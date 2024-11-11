https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/sermaye-piyasalari-kurulu-atamalari-aciklandi-ikinci-baskanligi-ve-uyeliklere-kim-atandi--1090260487.html
SPK atamaları açıklandı: Üye olarak atanan Elif Gülşah Gürlek en çok merak edilen isim oldu
SPK atamaları açıklandı: Üye olarak atanan Elif Gülşah Gürlek en çok merak edilen isim oldu
Sputnik Türkiye
Sermaye Piyasası Kurulu atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı. İkinci Başkanlığa Mahmut Sütçü atanırken, üyeliklere Mutlu Akın ve Elif Gülşah Gürlek... 11.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-11T12:24+0300
2024-11-11T12:24+0300
2024-11-11T12:28+0300
türkiye
spk
sermaye piyasası kurulu (spk)
atama
akın gürlek
elif gülşah gürlek
adalet bakanlığı
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Sermaye Piyasa Kurulu atamalarıyla ilgili karar açıklandı. Üyelik atamalarında Elif Gülşah Gürlek'in adı öne çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in de eşi olan Elif Gülşah Gürlek kimdir?Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 119'uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince, SPK İkinci Başkanlığına Mahmut Sütcü, üyeliklerine ise Mutlu Akın, Elif Gülşah Gürlek atandı.Elif Gülşah Gürlek kimdir?SPK üyeliğine atanan Elif Gülşah Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in eşi. SPK’daki yeni görevinde, sermaye piyasalarının düzenlenmesi ve denetlenmesi süreçlerinde aktif rol alacak olan Gürlek, 2020 Nisan döneminde birinci sınıfa ayrılan adli yargı hâkimleri arasında yer almıştı.HSK’nın paylaştığı bilgilere göre, Gürlek 2023 Nisan döneminde ise İstanbul Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak görev yaptı. Gürlek, Adalet Bakanlığı Destek ve Mağdur Hizmetleri Başkanlığı’nda Başkan Yardımcılığı görevinde de bulundu.
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SPK atamaları açıklandı: Üye olarak atanan Elif Gülşah Gürlek en çok merak edilen isim oldu
12:24 11.11.2024 (güncellendi: 12:28 11.11.2024)
Sermaye Piyasası Kurulu atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı. İkinci Başkanlığa Mahmut Sütçü atanırken, üyeliklere Mutlu Akın ve Elif Gülşah Gürlek atandı.
Sermaye Piyasa Kurulu atamalarıyla ilgili karar açıklandı. Üyelik atamalarında Elif Gülşah Gürlek'in adı öne çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in de eşi olan Elif Gülşah Gürlek kimdir?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 119'uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince, SPK İkinci Başkanlığına Mahmut Sütcü, üyeliklerine ise Mutlu Akın, Elif Gülşah Gürlek atandı.
Elif Gülşah Gürlek kimdir?
SPK üyeliğine atanan Elif Gülşah Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in eşi.
SPK’daki yeni görevinde, sermaye piyasalarının düzenlenmesi ve denetlenmesi süreçlerinde aktif rol alacak olan Gürlek, 2020 Nisan döneminde birinci sınıfa ayrılan adli yargı hâkimleri arasında yer almıştı.
HSK’nın paylaştığı bilgilere göre, Gürlek 2023 Nisan döneminde ise İstanbul Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak görev yaptı. Gürlek, Adalet Bakanlığı Destek ve Mağdur Hizmetleri Başkanlığı’nda Başkan Yardımcılığı görevinde de bulundu.