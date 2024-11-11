https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/milli-yildiz-alperen-sengun-double-double-ile-houstona-yine-galibiyeti-getirdi-1090265362.html
Milli yıldız Alperen Şengün, double-double ile Houston'a yine galibiyeti getirdi
Milli yıldız Alperen Şengün, double-double ile Houston'a yine galibiyeti getirdi
Sputnik Türkiye
NBA'de milli basketbolcu Alperen Şengün, yeniden yıldız olduğunu göstererek 27 sayı ile takımına maçı kazandırdı. 11.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-11T14:06+0300
2024-11-11T14:06+0300
2024-11-11T14:06+0300
spor
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nba
houston rockets
alperen şengün
kyrie irving
basketbol
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 27 sayıyla oynadığı maçta Detroit Pistons'ı 101-99 yendi. Alperen Şengün double - double yaptığı maçta 10 da rebound aldı. Sezonun 6. galibiyetini alan Rockets'ta Tari Eason 18 ve Jalen Green 15 sayı kaydetti.Sırp yıldız harikalar yaratmaya devam ediyorSon 5 maçta galibiyet alarak 7'inci Denver Nuggets ise sahasında Dallas Mavericks'i 122-120 mağlup etti. Jokic ise, 37 sayı, 18 ribaunt, 15 asistle 'triple-double' yaptı.Mavericks'te Kyrie Irving'in 43 sayı, 5 ribaunt, 5 asist ve Luka Doncic'in 24 sayı, 9 ribaunt, 9 asistlik performansları, sezonun 5. mağlubiyetini engelleyemedi.Yaşlı kurt James'ten 'triple-double'Los Angeles Lakers, LeBron James'in 19 sayı, 10 ribaunt, 16 asistle 'triple-double' yaptığı karşılaşmada Toronto Raptors'ı 123-103'lük skorla geçti.Ev sahibi Lakers'ta Austin Reaves 27 ve Anthony Davis 22 sayıyla sezonun 6. galibiyetine katkı verdi.RJ Barrett ve Chris Boucher'ın 18'er sayı attığı Raptors ise 9. mağlubiyetini yaşadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/nbade-cleveland-durdurulamiyor-sezona-11de-11-ile-basladi--1090232572.html
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la lakers, los angeles lakers, lebron james, nba, houston rockets, alperen şengün, kyrie irving, basketbol
la lakers, los angeles lakers, lebron james, nba, houston rockets, alperen şengün, kyrie irving, basketbol
Milli yıldız Alperen Şengün, double-double ile Houston'a yine galibiyeti getirdi
NBA'de milli basketbolcu Alperen Şengün, yeniden yıldız olduğunu göstererek 27 sayı ile takımına maçı kazandırdı.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 27 sayıyla oynadığı maçta Detroit Pistons'ı 101-99 yendi. Alperen Şengün double - double yaptığı maçta 10 da rebound aldı.
Sezonun 6. galibiyetini alan Rockets'ta Tari Eason 18 ve Jalen Green 15 sayı kaydetti.
Sırp yıldız harikalar yaratmaya devam ediyor
Son 5 maçta galibiyet alarak 7'inci Denver Nuggets ise sahasında Dallas Mavericks'i 122-120 mağlup etti. Jokic ise, 37 sayı, 18 ribaunt, 15 asistle 'triple-double' yaptı.
Mavericks'te Kyrie Irving'in 43 sayı, 5 ribaunt, 5 asist ve Luka Doncic'in 24 sayı, 9 ribaunt, 9 asistlik performansları, sezonun 5. mağlubiyetini engelleyemedi.
Yaşlı kurt James'ten 'triple-double'
Los Angeles Lakers, LeBron James'in 19 sayı, 10 ribaunt, 16 asistle 'triple-double' yaptığı karşılaşmada Toronto Raptors'ı 123-103'lük skorla geçti.
Ev sahibi Lakers'ta Austin Reaves 27 ve Anthony Davis 22 sayıyla sezonun 6. galibiyetine katkı verdi.
RJ Barrett ve Chris Boucher'ın 18'er sayı attığı Raptors ise 9. mağlubiyetini yaşadı.