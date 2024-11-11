https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/mhp-genel-baskani-bahceli-agac-dikim-seferberligi-baslatti-toplumu-olusturan-her-unsurdaki-1090273430.html

MHP Genel Başkanı Bahçeli, ağaç dikim seferberliği başlattı: 'Toplumu oluşturan her unsurdaki insanımız kardeşimizdir'

MHP Genel Başkanı Bahçeli, ağaç dikim seferberliği başlattı: 'Toplumu oluşturan her unsurdaki insanımız kardeşimizdir'

Sputnik Türkiye

MHP genel merkezi önüne göknar, sedir ve mavi ladin fidanı dikim törenine katılan MHP Genel Başkanı Bahçeli, birlik mesajı verdi. 11.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-11T17:31+0300

2024-11-11T17:31+0300

2024-11-11T17:31+0300

politika

devlet bahçeli

mhp

ağaç dikme

ağaç

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0b/1090273274_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d86fdd03c035faac9f4aeb9a9a43c05e.jpg

Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla MHP Genel Merkezi önüne göknar, sedir ve mavi ladinden oluşan 'Biz Kardeşiz Ağaçları' ismi verilen fidanların dikim törenine katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'kardeşlik' mesajı verdi. Ülkü Ocakları'nın tüm şubelerini çınar fidanı dikmeleri konusunda görevlendirdiklerini anlatan Bahçeli, "Çam ağacı malumunuz göknar, sedir ve ladinden oluşuyor. Böylelikle burada kaynaşmayı temsil eden çam kavramı etrafında birliği, beraberliği temsil eden bir anlayış yaratsın diye bu düşünülmüştür. Bugün de adını 'Biz Kardeşiz Ağaçları' olarak nitelendirdik. Toplumu oluşturan her unsurdaki insanımız kardeşimizdir, ormanlarımızdaki ağaçlarımız da ormanlarımızın kardeşidir. Dolayısıyla Türkiye bir vatandır." diye konuştu. Yasama, yürütme ve yargıyı temsil ediyorFidanların, yasama, yürütme ve yargıyı temsil ettiğini de belirten Bahçeli şunları dile getirdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/mhp-genel-baskani-bahceli-klasik-otomobiliyle-ankara-turu-atti-1090219664.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

devlet bahçeli, mhp, ağaç dikme, ağaç