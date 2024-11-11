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NBA yıldızı 16 milyon dolarlık servetini kaybetti: Hırsızlık yaparken yakalandı
NBA yıldızı 16 milyon dolarlık servetini kaybetti: Hırsızlık yaparken yakalandı
Sputnik Türkiye
Eski NBA oyuncusu Delonte West 8 yıllık kariyerinde Boston Celtics, Seattle Supersonics, Cleveland Cavaliers ve Dallas Mavericks takımlarında forma giydi... 11.11.2024, Sputnik Türkiye
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Amerikan Basketbol Ligi oyuncusu Delonte West 16 milyon dolarlık servetini kaybettikten sonra hırsızlık yaparken yakalandı.Eski NBA yıldızı Delonte West'in Amerika Birleşik Devletleri'nin Fairfax kentinde bir eve girerken yerel polis tarafından yakalandığı açıklandı. NBA liginde Boston Celtics, Seattle Supersonics, Cleveland Cavaliers ve Dallas Mavericks gibi takımlarda 8 yıl boyunca 16 milyon dolar kazanan basketbolcu madde bağımlılığı ve Bipolar hastalığı nedeniyle tüm servetini kaybetti. Ünlü yıldız 24 saat serbest içinde hırsızlıktan serbest kaldıktan sonra polise direndiği gerekçesi ile tekrar tutuklandı. NBA performansında Delonte West 432 maça çıkarak 9.7 puan istatistiği ile oynadı. Oyuncu madde bağımlılığı ve hastalığı öncesinde yıldız bir isim olarak anıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/alperen-sengunden-turk-sporu-ve-nba-tarihine-gecen-rekor-sozlesme-1089509605.html
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NBA yıldızı 16 milyon dolarlık servetini kaybetti: Hırsızlık yaparken yakalandı

23:01 11.11.2024
Delonte West Instagram
Delonte West Instagram - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2024
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Eski NBA oyuncusu Delonte West 8 yıllık kariyerinde Boston Celtics, Seattle Supersonics, Cleveland Cavaliers ve Dallas Mavericks takımlarında forma giydi. Kariyerinde 16 milyon dolardan fazla kazanan basketbolcu psikolojik sorunları ve madde bağımlılığı nedeniyle tüm servetini kaybetti. Son olarak hırsızlık yaparken yakalanınca tutuklandı.
Amerikan Basketbol Ligi oyuncusu Delonte West 16 milyon dolarlık servetini kaybettikten sonra hırsızlık yaparken yakalandı.
Eski NBA yıldızı Delonte West'in Amerika Birleşik Devletleri'nin Fairfax kentinde bir eve girerken yerel polis tarafından yakalandığı açıklandı. NBA liginde Boston Celtics, Seattle Supersonics, Cleveland Cavaliers ve Dallas Mavericks gibi takımlarda 8 yıl boyunca 16 milyon dolar kazanan basketbolcu madde bağımlılığı ve Bipolar hastalığı nedeniyle tüm servetini kaybetti. Ünlü yıldız 24 saat serbest içinde hırsızlıktan serbest kaldıktan sonra polise direndiği gerekçesi ile tekrar tutuklandı.
NBA performansında Delonte West 432 maça çıkarak 9.7 puan istatistiği ile oynadı. Oyuncu madde bağımlılığı ve hastalığı öncesinde yıldız bir isim olarak anıldı.
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