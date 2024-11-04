https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/istanbulda-oldurulen-6-yasindaki-sirin-elmas-hanilcinin-son-goruntuleri-ortaya-cikti-1090017470.html
İstanbul'da öldürülen 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi’nin son görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul'da öldürülen 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi’nin son görüntüleri ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
İstanbul Şişli'de Mustafa Örün tarafından öldürülen 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin cinayetten önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Mustafa Ören’in... 04.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-04T16:49+0300
2024-11-04T16:49+0300
2024-11-04T16:49+0300
türkiye
şirin elmas hanilçi
istanbul
mezarlık
cinayet
kağıt toplayıcıları
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İstanbul'da kendisinden haber alınamayan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin cansız bedeni, Feriköy Mezarlığı'nda bulunmuştu. Cinayetin ardından yürütülen soruşturmada Şirin'in, 49 yaşındaki kağıt toplayıcısı Mustafa Örün tarafından öldürüldüğü belirlendi. Gözaltına alınan Örün, cinayeti işlediğini itiraf ederken sevk edildiği mahkemece tutuklamıştı. Memleketi Şanlıurfa'ya getirilen Şirin'in memleketi Şanlıurfa'da gözyaşları içinde toprağa verildi.Şirin'in cinayetten önceki son görüntüleri ortaya çıktıKüçük kızın mezarına gelinlik ve papatyalar bırakılırken olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Şirin'in cinayete kurban gitmeden önceki son görüntüleri kameraya yansıdı. Mustafa Ören'in Şirin'i Feriköy Mezarlığına götürdüğü cinayetin ardından da tek başına aynı yoldan geri döndüğü kameraya yansıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/baba-arif-guran-cinayet-sebebini-acikladi-dalga-gectim-diye-inadina-yapti-1089856181.html
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şirin elmas hanilçi, istanbul, mezarlık, cinayet, kağıt toplayıcıları
şirin elmas hanilçi, istanbul, mezarlık, cinayet, kağıt toplayıcıları
İstanbul'da öldürülen 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi’nin son görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul Şişli'de Mustafa Örün tarafından öldürülen 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin cinayetten önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Mustafa Ören’in, Şirin’i yanına alıp Feriköy Mezarlığı’na götürdüğü ve cinayetten sonra tek başına aynı yoldan geri döndüğü görülüyor.
İstanbul'da kendisinden haber alınamayan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin cansız bedeni, Feriköy Mezarlığı'nda bulunmuştu. Cinayetin ardından yürütülen soruşturmada Şirin'in, 49 yaşındaki kağıt toplayıcısı Mustafa Örün tarafından öldürüldüğü belirlendi.
Gözaltına alınan Örün, cinayeti işlediğini itiraf ederken sevk edildiği mahkemece tutuklamıştı. Memleketi Şanlıurfa'ya getirilen Şirin'in memleketi Şanlıurfa'da gözyaşları içinde toprağa verildi.
Şirin'in cinayetten önceki son görüntüleri ortaya çıktı
Küçük kızın mezarına gelinlik ve papatyalar bırakılırken olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Şirin'in cinayete kurban gitmeden önceki son görüntüleri kameraya yansıdı. Mustafa Ören'in Şirin'i Feriköy Mezarlığına götürdüğü cinayetin ardından da tek başına aynı yoldan geri döndüğü kameraya yansıyor.