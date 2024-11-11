https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/sibel-canin-veliahtim-dedigi-ve-silahi-saldiriya-ugrayan-mutlu-kayadan-itiraf-merhametsiz-biri-1090251202.html
Sibel Can'ın 'veliahtım' dediği ve silahı saldırıya uğrayan Mutlu Kaya'dan itiraf: 'Merhametsiz biri'
Sibel Can'ın 'veliahtım' dediği ve silahı saldırıya uğrayan Mutlu Kaya'dan itiraf: 'Merhametsiz biri'
Sputnik Türkiye
Mutlu Kaya, uğradığı silahlı saldırı sonrası ağır yaralandığı tedavi süreci için yardım çağrısında bulundu. “Veliahtım” dediği Sibel Can'ı eleştiren Kaya, ünlü... 11.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-11T10:30+0300
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Bir ses yarışması ile tanınan ve umut vaat eden genç yetenek Mutlu Kaya, 2015 yılında eski erkek arkadaşı Veysi Ercan tarafından uğradığı silahlı saldırıda başından ağır yaralandı. Yaşadığı travma ve ağır tedavi sürecinde hem maddi hem de manevi destek arayışına giren Kaya, zorluklarla mücadele etmeye devam ediyor.Sibel Can'a tepki: Merhametsiz biriYarışmada Kaya’ya destek verdiği bilinen ünlü şarkıcı Sibel Can’a seslenen Mutlu Kaya, bu desteğin sadece kamera önünde kaldığını ifade etti. Posta gazetesine verdiği röportajda, “Vallahi kameralar önünde bir şovmuş hepsi. Çok merhametsiz biri. O günden sonra ne aradı ne sordu. Şovunu yaptı, gitti” dedi.Hastane önünde zor günlerMutlu Kaya, saldırı sonrası ailesinin hastane önünde bir yudum suyu bile alamayacak kadar zor durumda olduğunu hatırlatarak, Sibel Can’ın desteğinin olmadığını belirtti. “Ailem, hastane önünde 1 liralık suyu içemeyecek kadar garibandı. Hiçbir yardım görmedik” diye konuştu.Yanıltıcı yardım i̇ddialarıKaya, kamuoyunda Sibel Can’ın aileye maddi yardımda bulunduğuna dair yanlış bir algı oluştuğunu ve bunun tedavi sürecini olumsuz etkilediğini söyledi: Maddi yardım değil, tedavi desteği i̇stiyorGenç sanatçı, maddi destek istemediğini, sadece tedavi masraflarının karşılanmasını talep ettiğini vurguladı. “Kimseden para pul istemiyorum, sadece tedavimi üstlensinler yeter,” dedi. Kaya, ablasının da bir erkek tarafından öldürüldüğünü hatırlatarak, “Biz direneceğiz ve iyi erkekler de mücadelemizde yanımızda olacak,” dedi.'Mücadeleye devam'Mutlu Kaya, yaşadığı trajedilere rağmen ayakta kalmaya ve sesini duyurmaya çalışıyor. Ünlü isimlerden beklediği destek gelmeyince umudunu kaybetmeyen Kaya, toplumsal duyarlılık ve destek arayışına devam ediyor.
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Sibel Can'ın 'veliahtım' dediği ve silahı saldırıya uğrayan Mutlu Kaya'dan itiraf: 'Merhametsiz biri'
Mutlu Kaya, uğradığı silahlı saldırı sonrası ağır yaralandığı tedavi süreci için yardım çağrısında bulundu. “Veliahtım” dediği Sibel Can'ı eleştiren Kaya, ünlü şarkıcının gösteriş yapıp ardından ilgisini kestiğini belirtti. Kaya’nın açıklamaları, yaşadığı zorlukları ve destek arayışını gözler önüne seriyor.
Bir ses yarışması ile tanınan ve umut vaat eden genç yetenek Mutlu Kaya, 2015 yılında eski erkek arkadaşı Veysi Ercan tarafından uğradığı silahlı saldırıda başından ağır yaralandı. Yaşadığı travma ve ağır tedavi sürecinde hem maddi hem de manevi destek arayışına giren Kaya, zorluklarla mücadele etmeye devam ediyor.
Sibel Can'a tepki: Merhametsiz biri
Yarışmada Kaya’ya destek verdiği bilinen ünlü şarkıcı Sibel Can’a seslenen Mutlu Kaya, bu desteğin sadece kamera önünde kaldığını ifade etti. Posta gazetesine verdiği röportajda, “Vallahi kameralar önünde bir şovmuş hepsi. Çok merhametsiz biri. O günden sonra ne aradı ne sordu. Şovunu yaptı, gitti” dedi.
Hastane önünde zor günler
Mutlu Kaya, saldırı sonrası ailesinin hastane önünde bir yudum suyu bile alamayacak kadar zor durumda olduğunu hatırlatarak, Sibel Can’ın desteğinin olmadığını belirtti. “Ailem, hastane önünde 1 liralık suyu içemeyecek kadar garibandı. Hiçbir yardım görmedik” diye konuştu.
Yanıltıcı yardım i̇ddiaları
Kaya, kamuoyunda Sibel Can’ın aileye maddi yardımda bulunduğuna dair yanlış bir algı oluştuğunu ve bunun tedavi sürecini olumsuz etkilediğini söyledi:
“Herkes yardım yapıldı sanarak bize el uzatmadı. Bir de onlara ev, araba aldım diye yalanlar söylendi. Çok üzüldüm. Ben kimsenin veliahtı falan değilim” ifadelerini kullandı.
Maddi yardım değil, tedavi desteği i̇stiyor
Genç sanatçı, maddi destek istemediğini, sadece tedavi masraflarının karşılanmasını talep ettiğini vurguladı. “Kimseden para pul istemiyorum, sadece tedavimi üstlensinler yeter,” dedi. Kaya, ablasının da bir erkek tarafından öldürüldüğünü hatırlatarak, “Biz direneceğiz ve iyi erkekler de mücadelemizde yanımızda olacak,” dedi.
Mutlu Kaya, yaşadığı trajedilere rağmen ayakta kalmaya ve sesini duyurmaya çalışıyor. Ünlü isimlerden beklediği destek gelmeyince umudunu kaybetmeyen Kaya, toplumsal duyarlılık ve destek arayışına devam ediyor.