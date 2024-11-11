https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/muslera-mourinho-istemiyorsa-gidebilir-1090244220.html
Muslera: Mourinho istemiyorsa gidebilir
Muslera: Mourinho istemiyorsa gidebilir
Sputnik Türkiye
Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Türk futbolu hakkındaki açıklamalarıyla ilgili "İstemiyorsa gidebilir"... 11.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-11T02:16+0300
2024-11-11T02:16+0300
2024-11-11T02:18+0300
spor
fernando muslera
jose mourinho
galatasaray
fenerbahçe
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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor ile karşılaşan Galatasaray maçı 3-2 kazandı. Karşılaşma sonrası açıklama yapan isimlerden biri Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera oldu.'Türk futbolunu ilerletme gibi bir düşüncem var'Muslera, Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho ile ilgili yorum yaptığı açıklamasında "14 yıl içerisinde 17 tane kupa kazandım ben. Buranın tarihinde benden başka kimse kazanmadı bu kadar. Benim yaptığım şeyleri, Türk futboluna olan katkılarımı düşünürseniz benim sürekli olarak Türk futbolunu ilerletme gibi bir düşüncem var. Bakıyoruz, 4 ay önce gelmiş bir teknik direktör birçok şey söylüyor, Türk futbolunu kötülüyor. İstemiyorsa gidebilir" dedi.Mourinho'ya bir şey söylenmesi gerektiğini ifade eden Muslera "Böyle şeyler söylüyor, ona hiç kimse bir şeyler söylemiyor. Artık ona da birilerinin bir şeyler söylemesi gerekiyor" şeklinde konuştu.
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fernando muslera, jose mourinho, galatasaray, fenerbahçe
fernando muslera, jose mourinho, galatasaray, fenerbahçe
Muslera: Mourinho istemiyorsa gidebilir
02:16 11.11.2024 (güncellendi: 02:18 11.11.2024)
Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Türk futbolu hakkındaki açıklamalarıyla ilgili "İstemiyorsa gidebilir" dedi.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor ile karşılaşan Galatasaray maçı 3-2 kazandı. Karşılaşma sonrası açıklama yapan isimlerden biri Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera oldu.
'Türk futbolunu ilerletme gibi bir düşüncem var'
Muslera, Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho ile ilgili yorum yaptığı açıklamasında "14 yıl içerisinde 17 tane kupa kazandım ben. Buranın tarihinde benden başka kimse kazanmadı bu kadar. Benim yaptığım şeyleri, Türk futboluna olan katkılarımı düşünürseniz benim sürekli olarak Türk futbolunu ilerletme gibi bir düşüncem var. Bakıyoruz, 4 ay önce gelmiş bir teknik direktör birçok şey söylüyor, Türk futbolunu kötülüyor. İstemiyorsa gidebilir" dedi.
Mourinho'ya bir şey söylenmesi gerektiğini ifade eden Muslera "Böyle şeyler söylüyor, ona hiç kimse bir şeyler söylemiyor. Artık ona da birilerinin bir şeyler söylemesi gerekiyor" şeklinde konuştu.