https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/moskova-mahkemesinden-ucm-hakimi-ben-mahfud-hakkinda-giyabinda-tutuklama-karari-1090279019.html

Moskova mahkemesinden UCM hakimi Ben Mahfud hakkında gıyabında tutuklama kararı

Moskova mahkemesinden UCM hakimi Ben Mahfud hakkında gıyabında tutuklama kararı

Sputnik Türkiye

Moskova’daki Basmannıy Mahkemesi, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov hakkında yakalama kararı çıkaran... 11.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-11T21:12+0300

2024-11-11T21:12+0300

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ukrayna krizi

rusya

basmanniy mahkemesi

moskova

ucm

uluslararası ceza mahkemesi (ucm)

tutuklama kararı

sergey şoygu

valeriy gerasimov

vladimir putin

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Sputnik’e konuşan bir kaynak, Basmannıy İlçe Mahkemesi’nin Rusya Ceza Kanunu’nun “Bilerek hukuka aykırı olarak hapsetme veya gözaltında tutma” ile ilgili maddesinden suçlanan Heykel Ben Mahfud hakkında gıyabında tutuklama kararı aldığını bildirdi.Ben Mahfud’un ayrıca uluslararası arananlar listesine dahil edildiğini söyleyen kaynak, UCM hakiminin 4 yıla kadar hapis cezası alabileceğini belirtti.Ben Mahfud, Haziran 2024'te Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Gerasimov'un tutuklanmasına izin veren UCM hakimlerinden biri.Rusya'nın yargı yetkisini tanımadığı UCM, 17 Mart'ta, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Çocuk Hakları Komiseri Maria Lvova-Belova hakkında Ukrayna’da savaş suçu işledikleri iddiasıyla yakalama kararı çıkarıldığını duyurmuştu.19 Mayıs'ta Rusya İçişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tutuklanması yönündeki kararı alan UCM Başsavcısı Karim Khan hakkında arama kararı çıkartmıştı.Ukrayna ve Rusya'nın UCM'ye taraf olmaması sebebiyle bu iki devletin vatandaşlarının işlediği suçlar veya bu iki ülkenin topraklarında işlenen suçlara ilişkin mahkemenin genel bir yargı yetkisi bulunmuyor.

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