiz 61 milyon turist ve 60 milyon dolar gelir olarak hedefliyoruz'' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/tarihi-gun-9-yil-sonra-cankaya-koskunde-ilk-kabine-toplantisi-duzenlenecek-1090209007.html

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