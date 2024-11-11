https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/mhp-genel-baskani-bahceli-agac-dikim-seferberligi-baslatti-toplumu-olusturan-her-unsurdaki-1090273430.html
MHP Genel Başkanı Bahçeli, ağaç dikim seferberliği başlattı: 'Toplumu oluşturan her unsurdaki insanımız kardeşimizdir'
MHP Genel Başkanı Bahçeli, ağaç dikim seferberliği başlattı: 'Toplumu oluşturan her unsurdaki insanımız kardeşimizdir'
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MHP genel merkezi önüne göknar, sedir ve mavi ladin fidanı dikim törenine katılan MHP Genel Başkanı Bahçeli, birlik mesajı verdi. 11.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-11T17:31+0300
2024-11-11T17:31+0300
2024-11-11T17:31+0300
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Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla MHP Genel Merkezi önüne göknar, sedir ve mavi ladinden oluşan 'Biz Kardeşiz Ağaçları' ismi verilen fidanların dikim törenine katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'kardeşlik' mesajı verdi. Ülkü Ocakları'nın tüm şubelerini çınar fidanı dikmeleri konusunda görevlendirdiklerini anlatan Bahçeli, "Çam ağacı malumunuz göknar, sedir ve ladinden oluşuyor. Böylelikle burada kaynaşmayı temsil eden çam kavramı etrafında birliği, beraberliği temsil eden bir anlayış yaratsın diye bu düşünülmüştür. Bugün de adını 'Biz Kardeşiz Ağaçları' olarak nitelendirdik. Toplumu oluşturan her unsurdaki insanımız kardeşimizdir, ormanlarımızdaki ağaçlarımız da ormanlarımızın kardeşidir. Dolayısıyla Türkiye bir vatandır." diye konuştu. Yasama, yürütme ve yargıyı temsil ediyorFidanların, yasama, yürütme ve yargıyı temsil ettiğini de belirten Bahçeli şunları dile getirdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/mhp-genel-baskani-bahceli-klasik-otomobiliyle-ankara-turu-atti-1090219664.html
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devlet bahçeli, mhp, ağaç dikme, ağaç
devlet bahçeli, mhp, ağaç dikme, ağaç
MHP Genel Başkanı Bahçeli, ağaç dikim seferberliği başlattı: 'Toplumu oluşturan her unsurdaki insanımız kardeşimizdir'
MHP genel merkezi önüne göknar, sedir ve mavi ladin fidanı dikim törenine katılan MHP Genel Başkanı Bahçeli, birlik mesajı verdi.
Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla MHP Genel Merkezi önüne göknar, sedir ve mavi ladinden oluşan 'Biz Kardeşiz Ağaçları' ismi verilen fidanların dikim törenine katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'kardeşlik' mesajı verdi.
Ülkü Ocakları'nın tüm şubelerini çınar fidanı dikmeleri konusunda görevlendirdiklerini anlatan Bahçeli, "Çam ağacı malumunuz göknar, sedir ve ladinden oluşuyor. Böylelikle burada kaynaşmayı temsil eden çam kavramı etrafında birliği, beraberliği temsil eden bir anlayış yaratsın diye bu düşünülmüştür. Bugün de adını 'Biz Kardeşiz Ağaçları' olarak nitelendirdik. Toplumu oluşturan her unsurdaki insanımız kardeşimizdir, ormanlarımızdaki ağaçlarımız da ormanlarımızın kardeşidir. Dolayısıyla Türkiye bir vatandır." diye konuştu.
Yasama, yürütme ve yargıyı temsil ediyor
Fidanların, yasama, yürütme ve yargıyı temsil ettiğini de belirten Bahçeli şunları dile getirdi:
"Toplum hayatında devlet sistemimize baktığınızda bir tanesi yürütme, bir diğeri Meclis, bir tanesi de bağımsız yargıdır. Dolayısıyla eğer göknar Cumhurbaşkanlığı sistemi ise yasamayı mavi ladin, bağımsız yargıyı sedir olarak nitelendirebilirsiniz. Bu da devlet yapımıza uygun bir yaklaşımdır."