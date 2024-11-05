Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Rusya ile Batı arasındaki farkı anlattı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, Rusya ile Batı arasındaki farkın, Rus tarafının Sırbistan'ı bombalamaması ve Kosova'yı ellerinden almaması olduğunu vurguladı.



Sırbistan'da yayın yapan Happy TV'de açıklamalarda bulunan Vucic, Rusya ile Batı arasındaki farkın kendileri için ne olduğunu anlattı.



Tüm küresel güçlerin kendi çıkarlarını gözettiğini, herkesin Sırbistan'ın onlara bağlı olmasını ve bağımsız olmamasını istediğini anlatan Vucic, "Arada fark olduğunu söylememiz gerekir. Af edersiniz ama Rusya bizi bombalamadı ve Rusya bizden Kosova'yı almadı. Bu farkı ortaya koymamız gerekir" dedi.



Batı modelini mi, yoksa Rus modelini mi daha fazla beğendiğinin sorulması üzerine Vucic, bunun tamamen farklı bir konu olduğunu belirterek Sırbistan'ın Avrupa yolunda kalması, bununla beraber de Rusya ve Çin'in yanı sıra ABD ve Avrupa ülkeleriyle iyi ilişkileri sürdürmesi gerektiğini vurguladı.



Vucic, 2.5 yılı aşkın bir sürenin ardından 20 Ekim'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ilk kez iletişim kurmuş ve bir telefon görüşmesi yapmıştı.



Kremlin'in açıklamasına göre Vucic, Rusya'nın Sırbistan'ın toprak bütünlüğüne ilişkin konularda üstlendiği ilkeli tutumdan dolayı Putin'e teşekkür etmişti.



Putin ve Vucic'in manevi, kültürel ve tarihi ortaklığa, geçmiş ve günümüz ile ilgili değerlendirmelerin birliğine dayalı ikili ilişkilerin düzeyinden duydukları memnuniyeti dile getirdiklerine dikkat çekilen açıklamada, liderlerin ayrıca çeşitli alanlarda karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini daha da güçlendirme niyetlerini de doğruladığı vurgulanmıştı.