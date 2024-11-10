Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröre ses etmeyenler bunun adı yüzsüzlüktür

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:00
9 dk
ÖZEL HABER
Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı: İmamoğlu da olası bir kayyum ataması ile karşı karşıya kalır mı?
09:42
3 dk
ÖZEL HABER
İBB Gülhane Parkı’ndaki 56 ağacı kesti: Soruları da yanıtsız bıraktı
10:04
5 dk
SESLİ HABER
Netanyahu bakanını kovdu: Biden’a yakın isim
10:37
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Mutlak egemenliğin sembolü: Montrö Boğazlar Sözleşmesi
11:17
9 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Sambur: ABD Suriye’den çekilmeyecek
11:43
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
TARİHTE BUGÜN
Holokostun ayak sesleri: Kristal Gece
16:41
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
19:00
9 dk
TARİHTE BUGÜN
Mutlak egemenliğin sembolü: Montrö Boğazlar Sözleşmesi
19:25
9 dk
86 YILLIK MATEM
9'u 5 geçe hayat durdu
10:31
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
21 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
86 YILLIK MATEM
9'u 5 geçe hayat durdu
19:01
15 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/kabine-toplantisi-sonrasi-cumhurbaskani-erdogan-konusuyor-1090239921.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröre ses etmeyenler bunun adı yüzsüzlüktür
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröre ses etmeyenler bunun adı yüzsüzlüktür
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 9 yıl aradan sonra Çankaya Köşkü'nde Kabine Toplantısı sonrası açıklama yaptı. Esenyurt Belediyesi hakkında konuşan... 10.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-10T18:53+0300
2024-11-10T19:20+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
kabine
kabine toplantısı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0a/1090231296_89:0:1111:575_1920x0_80_0_0_86876eaaf81a71fb7bc251ae92d714a9.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.9 yıl aradan sonra Çankaya Köşkü'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ''10 Kasım nedeniyle Mustafa Kemal Atatürk'ü ölüm yıldönümünde anıyorum. Tam 22 yıldır milletin emanetine sahip çıkmanın Türkiye sancağına sahip çıkmanın onurunu yaşıyoruz. Teröre nice ihanetlere maruz kaldık. 15 Temmuz Darbe Girişimi ile alçak bir saldırıya maruz kaldık. Milletin emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz. 3 Kasım 2002'den bu yana davamıza omuz vermiş her bir arkadaşıma teşekkür ederim. Beraber çalıştığımız arkadaşlarımızdan vefat edenlere rahmet dilerim. 15 Temmuz desteği nedeniyle MHP lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür ederim'' dedi.'Teröre ses etmeyenler bunun adı yüzsüzlüktür'Terör soruşturmaları hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ''Terörün olmadığı bir Türkiye'yi ülkemiz üzerinde tahsis edeceğiz. Türkiye Kandil'deki terör baronlarının körüklediği bu kanlı ve kalleş saldırıları bertaraf etmekten geri kalmayacaktır. Bizim asıl mücadelemiz bunları üzerimize salanlar ile 40 yıldır ülkemizin üzerine oynayanlarladır. Ya bu süreci cesur adımlar ile geri çevireceğiz ya da istikbalimizi teslim etmek zorunda kalacağız. Demokrasi ile şiddet aynı kapta barınamaz. Avrupa dahil hiç bir yerde bu olamaz. Demokrasinin ilk şartı şiddeti reddetmek. Arasına kaldın duvarlar örmektir. Şu tutarsızlık bizim de milletimizin de gözünden kaçmadı. 2 haftadır yargı hakkında konuşanlar Kandil'e ses edemedi. Milletin boğazından keserek vergi ödemelerinin Kandil'e tahsis edilmesine göz yumamayız. Belediye araç gereçlerini çukur kazmak için kullananları milletimize yaşatmayacağız. Esenyurt belediye başkanının kağıt üzerinde başka bir parti üzerinden gözükmesi bunu sağlayamaz. Bölücü örgütün estirdiği teröre ses etmeyenler bunun adı yüzsüzlüktür korkaklıktır. Türkiye'nin ikinci büyük partisi dümeni kırılmış gemi gibi sağa sola savruluyor. Artık ana muhalefet yok sadece muhalefet var. Bu parti diğer muhaliflerinin rengini alıyor. Hangi siyasi parti olursa olsun hiç bir siyasi parti bunu yapamaz'' dedi.Çankaya Köşkü'ne 15 Temmuz Saldırısı15 Temmuz Darbe Girişimi'nde Çankaya Köşkü'ne düzenlenen saldırı hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ''Kabinemizin 28. Toplantısı'nı burada gerçekleştirdik. Biz Külliye ile Çankaya Köşkü'ne saldıranları ayrı tutmadık. Hainler Gazi'nin emanetine dahi saldırı düzenlediler'' dedi.' MB brüt rezerv 159 milyar dolar oldu'Ülke ekonomisi hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ''Buradan müjdeyi vermek isterim Merkez Bankası brüt rezervi 159 milyar dolar seviyesine yükseldi. Turizmde 2024 yılı hedefimiz 61 milyon turist ve 60 milyon dolar gelir olarak hedefliyoruz'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/tarihi-gun-9-yil-sonra-cankaya-koskunde-ilk-kabine-toplantisi-duzenlenecek-1090209007.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0a/1090231296_216:0:983:575_1920x0_80_0_0_9881d96fc0a8f36d42d729dab77dd7bf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, kabine, kabine toplantısı
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, kabine, kabine toplantısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröre ses etmeyenler bunun adı yüzsüzlüktür

18:53 10.11.2024 (güncellendi: 19:20 10.11.2024)
© FotoğrafErdoğan: Milletin birlik, beraberliğini bozmaya yönelik her söz, doğrudan Gazi Mustafa Kemal'in emanetine ihanettir
Erdoğan: Milletin birlik, beraberliğini bozmaya yönelik her söz, doğrudan Gazi Mustafa Kemal'in emanetine ihanettir - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2024
© Fotoğraf
Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 9 yıl aradan sonra Çankaya Köşkü'nde Kabine Toplantısı sonrası açıklama yaptı. Esenyurt Belediyesi hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan terör ile ilişkisi olanlara hangi siyasi parti olursa olsun izin vermeyeceklerini söyledi. Merkez Bankası brüt rezervlerinin 159 milyar dolara ulaştığını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
9 yıl aradan sonra Çankaya Köşkü'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ''10 Kasım nedeniyle Mustafa Kemal Atatürk'ü ölüm yıldönümünde anıyorum. Tam 22 yıldır milletin emanetine sahip çıkmanın Türkiye sancağına sahip çıkmanın onurunu yaşıyoruz. Teröre nice ihanetlere maruz kaldık. 15 Temmuz Darbe Girişimi ile alçak bir saldırıya maruz kaldık. Milletin emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz. 3 Kasım 2002'den bu yana davamıza omuz vermiş her bir arkadaşıma teşekkür ederim. Beraber çalıştığımız arkadaşlarımızdan vefat edenlere rahmet dilerim. 15 Temmuz desteği nedeniyle MHP lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür ederim'' dedi.

'Teröre ses etmeyenler bunun adı yüzsüzlüktür'

Terör soruşturmaları hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ''Terörün olmadığı bir Türkiye'yi ülkemiz üzerinde tahsis edeceğiz. Türkiye Kandil'deki terör baronlarının körüklediği bu kanlı ve kalleş saldırıları bertaraf etmekten geri kalmayacaktır. Bizim asıl mücadelemiz bunları üzerimize salanlar ile 40 yıldır ülkemizin üzerine oynayanlarladır. Ya bu süreci cesur adımlar ile geri çevireceğiz ya da istikbalimizi teslim etmek zorunda kalacağız. Demokrasi ile şiddet aynı kapta barınamaz. Avrupa dahil hiç bir yerde bu olamaz. Demokrasinin ilk şartı şiddeti reddetmek. Arasına kaldın duvarlar örmektir. Şu tutarsızlık bizim de milletimizin de gözünden kaçmadı. 2 haftadır yargı hakkında konuşanlar Kandil'e ses edemedi. Milletin boğazından keserek vergi ödemelerinin Kandil'e tahsis edilmesine göz yumamayız. Belediye araç gereçlerini çukur kazmak için kullananları milletimize yaşatmayacağız. Esenyurt belediye başkanının kağıt üzerinde başka bir parti üzerinden gözükmesi bunu sağlayamaz. Bölücü örgütün estirdiği teröre ses etmeyenler bunun adı yüzsüzlüktür korkaklıktır. Türkiye'nin ikinci büyük partisi dümeni kırılmış gemi gibi sağa sola savruluyor. Artık ana muhalefet yok sadece muhalefet var. Bu parti diğer muhaliflerinin rengini alıyor. Hangi siyasi parti olursa olsun hiç bir siyasi parti bunu yapamaz'' dedi.

Çankaya Köşkü'ne 15 Temmuz Saldırısı

15 Temmuz Darbe Girişimi'nde Çankaya Köşkü'ne düzenlenen saldırı hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ''Kabinemizin 28. Toplantısı'nı burada gerçekleştirdik. Biz Külliye ile Çankaya Köşkü'ne saldıranları ayrı tutmadık. Hainler Gazi'nin emanetine dahi saldırı düzenlediler'' dedi.

' MB brüt rezerv 159 milyar dolar oldu'

Ülke ekonomisi hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ''Buradan müjdeyi vermek isterim Merkez Bankası brüt rezervi 159 milyar dolar seviyesine yükseldi. Turizmde 2024 yılı hedefimiz 61 milyon turist ve 60 milyon dolar gelir olarak hedefliyoruz'' dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü’nde düzenlediği basın toplantısında yeni kabine üyelerini açıkladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2024
POLİTİKA
10 Kasım'da sembol yer seçimi: 9 yıl sonra Çankaya Köşkü'nde ilk Kabine Toplantısı düzenlenecek
Dün, 11:04
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала