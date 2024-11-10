https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/nbade-cleveland-durdurulamiyor-sezona-11de-11-ile-basladi--1090232572.html
NBA'de Cleveland durdurulamıyor: Sezona 11'de 11 ile başladı
NBA'de Cleveland durdurulamıyor: Sezona 11'de 11 ile başladı
Sputnik Türkiye
NBA'de Cleveland Cavaliers, sahasında Brooklyn Nets'i 105-100 yenerek sezona 11'de 11 ile giriş yaptı. 10.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-10T12:46+0300
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NBA’de 4 karşılaşmanın oynandığı gecede Cleveland Cavaliers, Brooklyn Nets’i ağırladığı maçtan Evan Mobley’nin 23 sayı ve 16 ribaunt, Donovan Mitchell’ın 22 ve Darius Garland’ın 20 sayılık etkili oyunuyla 105-100 galip ayrıldı. Bu sonuçla Cavaliers, namağlup serisini sürdürdü. Nets’te Cameron Johnson 23, Cam Thomas ve Dennis Schröder 22’şer sayı kaydetti ancak bu performanslar sezonun 6. yenilgisini önleyemedi.Wembanyama tarihe geçtiSan Antonio Spurs’ün genç yıldızı Victor Wembanyama, Utah Jazz’a 111-110 mağlup oldukları maçta NBA tarihine geçmeyi başardı. Wembanyama, karşılaşmada 6’sı üç sayı çizgisinin gerisinden olmak üzere 24 sayı, 16 ribaunt ve 7 blok üretti. Böylece, NBA tarihinde birden fazla maçta 20 sayı, 15 ribaunt, 5 blok ve 5 üçlük isabeti kaydeden ilk oyuncu unvanını kazandı. Spurs adına Stephon Castle 23 ve Devin Vassell 21 sayı üretti.Sezonun ikinci galibiyetini alan Jazz’da ise Collin Sexton 23 ve Lauri Markkanen 20 sayı kaydetti.Maç Sonuçları:• San Antonio Spurs-Utah Jazz: 110-111• Cleveland Cavaliers-Brooklyn Nets: 105-100• Atlanta Hawks-Chicago Bulls: 113-125• Los Angeles Clippers-Toronto Raptors: 105-103
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/turkiye-yildizlar-tekvando-sampiyonasinda-takim-halinde-avrupa-sampiyonu-oldu-1090230042.html
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nba, nba all-star, cleveland, cleveland cavaliers, basketbol, miami heat, atlanta hawks, san antonio, abd
nba, nba all-star, cleveland, cleveland cavaliers, basketbol, miami heat, atlanta hawks, san antonio, abd
NBA'de Cleveland durdurulamıyor: Sezona 11'de 11 ile başladı
NBA'de Cleveland Cavaliers, sahasında Brooklyn Nets'i 105-100 yenerek sezona 11'de 11 ile giriş yaptı.
NBA’de 4 karşılaşmanın oynandığı gecede Cleveland Cavaliers, Brooklyn Nets’i ağırladığı maçtan Evan Mobley’nin 23 sayı ve 16 ribaunt, Donovan Mitchell’ın 22 ve Darius Garland’ın 20 sayılık etkili oyunuyla 105-100 galip ayrıldı. Bu sonuçla Cavaliers, namağlup serisini sürdürdü.
Nets’te Cameron Johnson 23, Cam Thomas ve Dennis Schröder 22’şer sayı kaydetti ancak bu performanslar sezonun 6. yenilgisini önleyemedi.
San Antonio Spurs’ün genç yıldızı Victor Wembanyama, Utah Jazz’a 111-110 mağlup oldukları maçta NBA tarihine geçmeyi başardı. Wembanyama, karşılaşmada 6’sı üç sayı çizgisinin gerisinden olmak üzere 24 sayı, 16 ribaunt ve 7 blok üretti. Böylece, NBA tarihinde birden fazla maçta 20 sayı, 15 ribaunt, 5 blok ve 5 üçlük isabeti kaydeden ilk oyuncu unvanını kazandı. Spurs adına Stephon Castle 23 ve Devin Vassell 21 sayı üretti.
Sezonun ikinci galibiyetini alan Jazz’da ise Collin Sexton 23 ve Lauri Markkanen 20 sayı kaydetti.
• San Antonio Spurs-Utah Jazz: 110-111
• Cleveland Cavaliers-Brooklyn Nets: 105-100
• Atlanta Hawks-Chicago Bulls: 113-125
• Los Angeles Clippers-Toronto Raptors: 105-103