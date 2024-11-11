https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/rusya-dis-istihbarat-abd-2025te-ukraynada-secimler-duzenleyerek-zelenskiyden-kurtulmak-istiyor-1090265977.html
Rusya Dış İstihbarat: ABD, 2025’te Ukrayna’da seçimler düzenleyerek Zelenskiy’den kurtulmak istiyor
Rusya Dış İstihbarat: ABD, 2025’te Ukrayna’da seçimler düzenleyerek Zelenskiy’den kurtulmak istiyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), ABD’nin Rusya’yla çatışmanın devam etmesi halinde Ukrayna’da gelecek yıl başkanlık ve genel seçimler düzenlemeyi... 11.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-11T14:25+0300
2024-11-11T14:25+0300
2024-11-11T14:32+0300
ukrayna krizi
abd
ukrayna
abd dışişleri bakanlığı
vladimir zelenskiy
sivil toplum kuruşları
rusya
özel askeri harekat
seçimler
başkanlık seçimleri
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SVR’den yapılan açıklamada, servisin elde ettiği bilgiye göre, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, Ukrayna'daki mevcut yönetimi değiştirme seçeneklerini değerlendirmeye devam ettiği ifade edildi.Washington’un, “aşırı küstah” olarak nitelendirilen Zelenskiy'i görevden almanın meşru yollarından biri olarak, Rusya’yla devam eden çatışma ortasında gelecek yıl başkanlık ve genel seçimleri düzenlemeyi değerlendirdiği kaydedildi.ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Ukrayna'da seçim kampanyasının başlaması için gerekli koşulların oluşturulmasıyla ilgili konularda ön çalışmalar başlatmaya karar verdiği belirten SVR şunu dedi:Washington’un planına göre bu girişimin, “geniş bir kamuoyu desteği” alması gerekirken seçimlere katılacak adaylar ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından koordine edilecek. ABD'li sivil toplum kuruluşlarının da oylamayı izlemek üzere yerel kuruluşları seçeceği belirtilen açıklamada şu bilgi yer aldı:ABD'nin bu tür faaliyetlerinin, “ABD yetkilileri tarafından düzenli olarak dile getirilen ‘Ukrayna olmadan Ukrayna hakkında tek kelime yok’ sloganının güzel bir ambalajdan başka bir şey olmadığını” açıkça gösterdiğini kaydeden SVR, gerçekte ABD’nin Ukrayna’nın ve kukla liderlerinin geleceğini belirlemeye devam ettiğini ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/abd-ulusal-guvenlik-danismani-sullivan-biden-trumptan-ukraynaya-yardimin-surmesini-isteyecek-1090246731.html
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abd, ukrayna, abd dışişleri bakanlığı, vladimir zelenskiy, sivil toplum kuruşları, rusya, özel askeri harekat, seçimler, başkanlık seçimleri, genel seçimler, rusya dış istihbart servisi (svr)
abd, ukrayna, abd dışişleri bakanlığı, vladimir zelenskiy, sivil toplum kuruşları, rusya, özel askeri harekat, seçimler, başkanlık seçimleri, genel seçimler, rusya dış istihbart servisi (svr)
Rusya Dış İstihbarat: ABD, 2025’te Ukrayna’da seçimler düzenleyerek Zelenskiy’den kurtulmak istiyor
14:25 11.11.2024 (güncellendi: 14:32 11.11.2024)
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), ABD’nin Rusya’yla çatışmanın devam etmesi halinde Ukrayna’da gelecek yıl başkanlık ve genel seçimler düzenlemeyi planladığını belirtti.
SVR’den yapılan açıklamada, servisin elde ettiği bilgiye göre, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, Ukrayna'daki mevcut yönetimi değiştirme seçeneklerini değerlendirmeye devam ettiği ifade edildi.
Washington’un, “aşırı küstah” olarak nitelendirilen Zelenskiy'i görevden almanın meşru yollarından biri olarak, Rusya’yla devam eden çatışma ortasında gelecek yıl başkanlık ve genel seçimleri düzenlemeyi değerlendirdiği kaydedildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Ukrayna'da seçim kampanyasının başlaması için gerekli koşulların oluşturulmasıyla ilgili konularda ön çalışmalar başlatmaya karar verdiği belirten SVR şunu dedi:
İlk aşamada, Amerikan ‘demokratikleşme’ vakıfları ve düşünce kuruluşlarının, kontrolleri altındaki Ukraynalı sivil toplum yapılarını buna uygun bir girişimde bulunmaya teşvik etmeleri öngörülüyor.
Washington’un planına göre bu girişimin, “geniş bir kamuoyu desteği” alması gerekirken seçimlere katılacak adaylar ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından koordine edilecek. ABD'li sivil toplum kuruluşlarının da oylamayı izlemek üzere yerel kuruluşları seçeceği belirtilen açıklamada şu bilgi yer aldı:
ABD'nin teşvikiyle, Batı tarafından finanse edilen Ukraynalı ‘sivil aktivistler’, yaklaşan seçim kampanyası sırasında Amerikan yanlısı konum alacak yeni bir partinin kurulmasına ilişkin tartışmalar başlattı. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın planına göre, böyle bir siyasi güç Yüksek Rada'ya seçilmeli ve herhangi bir Ukraynalı lider için denge ve denetleme sisteminin önemli bir unsuru haline gelmeli.
ABD'nin bu tür faaliyetlerinin, “ABD yetkilileri tarafından düzenli olarak dile getirilen ‘Ukrayna olmadan Ukrayna hakkında tek kelime yok’ sloganının güzel bir ambalajdan başka bir şey olmadığını” açıkça gösterdiğini kaydeden SVR, gerçekte ABD’nin Ukrayna’nın ve kukla liderlerinin geleceğini belirlemeye devam ettiğini ekledi.