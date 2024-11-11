https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/milli-yildiz-alperen-sengun-double-double-ile-houstona-yine-galibiyeti-getirdi-1090265362.html

Milli yıldız Alperen Şengün, double-double ile Houston'a yine galibiyeti getirdi

Milli yıldız Alperen Şengün, double-double ile Houston'a yine galibiyeti getirdi

Sputnik Türkiye

NBA'de milli basketbolcu Alperen Şengün, yeniden yıldız olduğunu göstererek 27 sayı ile takımına maçı kazandırdı. 11.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-11T14:06+0300

2024-11-11T14:06+0300

2024-11-11T14:06+0300

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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 27 sayıyla oynadığı maçta Detroit Pistons'ı 101-99 yendi. Alperen Şengün double - double yaptığı maçta 10 da rebound aldı. Sezonun 6. galibiyetini alan Rockets'ta Tari Eason 18 ve Jalen Green 15 sayı kaydetti.Sırp yıldız harikalar yaratmaya devam ediyorSon 5 maçta galibiyet alarak 7'inci Denver Nuggets ise sahasında Dallas Mavericks'i 122-120 mağlup etti. Jokic ise, 37 sayı, 18 ribaunt, 15 asistle 'triple-double' yaptı.Mavericks'te Kyrie Irving'in 43 sayı, 5 ribaunt, 5 asist ve Luka Doncic'in 24 sayı, 9 ribaunt, 9 asistlik performansları, sezonun 5. mağlubiyetini engelleyemedi.Yaşlı kurt James'ten 'triple-double'Los Angeles Lakers, LeBron James'in 19 sayı, 10 ribaunt, 16 asistle 'triple-double' yaptığı karşılaşmada Toronto Raptors'ı 123-103'lük skorla geçti.Ev sahibi Lakers'ta Austin Reaves 27 ve Anthony Davis 22 sayıyla sezonun 6. galibiyetine katkı verdi.RJ Barrett ve Chris Boucher'ın 18'er sayı attığı Raptors ise 9. mağlubiyetini yaşadı.

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la lakers, los angeles lakers, lebron james, nba, houston rockets, alperen şengün, kyrie irving, basketbol