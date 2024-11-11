Mansur Yavaş 69 milyon liralık konser iddiası hakkında konuştu: 'Kusurlu varsa davaya katılırız'

"Malum, birtakım iddialar ortaya atıldı. Bu iddiaların atılış biçimi de çok dikkat çekici. Belli amaçlarla, belediye içerisinden bazı kişiler doğru olmayan bilgileri sızdırdı. Değerli hemşehrilerim, malum bir takım iddialar ortaya atıldı. Ortaya atılış biçimleri de çok ilginç. Doğru olmayan bilgileri sızdırdılar. Belki bizden bilgi alabilecekken Ankara Belediyesi 69 milyon ödedi diye servis etmeye başladılar. Bu haberi duyar duymaz, incelemeye başladık. Konser harcamasıyla ilgili kusurlu varsa davaya katılırız. Hata yapan hatasının sonucuna katlanacaktır. Uçak biletlerimi dahi resmi göreve bile gitsem kendim karşılarım. Bu benimle birlikte çalışanlarıma da geçsin diye. Çok sayıda reklam yapmamam yönünde eleştiriler aldım."