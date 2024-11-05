https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/ankarali-turgutun-son-hali-sevenlerini-uzmustu-menajeri-acikladi-entube-edildi-durumu-kritik-1090037416.html

Ankaralı Turgut'un son hali sevenlerini üzmüştü, menajeri açıkladı: Entübe edildi, durumu kritik

Ankaralı Turgut'un son hali sevenlerini üzmüştü, menajeri açıkladı: Entübe edildi, durumu kritik

Sputnik Türkiye

Son haliyle sevenlerini üzen Ankaralı Turgut adıyla bilinen Turgut Karataş, entübe edildi. Bir süredir kanserle mücadele eden Ankaralı Turgut'un sağlık... 05.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-05T10:35+0300

2024-11-05T10:35+0300

2024-11-05T10:37+0300

türkiye

ankaralı turgut

sanatçı

kanser

kanser tedavisi

entübe

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Bir süredir kanserle mücadele eden Ankaralı Turgut mahlaslı Turgut Karataş'ın entübe edildiği açıklandı. Ünlü şarkıcının sağlık durumunun kötüye gittiği öğrenilirken Ankaralı Turgut'un menajeri Murat Boran, "Dün akşam entübe edildi. Durumu kritik" dedi.Ankaralı Turgut, çocuklarına tepki göstererek "27 senedir benim param ile geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz! Oğlum, Özlem, Hasret hepsi aynı... Bunlar çete olmuş. Hiç helal para yemişler mi? Bana toplanan ilaç paralarını beni tehdit edip almak istiyorlar. Bunlar yalancı, iftiracı. Bunları herkes bilsin" demişti. Şarkıcı, daha sonra çocuklarını evlatlıktan reddetiğini duyurmuştu.Ankaralı Turgut'un son haliKanserle mücadele edip 12-13 kilo veren Ankaralı Turgut'un son hali gündeme gelmişti. Şarkıcı Gülben Ergen, Ankaralı Turgut'un son halini paylaşarak şunları kaydetmişti:"Ankaralı Turgut yalnız değilsin. Sen tüm yapımcıların peşinden koştuğu, televizyon programlarının konuk almak için can attığı Ankaralı Turgut'umuzsun bizim. Bu hastalık Turgut kardeşimi üzmüş, yormuş. Akıllı ilaç tedavisine gücü yetmemiş. Kızının evine taşınmış. Torunlarıyla evlatlarıyla moral bulmaya çalışıyor. Sözleri, besteleri, enerjisi bu burukluğu hak etmiyor.Yanındayım değerli Turgut. Güçlü yapımcılar, Değerli meslektaşlarım, Müzik birlikleri, İyi insanlar, Haydi görev başına hepimiz."Ankaralı Turgut kimdir?1963 yılında Ankara’da dünyaya gelen Ankaralı Turgut, müzik yaşamına henüz 12 yaşındayken köy düğünlerinde darbuka çalarak başladı. Bağlama ve darbuka çalan Ankaralı Turgut, amatör olarak çeşitli albümler çıkardı. 1994 yılında İstanbul'a giden Ankaralı Turgut, Tarkan'ın Oynama Şıkıdım isimli eserini tiye aldığı albümüyle ün kazandı böylece Ankaralı Turgut şarkıları ülke çapında bilinir hale geldi. Ankaralı Turgut'un beş çocuğu bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/ankarali-turgut-isyan-etti-evlatliktan-reddettim-1089219208.html

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