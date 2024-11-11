https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/rusya-dis-istihbarat-abd-2025te-ukraynada-secimler-duzenleyerek-zelenskiyden-kurtulmak-istiyor-1090265977.html

Rusya Dış İstihbarat: ABD, 2025’te Ukrayna’da seçimler düzenleyerek Zelenskiy’den kurtulmak istiyor

Rusya Dış İstihbarat: ABD, 2025’te Ukrayna’da seçimler düzenleyerek Zelenskiy’den kurtulmak istiyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), ABD’nin Rusya’yla çatışmanın devam etmesi halinde Ukrayna’da gelecek yıl başkanlık ve genel seçimler düzenlemeyi... 11.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-11T14:25+0300

2024-11-11T14:25+0300

2024-11-11T14:32+0300

ukrayna krizi

abd

ukrayna

abd dışişleri bakanlığı

vladimir zelenskiy

sivil toplum kuruşları

rusya

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seçimler

başkanlık seçimleri

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SVR’den yapılan açıklamada, servisin elde ettiği bilgiye göre, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, Ukrayna'daki mevcut yönetimi değiştirme seçeneklerini değerlendirmeye devam ettiği ifade edildi.Washington’un, “aşırı küstah” olarak nitelendirilen Zelenskiy'i görevden almanın meşru yollarından biri olarak, Rusya’yla devam eden çatışma ortasında gelecek yıl başkanlık ve genel seçimleri düzenlemeyi değerlendirdiği kaydedildi.ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Ukrayna'da seçim kampanyasının başlaması için gerekli koşulların oluşturulmasıyla ilgili konularda ön çalışmalar başlatmaya karar verdiği belirten SVR şunu dedi:Washington’un planına göre bu girişimin, “geniş bir kamuoyu desteği” alması gerekirken seçimlere katılacak adaylar ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından koordine edilecek. ABD'li sivil toplum kuruluşlarının da oylamayı izlemek üzere yerel kuruluşları seçeceği belirtilen açıklamada şu bilgi yer aldı:ABD'nin bu tür faaliyetlerinin, “ABD yetkilileri tarafından düzenli olarak dile getirilen ‘Ukrayna olmadan Ukrayna hakkında tek kelime yok’ sloganının güzel bir ambalajdan başka bir şey olmadığını” açıkça gösterdiğini kaydeden SVR, gerçekte ABD’nin Ukrayna’nın ve kukla liderlerinin geleceğini belirlemeye devam ettiğini ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/abd-ulusal-guvenlik-danismani-sullivan-biden-trumptan-ukraynaya-yardimin-surmesini-isteyecek-1090246731.html

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