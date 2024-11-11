https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/ibrahim-tatlises-ile-40-yillik-dostu-metin-cantimur-birbirine-girdi-konusursam-kimse-susturamaz-1090247959.html
İbrahim Tatlıses ile 40 yıllık dostu Metin Cantimur birbirine girdi: 'Konuşursam kimse susturamaz'
İbrahim Tatlıses ile 40 yıllık dostu Metin Cantimur birbirine girdi: 'Konuşursam kimse susturamaz'
Sputnik Türkiye
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses ve 40 yıllık dostu Metin Cantimur arasında sosyal medyada yaşanan gerilim, dikkat çekici açıklamalarla gündeme oturdu... 11.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-11T09:29+0300
2024-11-11T09:29+0300
2024-11-11T09:30+0300
ibrahim tatlıses
kavga
yaşam
magazin
magazin
metin cantimur
dilan çıtak
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Son günlerde kızı Dilan Çıtak ile yaşadığı gerilimle gündeme gelen İbrahim Tatlıses, bu kez de yakın dostu Metin Cantimur ile aralarındaki tartışma ile dikkat çekti. Tatlıses’in sosyal medyada yaptığı “Beslediğim köpeklerin kemiklerini kesince havlamaya başladılar” paylaşımı, aralarındaki ilişkiyi gerdi.Sert yanıt gecikmediBu gönderinin Metin Cantimur’a yönelik olduğu kısa sürede anlaşıldı. Cantimur, Tatlıses’in bu sözlerine sosyal medya üzerinden sert bir yanıt vererek şunları söyledi: 'Konuşursam kimse susturamaz'Cantimur’un açıklamaları bununla da sınırlı kalmadı. Ünlü isim, Tatlıses’e gözdağı vererek, “Ben konuşursam ne yanındaki çıkarcılar ne de kendisi bir daha konuşamaz” dedi. Bu ifadeler, aralarındaki gerilimin boyutunu gözler önüne serdi.Tatlıses’ten olay paylaşımTatlıses’in imalı paylaşımı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. “Beslediğim köpeklerin kemiklerini kesince havlamaya başladılar” cümlesi, ünlü sanatçının çevresindeki kişilere yönelik sert eleştirilerde bulunduğuna işaret etti.Cantimur’dan dostluğa dair sitemMetin Cantimur, 40 yıllık dostluğun sona ermesinden duyduğu üzüntüyü ifade etti. Cantimur, “Son yıllarda çevresinde sinsice planlar yapan kişilerin kuklası haline gelmesi, dostluğumuzu bitirdi” diyerek Tatlıses’i menfaat peşinde koşan kişilerin etkisi altında kalmakla suçladı.Sosyal medyada yankı uyandırdıBu açıklamalar, sosyal medya kullanıcıları arasında tartışmalara yol açtı. Kimi kullanıcılar Tatlıses’i savunurken, kimileri Cantimur’un tarafında yer aldı. Bu olay, ünlülerin dostluklarının da medya ve kamuoyu önünde ne kadar kırılgan olduğunu gösterdi.Dostlukta çatlak büyüyorTatlıses ve Cantimur’un sosyal medyada başlayan bu söz düellosu, dostluklarının ne kadar derin yaralar aldığını gözler önüne serdi. İki ünlü ismin bu gerilimi nasıl sonuçlandıracağı ise merak konusu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/doganin-gizli-sifa-kaynagi-turkiyede-ziyaretcilerini-mucizesiyle-buyuluyor-dogal-agri-kesici-sulu-1090245366.html
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ibrahim tatlıses, kavga, magazin, magazin, metin cantimur, dilan çıtak
ibrahim tatlıses, kavga, magazin, magazin, metin cantimur, dilan çıtak
İbrahim Tatlıses ile 40 yıllık dostu Metin Cantimur birbirine girdi: 'Konuşursam kimse susturamaz'
09:29 11.11.2024 (güncellendi: 09:30 11.11.2024)
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses ve 40 yıllık dostu Metin Cantimur arasında sosyal medyada yaşanan gerilim, dikkat çekici açıklamalarla gündeme oturdu. Tatlıses'in “Beslediğim köpeklerin kemiklerini kesince havlamaya başladılar” paylaşımına Cantimur’un sert yanıtı gecikmedi.
Son günlerde kızı Dilan Çıtak ile yaşadığı gerilimle gündeme gelen İbrahim Tatlıses, bu kez de yakın dostu Metin Cantimur ile aralarındaki tartışma ile dikkat çekti. Tatlıses’in sosyal medyada yaptığı “Beslediğim köpeklerin kemiklerini kesince havlamaya başladılar” paylaşımı, aralarındaki ilişkiyi gerdi.
Bu gönderinin Metin Cantimur’a yönelik olduğu kısa sürede anlaşıldı. Cantimur, Tatlıses’in bu sözlerine sosyal medya üzerinden sert bir yanıt vererek şunları söyledi:
“Kendi itibarsızlığını başkalarının attığı iftiralarla örtmeye çalışan arkadaşa selam olsun. 40 yıllık dostluk, menfaatleri için çevresini saran kişilerin etkisinde kalan biri yüzünden bozuldu.”
'Konuşursam kimse susturamaz'
Cantimur’un açıklamaları bununla da sınırlı kalmadı. Ünlü isim, Tatlıses’e gözdağı vererek, “Ben konuşursam ne yanındaki çıkarcılar ne de kendisi bir daha konuşamaz” dedi. Bu ifadeler, aralarındaki gerilimin boyutunu gözler önüne serdi.
Tatlıses’ten olay paylaşım
Tatlıses’in imalı paylaşımı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. “Beslediğim köpeklerin kemiklerini kesince havlamaya başladılar” cümlesi, ünlü sanatçının çevresindeki kişilere yönelik sert eleştirilerde bulunduğuna işaret etti.
Cantimur’dan dostluğa dair sitem
Metin Cantimur, 40 yıllık dostluğun sona ermesinden duyduğu üzüntüyü ifade etti. Cantimur, “Son yıllarda çevresinde sinsice planlar yapan kişilerin kuklası haline gelmesi, dostluğumuzu bitirdi” diyerek Tatlıses’i menfaat peşinde koşan kişilerin etkisi altında kalmakla suçladı.
Sosyal medyada yankı uyandırdı
Bu açıklamalar, sosyal medya kullanıcıları arasında tartışmalara yol açtı. Kimi kullanıcılar Tatlıses’i savunurken, kimileri Cantimur’un tarafında yer aldı. Bu olay, ünlülerin dostluklarının da medya ve kamuoyu önünde ne kadar kırılgan olduğunu gösterdi.
Tatlıses ve Cantimur’un sosyal medyada başlayan bu söz düellosu, dostluklarının ne kadar derin yaralar aldığını gözler önüne serdi. İki ünlü ismin bu gerilimi nasıl sonuçlandıracağı ise merak konusu.