https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/ibrahim-tatlises-ile-40-yillik-dostu-metin-cantimur-birbirine-girdi-konusursam-kimse-susturamaz-1090247959.html

İbrahim Tatlıses ile 40 yıllık dostu Metin Cantimur birbirine girdi: 'Konuşursam kimse susturamaz'

İbrahim Tatlıses ile 40 yıllık dostu Metin Cantimur birbirine girdi: 'Konuşursam kimse susturamaz'

Sputnik Türkiye

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses ve 40 yıllık dostu Metin Cantimur arasında sosyal medyada yaşanan gerilim, dikkat çekici açıklamalarla gündeme oturdu... 11.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-11T09:29+0300

2024-11-11T09:29+0300

2024-11-11T09:30+0300

ibrahim tatlıses

kavga

yaşam

magazin

magazin

metin cantimur

dilan çıtak

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Son günlerde kızı Dilan Çıtak ile yaşadığı gerilimle gündeme gelen İbrahim Tatlıses, bu kez de yakın dostu Metin Cantimur ile aralarındaki tartışma ile dikkat çekti. Tatlıses’in sosyal medyada yaptığı “Beslediğim köpeklerin kemiklerini kesince havlamaya başladılar” paylaşımı, aralarındaki ilişkiyi gerdi.Sert yanıt gecikmediBu gönderinin Metin Cantimur’a yönelik olduğu kısa sürede anlaşıldı. Cantimur, Tatlıses’in bu sözlerine sosyal medya üzerinden sert bir yanıt vererek şunları söyledi: 'Konuşursam kimse susturamaz'Cantimur’un açıklamaları bununla da sınırlı kalmadı. Ünlü isim, Tatlıses’e gözdağı vererek, “Ben konuşursam ne yanındaki çıkarcılar ne de kendisi bir daha konuşamaz” dedi. Bu ifadeler, aralarındaki gerilimin boyutunu gözler önüne serdi.Tatlıses’ten olay paylaşımTatlıses’in imalı paylaşımı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. “Beslediğim köpeklerin kemiklerini kesince havlamaya başladılar” cümlesi, ünlü sanatçının çevresindeki kişilere yönelik sert eleştirilerde bulunduğuna işaret etti.Cantimur’dan dostluğa dair sitemMetin Cantimur, 40 yıllık dostluğun sona ermesinden duyduğu üzüntüyü ifade etti. Cantimur, “Son yıllarda çevresinde sinsice planlar yapan kişilerin kuklası haline gelmesi, dostluğumuzu bitirdi” diyerek Tatlıses’i menfaat peşinde koşan kişilerin etkisi altında kalmakla suçladı.Sosyal medyada yankı uyandırdıBu açıklamalar, sosyal medya kullanıcıları arasında tartışmalara yol açtı. Kimi kullanıcılar Tatlıses’i savunurken, kimileri Cantimur’un tarafında yer aldı. Bu olay, ünlülerin dostluklarının da medya ve kamuoyu önünde ne kadar kırılgan olduğunu gösterdi.Dostlukta çatlak büyüyorTatlıses ve Cantimur’un sosyal medyada başlayan bu söz düellosu, dostluklarının ne kadar derin yaralar aldığını gözler önüne serdi. İki ünlü ismin bu gerilimi nasıl sonuçlandıracağı ise merak konusu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/doganin-gizli-sifa-kaynagi-turkiyede-ziyaretcilerini-mucizesiyle-buyuluyor-dogal-agri-kesici-sulu-1090245366.html

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ibrahim tatlıses, kavga, magazin, magazin, metin cantimur, dilan çıtak