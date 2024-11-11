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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/nikah-memuru-yanlislikla-damatla-evlendi-3-gun-sonra-mobil-bankaciliktan-farketti-1090248513.html
Nikah memuru yanlışlıkla damatla evlendi: 3 gün sonra mobil bankacılıktan farketti
Nikah memuru yanlışlıkla damatla evlendi: 3 gün sonra mobil bankacılıktan farketti
Sputnik Türkiye
Bakırköy Evlendirme Dairesi'nin 24 yıllık nikah memuru yaşadığı en ilginç olayı anlattı. Nikah memuru Gülay Otlatıcı, 2021 yılında yanlışlıkla damatla evlendi... 11.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-11T09:31+0300
2024-11-11T09:31+0300
türkiye
nikah
resmi nikah
damat
gelin
evlilik
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Meslekleri gereği her kesimden insanla bir araya gelen nikah memurlarının tanık oldukları ilginç anılar kimi zaman tebessüm ettirirken, bazen de hüzünlendiriyor. Gelin ya da damattan her zaman "evet" yanıtını alamayan, nadiren olsa da filmlere konu olabilecek olayların öznesi haline gelen nikah memurları, bazen de çiftlerin ya da misafirlerin türlü şakalarına maruz kalıyor. Bakırköy Evlendirme Dairesinin nikah memurlarından Gülay Otlatıcı, mesleğini 24 yıldır ilk günkü heyecanla sürdürdüğünü, bu alanda İstanbul'un en tecrübeli isimleri arasında yer aldığını söyledi.Çiftlerin heyecanlarına ve mutluluklarına tanıklık etmenin mesleğin en güzel yanlarından olduğunu belirten Otlatıcı, kadınların aile kavramını erkeklerden daha çok benimsediğini, hemcinslerinin nikah memurluğu mesleğinde anaç bir tavır ortaya koyduğunu ifade etti.Çok sayıda ünlü ismin nikahını kıydıOtlatıcı, spor, sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda ünlü ismin nikah akdini gerçekleştirdiğini belirterek, şarkıcı Tarkan'ın ünlüler arasında halen evliliğini sürdüren ender isimlerden olduğunu kaydetti.Gelinden 'hayır' yanıtıBugüne kadar evlilik işlemleri ve nikah sırasında birçok ilginç, heyecanlı ve hüzünlü lahzaya tanıklık ettiğini anlatan Otlatıcı, şöyle konuştu:"Bir nikahta gelin hanım nikah masasına geldiğinde 'Hayır' deyip nikahtan kalkmış oldu. Ailesi de sevindi bunun üzerine. Gelin hanım kalkıp gittiğinde tepki göstermedim, defteri alıp ben de mecburen çıkmak zorunda kaldım. Başka bir nikahta da gelin hanım 'Evlenmeyi kabul ediyor musunuz?' diye sorduğumda 'Evet' dedi ama damat bey, 'Etki ve baskı altındayım.' deyip nikahın kıyılmasını istemedi. Tabii bu durumda ben de kalktım ama sonraki akışta aileler konuştu, ikinci kez masaya geçtiğimizde damat beyin 'Bir ömür boyu evet' demesi de bana ilginç geldi."Evliliğin temelini 5S modeli ile anlattıGülay Otlatıcı, son dönemlerde boşanma oranlarında artış gözlemlendiğini, bu durumun kendisini üzdüğünü ifade ederek, evliliğin temelini "5S modeli" olarak tanımladığı sevgi, saygı, sabır, sadakat ve samimiyetin oluşturduğunu söyledi.Yaşadığı ilginç anlardan bazılarına kendisinin de istemeden dahil olduğunu belirten Otlatıcı, 1996 yılında evlendiği eşini 2020 yılında kaybettiğini aktardı.Nikahını kıydığı kişiyle evlenmişOtlatıcı, 2021 yılında ise nikahını kıydığı kişi ile sehven evlendirildiğini anlattı. Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nde görevli memur tarafından yapılan hatanın filmlere konu niteliğinde olduğunu belirten Otlatıcı, gelinin yerine kendi soyadının yazılması nedeniyle yanlışlıkla damatla evlendiğini anlattı. Oltacı olaydan şöyle bahsetti:"Filmlere konu olacak bir anım var. Evliliklerimizin bildirimlerini eskiden biz kendimiz yapmıyorduk, nüfus müdürlüğüne bildirimleri yapmıştık. Bir damatla beni evlendirmişler. Olayı nasıl fark ettim? Telefonda mobil bankacılığa giriş yaptığımda soyadım farklı çıktı. Ben de bankayı aradım, 'Niye böyle?' dedim. 'Gülay hanım kızlık soy isminiz mi acaba?' dediler. 'Hayır, benim kızlık soyadım da değil.' diye belirttim. Sonra nüfus müdürlüğünü aradım, baktım ki maalesef damadın evleneceği kişinin yerine benim TC kimlik numaramı yazmışlar, damat ile beni evlendirmişler. Ben 2-3 gün sonra durumu fark ettim. Erken fark ettiğim için kısa sürede yanlışlık düzeltildi, 10 günü geçse mahkemelik olacaktık. Farkında olmadan 2-3 gün ben evli kalmışım."
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nikah, resmi nikah, damat, gelin, evlilik
nikah, resmi nikah, damat, gelin, evlilik

Nikah memuru yanlışlıkla damatla evlendi: 3 gün sonra mobil bankacılıktan farketti

09:31 11.11.2024
© AA / Erhan ElaldıNikah memuru
Nikah memuru - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2024
© AA / Erhan Elaldı
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Bakırköy Evlendirme Dairesi'nin 24 yıllık nikah memuru yaşadığı en ilginç olayı anlattı. Nikah memuru Gülay Otlatıcı, 2021 yılında yanlışlıkla damatla evlendi. Nikah memuru, nikahını kıydığı kişi ile sehven evlendirildiğini telefonda mobil bankacılığa giriş yaptığın da farkettiğini söyledi.
Meslekleri gereği her kesimden insanla bir araya gelen nikah memurlarının tanık oldukları ilginç anılar kimi zaman tebessüm ettirirken, bazen de hüzünlendiriyor. Gelin ya da damattan her zaman "evet" yanıtını alamayan, nadiren olsa da filmlere konu olabilecek olayların öznesi haline gelen nikah memurları, bazen de çiftlerin ya da misafirlerin türlü şakalarına maruz kalıyor. Bakırköy Evlendirme Dairesinin nikah memurlarından Gülay Otlatıcı, mesleğini 24 yıldır ilk günkü heyecanla sürdürdüğünü, bu alanda İstanbul'un en tecrübeli isimleri arasında yer aldığını söyledi.
Çiftlerin heyecanlarına ve mutluluklarına tanıklık etmenin mesleğin en güzel yanlarından olduğunu belirten Otlatıcı, kadınların aile kavramını erkeklerden daha çok benimsediğini, hemcinslerinin nikah memurluğu mesleğinde anaç bir tavır ortaya koyduğunu ifade etti.

Çok sayıda ünlü ismin nikahını kıydı

Otlatıcı, spor, sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda ünlü ismin nikah akdini gerçekleştirdiğini belirterek, şarkıcı Tarkan'ın ünlüler arasında halen evliliğini sürdüren ender isimlerden olduğunu kaydetti.

Gelinden 'hayır' yanıtı

Bugüne kadar evlilik işlemleri ve nikah sırasında birçok ilginç, heyecanlı ve hüzünlü lahzaya tanıklık ettiğini anlatan Otlatıcı, şöyle konuştu:

"Bir nikahta gelin hanım nikah masasına geldiğinde 'Hayır' deyip nikahtan kalkmış oldu. Ailesi de sevindi bunun üzerine. Gelin hanım kalkıp gittiğinde tepki göstermedim, defteri alıp ben de mecburen çıkmak zorunda kaldım. Başka bir nikahta da gelin hanım 'Evlenmeyi kabul ediyor musunuz?' diye sorduğumda 'Evet' dedi ama damat bey, 'Etki ve baskı altındayım.' deyip nikahın kıyılmasını istemedi. Tabii bu durumda ben de kalktım ama sonraki akışta aileler konuştu, ikinci kez masaya geçtiğimizde damat beyin 'Bir ömür boyu evet' demesi de bana ilginç geldi."

Evliliğin temelini 5S modeli ile anlattı

Gülay Otlatıcı, son dönemlerde boşanma oranlarında artış gözlemlendiğini, bu durumun kendisini üzdüğünü ifade ederek, evliliğin temelini "5S modeli" olarak tanımladığı sevgi, saygı, sabır, sadakat ve samimiyetin oluşturduğunu söyledi.

Yaşadığı ilginç anlardan bazılarına kendisinin de istemeden dahil olduğunu belirten Otlatıcı, 1996 yılında evlendiği eşini 2020 yılında kaybettiğini aktardı.

Nikahını kıydığı kişiyle evlenmiş

Otlatıcı, 2021 yılında ise nikahını kıydığı kişi ile sehven evlendirildiğini anlattı. Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nde görevli memur tarafından yapılan hatanın filmlere konu niteliğinde olduğunu belirten Otlatıcı, gelinin yerine kendi soyadının yazılması nedeniyle yanlışlıkla damatla evlendiğini anlattı. Oltacı olaydan şöyle bahsetti:

"Filmlere konu olacak bir anım var. Evliliklerimizin bildirimlerini eskiden biz kendimiz yapmıyorduk, nüfus müdürlüğüne bildirimleri yapmıştık. Bir damatla beni evlendirmişler. Olayı nasıl fark ettim? Telefonda mobil bankacılığa giriş yaptığımda soyadım farklı çıktı. Ben de bankayı aradım, 'Niye böyle?' dedim. 'Gülay hanım kızlık soy isminiz mi acaba?' dediler. 'Hayır, benim kızlık soyadım da değil.' diye belirttim. Sonra nüfus müdürlüğünü aradım, baktım ki maalesef damadın evleneceği kişinin yerine benim TC kimlik numaramı yazmışlar, damat ile beni evlendirmişler. Ben 2-3 gün sonra durumu fark ettim. Erken fark ettiğim için kısa sürede yanlışlık düzeltildi, 10 günü geçse mahkemelik olacaktık. Farkında olmadan 2-3 gün ben evli kalmışım."
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