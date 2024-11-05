Ankaralı Turgut'un son hali sevenlerini üzmüştü, menajeri açıkladı: Entübe edildi, durumu kritik

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Aile hekimleri 3 gün iş bırakıyor
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Çocuklarımızı şiddet sarmalından çıkaramıyoruz’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ekonomi gazetecisi Erdal Sağlam: 'Asgari ücrette yüzde 25-30 zam beklenebilir'
12:05
84 dk
HABER MASASI
Sinemanın geçmişten geleceğe uzanan yolculuğıu..
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Kansere karşı yeni yaklaşımlar
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘ABD ve bazı Batılı ülkeler, Saddam oyununun aynısını İran’a da oynayabilir’
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Bülent Arınç, bak hafıza
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
4 dk
BÖLGENİN KALBİ
ABD seçimleri, Türkiye ve ABD arasındaki güvenlik ilişkilerini nasıl etkileyecek?
19:05
85 dk
ÖZEL HABER
Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı: İmamoğlu da olası bir kayyum ataması ile karşı karşıya kalır mı?
20:33
3 dk
HÜZNÜN ŞAİRİ
Oğlunun intiharı ile bağı neydi?
20:40
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
2025 yılı için uygulanacak zamlar belirlendi
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
ABD’de başkanlık seçimleri
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
22:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/ankarali-turgutun-son-hali-sevenlerini-uzmustu-menajeri-acikladi-entube-edildi-durumu-kritik-1090037416.html
Ankaralı Turgut'un son hali sevenlerini üzmüştü, menajeri açıkladı: Entübe edildi, durumu kritik
Ankaralı Turgut'un son hali sevenlerini üzmüştü, menajeri açıkladı: Entübe edildi, durumu kritik
Sputnik Türkiye
Son haliyle sevenlerini üzen Ankaralı Turgut adıyla bilinen Turgut Karataş, entübe edildi. Bir süredir kanserle mücadele eden Ankaralı Turgut'un sağlık... 05.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-05T10:35+0300
2024-11-05T10:37+0300
türkiye
ankaralı turgut
sanatçı
kanser
kanser tedavisi
entübe
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/05/1090037815_0:0:614:346_1920x0_80_0_0_8e9a35347f9f6488f4c865b871444c2e.jpg
Bir süredir kanserle mücadele eden Ankaralı Turgut mahlaslı Turgut Karataş'ın entübe edildiği açıklandı. Ünlü şarkıcının sağlık durumunun kötüye gittiği öğrenilirken Ankaralı Turgut'un menajeri Murat Boran, "Dün akşam entübe edildi. Durumu kritik" dedi.Ankaralı Turgut, çocuklarına tepki göstererek "27 senedir benim param ile geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz! Oğlum, Özlem, Hasret hepsi aynı... Bunlar çete olmuş. Hiç helal para yemişler mi? Bana toplanan ilaç paralarını beni tehdit edip almak istiyorlar. Bunlar yalancı, iftiracı. Bunları herkes bilsin" demişti. Şarkıcı, daha sonra çocuklarını evlatlıktan reddetiğini duyurmuştu.Ankaralı Turgut'un son haliKanserle mücadele edip 12-13 kilo veren Ankaralı Turgut'un son hali gündeme gelmişti. Şarkıcı Gülben Ergen, Ankaralı Turgut'un son halini paylaşarak şunları kaydetmişti:"Ankaralı Turgut yalnız değilsin. Sen tüm yapımcıların peşinden koştuğu, televizyon programlarının konuk almak için can attığı Ankaralı Turgut'umuzsun bizim. Bu hastalık Turgut kardeşimi üzmüş, yormuş. Akıllı ilaç tedavisine gücü yetmemiş. Kızının evine taşınmış. Torunlarıyla evlatlarıyla moral bulmaya çalışıyor. Sözleri, besteleri, enerjisi bu burukluğu hak etmiyor.Yanındayım değerli Turgut. Güçlü yapımcılar, Değerli meslektaşlarım, Müzik birlikleri, İyi insanlar, Haydi görev başına hepimiz."Ankaralı Turgut kimdir?1963 yılında Ankara’da dünyaya gelen Ankaralı Turgut, müzik yaşamına henüz 12 yaşındayken köy düğünlerinde darbuka çalarak başladı. Bağlama ve darbuka çalan Ankaralı Turgut, amatör olarak çeşitli albümler çıkardı. 1994 yılında İstanbul'a giden Ankaralı Turgut, Tarkan'ın Oynama Şıkıdım isimli eserini tiye aldığı albümüyle ün kazandı böylece Ankaralı Turgut şarkıları ülke çapında bilinir hale geldi. Ankaralı Turgut'un beş çocuğu bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/ankarali-turgut-isyan-etti-evlatliktan-reddettim-1089219208.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/05/1090037815_0:0:614:462_1920x0_80_0_0_de9b865fda2d32a4560ddfc113fcc486.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ankaralı turgut, ankaralı turgut son hali, ankaralı turgut entübe, ankaralı turgut sağlık durumu, ankaralı turgut öldü mü, ankaralı turgut yaşıyor mu, ankaralı turgut ne kanseri, ankaralı turgut çocukları, ankaralı turgut hastalığı, ankaralı turgut'a ne oldu, ankaralı turgut son durumu
ankaralı turgut, ankaralı turgut son hali, ankaralı turgut entübe, ankaralı turgut sağlık durumu, ankaralı turgut öldü mü, ankaralı turgut yaşıyor mu, ankaralı turgut ne kanseri, ankaralı turgut çocukları, ankaralı turgut hastalığı, ankaralı turgut'a ne oldu, ankaralı turgut son durumu

Ankaralı Turgut'un son hali sevenlerini üzmüştü, menajeri açıkladı: Entübe edildi, durumu kritik

10:35 05.11.2024 (güncellendi: 10:37 05.11.2024)
© FotoğrafAnkaralı Turgut
Ankaralı Turgut - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2024
© Fotoğraf
Abone ol
Son haliyle sevenlerini üzen Ankaralı Turgut adıyla bilinen Turgut Karataş, entübe edildi. Bir süredir kanserle mücadele eden Ankaralı Turgut'un sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. "Toplanan ilaç paralarını, beni tehdit edip almak istiyorlar" diyen Ankaralı Turgut, çocuklarını evlatlıktan reddettiğini duyurmuştu.
Bir süredir kanserle mücadele eden Ankaralı Turgut mahlaslı Turgut Karataş'ın entübe edildiği açıklandı. Ünlü şarkıcının sağlık durumunun kötüye gittiği öğrenilirken Ankaralı Turgut'un menajeri Murat Boran, "Dün akşam entübe edildi. Durumu kritik" dedi.
Ankaralı Turgut, çocuklarına tepki göstererek "27 senedir benim param ile geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz! Oğlum, Özlem, Hasret hepsi aynı... Bunlar çete olmuş. Hiç helal para yemişler mi? Bana toplanan ilaç paralarını beni tehdit edip almak istiyorlar. Bunlar yalancı, iftiracı. Bunları herkes bilsin" demişti. Şarkıcı, daha sonra çocuklarını evlatlıktan reddetiğini duyurmuştu.

Ankaralı Turgut'un son hali

Kanserle mücadele edip 12-13 kilo veren Ankaralı Turgut'un son hali gündeme gelmişti. Şarkıcı Gülben Ergen, Ankaralı Turgut'un son halini paylaşarak şunları kaydetmişti:
"Ankaralı Turgut yalnız değilsin. Sen tüm yapımcıların peşinden koştuğu, televizyon programlarının konuk almak için can attığı Ankaralı Turgut'umuzsun bizim. Bu hastalık Turgut kardeşimi üzmüş, yormuş. Akıllı ilaç tedavisine gücü yetmemiş. Kızının evine taşınmış. Torunlarıyla evlatlarıyla moral bulmaya çalışıyor. Sözleri, besteleri, enerjisi bu burukluğu hak etmiyor.
Yanındayım değerli Turgut. Güçlü yapımcılar, Değerli meslektaşlarım, Müzik birlikleri, İyi insanlar, Haydi görev başına hepimiz."

Ankaralı Turgut kimdir?

1963 yılında Ankara’da dünyaya gelen Ankaralı Turgut, müzik yaşamına henüz 12 yaşındayken köy düğünlerinde darbuka çalarak başladı. Bağlama ve darbuka çalan Ankaralı Turgut, amatör olarak çeşitli albümler çıkardı. 1994 yılında İstanbul'a giden Ankaralı Turgut, Tarkan'ın Oynama Şıkıdım isimli eserini tiye aldığı albümüyle ün kazandı böylece Ankaralı Turgut şarkıları ülke çapında bilinir hale geldi. Ankaralı Turgut'un beş çocuğu bulunuyor.
Batuhan Mumcu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2024
TÜRKİYE
Ankaralı Turgut isyan etti: 'Evlatlıktan reddettim'
14 Ekim, 17:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала