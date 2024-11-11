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Mansur Yavaş 69 milyon liralık konser iddiası hakkında konuştu: 'Kusurlu varsa davaya katılırız'
Mansur Yavaş 69 milyon liralık konser iddiası hakkında konuştu: 'Kusurlu varsa davaya katılırız'
Sputnik Türkiye
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konser gideri tartışmasına ilişkin açıklama yaptı. Yavaş, "Konser harcamasıyla ilgili kusurlu varsa davaya... 11.11.2024, Sputnik Türkiye
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "69 milyon liralık konser" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Yavaş "Konser harcamasıyla ilgili kusurlu varsa davaya katılırız" dedi.Belediye meclisinde tartışmaYavaş'ın açıklamalarından satır başları şöyle:'İddiaların ortaya atılış biçimi dikkat çekici'
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/ahmet-hakan-mansuru-ekremi-falan-yok-belediye-konserleri-yasaklansin-1090251627.html
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Mansur Yavaş 69 milyon liralık konser iddiası hakkında konuştu: 'Kusurlu varsa davaya katılırız'

16:05 11.11.2024
© AA / İsmail KaplanAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2024
© AA / İsmail Kaplan
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konser gideri tartışmasına ilişkin açıklama yaptı. Yavaş, "Konser harcamasıyla ilgili kusurlu varsa davaya katılırız. Hata yapan hatasının sonucuna katlanacaktır." dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "69 milyon liralık konser" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Yavaş "Konser harcamasıyla ilgili kusurlu varsa davaya katılırız" dedi.

Belediye meclisinde tartışma

Yavaş'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
"Dört gün önce belediye meclisimizde yaşanan tartışmadan dolayı tüm ülkeden ve Ankaralılardan özür diliyorum. Olmaması gereken bir tartışmaydı çünkü 31 Mart'tan sonra, iktidar-muhalefet ayrımı yapmadan hep birlikte Ankara'ya hizmet edeceğimize söz vermiştik. Verilen soru önergesi, yanıtlar veya belki de yanlış anlaşılmalar gibi nedenlerle istenmeyen bir tartışma yaşandı. Bu olmamalıydı. Belediye başkanı olarak, meclisteki grup başkanvekilleri ve il başkanlarının bir araya gelmesiyle bundan sonra sadece Ankaralılara hizmete odaklanarak çalışmaya devam edeceğiz.

'İddiaların ortaya atılış biçimi dikkat çekici'

"Malum, birtakım iddialar ortaya atıldı. Bu iddiaların atılış biçimi de çok dikkat çekici. Belli amaçlarla, belediye içerisinden bazı kişiler doğru olmayan bilgileri sızdırdı. Değerli hemşehrilerim, malum bir takım iddialar ortaya atıldı. Ortaya atılış biçimleri de çok ilginç. Doğru olmayan bilgileri sızdırdılar. Belki bizden bilgi alabilecekken Ankara Belediyesi 69 milyon ödedi diye servis etmeye başladılar. Bu haberi duyar duymaz, incelemeye başladık. Konser harcamasıyla ilgili kusurlu varsa davaya katılırız. Hata yapan hatasının sonucuna katlanacaktır. Uçak biletlerimi dahi resmi göreve bile gitsem kendim karşılarım. Bu benimle birlikte çalışanlarıma da geçsin diye. Çok sayıda reklam yapmamam yönünde eleştiriler aldım."
Ebru Gündeş, Ankara'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı'nda düzenlenen konserde sahne aldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2024
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Ahmet Hakan: Mansur’u Ekrem’i falan yok, belediye konserleri yasaklansın
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