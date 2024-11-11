https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/rusya-ve-iran-odeme-sistemlerinin-entegrasyon-surecinin-ilk-asamasini-tamamladi-1090274347.html

Rusya ve İran ödeme sistemlerinin entegrasyon sürecinin ilk aşamasını tamamladı

Rusya ve İran ödeme sistemlerinin entegrasyon sürecinin ilk aşamasını tamamladı

Sputnik Türkiye

İran ve Rusya merkez bankalarının, iki ülkenin ödeme sistemlerinin entegrasyon sürecinin ilk aşamasını tamamladığı bildirildi. İran vatandaşlarının bundan... 11.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-11T17:41+0300

2024-11-11T17:41+0300

2024-11-11T17:51+0300

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iran

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İran Merkez Bankası Sözcüsü Mustafa Gamari Vefa, İran ve Rusya’nın Şetab ve Mir ödeme sistemlerinin entegrasyon sürecinin ilk aşamasını tamamladığını duyurdu. Vefa, İran vatandaşlarının artık kendi banka kartlarını kullanarak Rusya’daki ATM’lerden ruble çekebileceğini söyledi.Vefa, sosyal medya platformu X hesabından paylaştığı videoda, Rusya’da kendi Şetab kartını kullanarak VTB bankasına ait bir ATM’den ruble çektiğini gösterdi.İkinci aşamada Rusya vatandaşlarının Mir kartlarını kullanarak İran’daki ATM’lerden nakit para çekebileceğini dile getiren Vefa, üçüncü aşamada da İran’ın ‘Şetab’ kartlarının Rusya’daki marketlerde kullanılabileceği bilgisini verdi.Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, 2022’de yaptığı açıklamada, Moskova ve Tahran’ın Mir ve Şetab ödeme sistemlerini birleştirme konusunu görüştüğünü duyurmuştu.İran Merkez Bankası Başkanı Muhammed Reza Farzin, 6 Temmuz 2024’te, Mir ve Şetab ödeme sistemleri arasında bağlantı kurma sürecinin tamamlandığını ve iki tarafın ticari işlemler ve ödemeler için ulusal para birimlerinin kullanılmasına ilişkin bir anlaşma imzaladığını açıklamıştı.İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kanaani, BRICS ülkelerinin, Rusya ve İran'ın yaptığı gibi ulusal ödeme sistemlerini birleştirmesi gerektiğini dile getirmişti.

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iran, iran merkez bankası, rusya, mir, ödeme sistemi, entegrasyon, atm, vtb