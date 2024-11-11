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Sosyal medya hesabından duyurdu: Barbaros Şansal gözaltına alındı
Sosyal medya hesabından duyurdu: Barbaros Şansal gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Modacı Barbaros Şansal, sosyal medya hesabından İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındığını duyurdu. Şansal paylaşımında, "Ayağımın tozuyla, iner inmez"... 11.11.2024, Sputnik Türkiye
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Modacı Barbaros Şansal, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındığını duyurdu. Şansal, İzmir 11. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından çıkarılan yakalama kararı çerçevesinde, polis tarafından gözaltına alındığını açıkladı. Şansal sosyal medya hesabından şunları yazdı:"Ayağımın tozuyla, iner inmez İzmir 11. Asliye Ceza GBT Yakalama! İstanbul Havalimanı..."Barbaros Şansal kimdir?Moda tasarımcısı olan Barbaros Şansal, 10 Temmuz 1957’de Ankara’da dünyaya geldi. Sungur Tekin Şansal ve Güner Eczacıbaşı’nın çocuğu olan Şansal; Şişli Özel Dost İlkokulu, Yeşilköy Halil Vedat Fıratlı Pansiyonlu İlkokulu, Site Koleji, İstanbul Alman Lisesi, İzmir Fatih Koleji, İstanbul Vefa Lisesi, İstanbul Maltepe Lisesi, İstanbul Fenerbahçe Lisesi ve Marmara Üniversitesi İktisadi Ticari İlimler Akademisi İşletme Fakültesi gibi pek çok kurumda eğitim almıştır. Eğitimini Londra’da tamamlayan Şansal, modacı olmasının yanı sıra LGBT hakları savunuculuğu yapıyor. Habertürk kanalında “Toplu İğne” ve Skytürk’te “Çengel İğne” adlı programları yapan Şansal, “3. Sınıf Hamur Kağıda Matbaa Mürekkebi Hayatlar” isminde bir kitap da yazdı. Ayrıca Matthew Frederick ve Alfredo Cabrera’nın yazdığı “Moda Okulunda Öğrendiğim 101 Şey” adlı kitabı da Türkçe’ye çevirerek yayınlanmasını sağladı. Son olarak Şansal, Marmara Üniversitesi ve Ankara Başkent Üniversitesi’nde “Moda Tarihi” dersleri verdi.
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Sosyal medya hesabından duyurdu: Barbaros Şansal gözaltına alındı

13:36 11.11.2024
© AABarbaros Şansal
Barbaros Şansal - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2024
© AA
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Modacı Barbaros Şansal, sosyal medya hesabından İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındığını duyurdu. Şansal paylaşımında, "Ayağımın tozuyla, iner inmez" ifadelerini kullandı.
Modacı Barbaros Şansal, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındığını duyurdu. Şansal, İzmir 11. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından çıkarılan yakalama kararı çerçevesinde, polis tarafından gözaltına alındığını açıkladı.
Şansal sosyal medya hesabından şunları yazdı:
"Ayağımın tozuyla, iner inmez İzmir 11. Asliye Ceza GBT Yakalama! İstanbul Havalimanı..."

Barbaros Şansal kimdir?

Moda tasarımcısı olan Barbaros Şansal, 10 Temmuz 1957’de Ankara’da dünyaya geldi. Sungur Tekin Şansal ve Güner Eczacıbaşı’nın çocuğu olan Şansal; Şişli Özel Dost İlkokulu, Yeşilköy Halil Vedat Fıratlı Pansiyonlu İlkokulu, Site Koleji, İstanbul Alman Lisesi, İzmir Fatih Koleji, İstanbul Vefa Lisesi, İstanbul Maltepe Lisesi, İstanbul Fenerbahçe Lisesi ve Marmara Üniversitesi İktisadi Ticari İlimler Akademisi İşletme Fakültesi gibi pek çok kurumda eğitim almıştır. Eğitimini Londra’da tamamlayan Şansal, modacı olmasının yanı sıra LGBT hakları savunuculuğu yapıyor. Habertürk kanalında “Toplu İğne” ve Skytürk’te “Çengel İğne” adlı programları yapan Şansal, “3. Sınıf Hamur Kağıda Matbaa Mürekkebi Hayatlar” isminde bir kitap da yazdı. Ayrıca Matthew Frederick ve Alfredo Cabrera’nın yazdığı “Moda Okulunda Öğrendiğim 101 Şey” adlı kitabı da Türkçe’ye çevirerek yayınlanmasını sağladı. Son olarak Şansal, Marmara Üniversitesi ve Ankara Başkent Üniversitesi’nde “Moda Tarihi” dersleri verdi.
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