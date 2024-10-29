https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/sokakta-akulu-arabasiyla-oynayan-alti-yasindaki-cocuk-maganda-kursunuyla-vuruldu-yasam-mucadelesi-1089793270.html
Maganda kurşunu can aldı: Sokakta akülü arabasıyla oynayan 6 yaşındaki çocuk öldü, geriye oyuncağı kaldı
Maganda kurşunu can aldı: Sokakta akülü arabasıyla oynayan 6 yaşındaki çocuk öldü, geriye oyuncağı kaldı
Sputnik Türkiye
Kars'ta sokakta akülü arabasıyla oynayan 6 yaşındaki küçük çocuk bir düğün salonuna açılan ateş sonucunda vuruldu. Ağır yaralanan çocuk hastanede ameliyata... 29.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-29T13:49+0300
2024-10-29T13:49+0300
2024-10-29T14:26+0300
türkiye
kars
maganda kurşunu
çocuk
ağır yaralı
soruşturma
ölüm
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Kars Merkez'de meydana gelen olayda, bir düğün salonu henüz kimliği bilinmeyen kişiler tarafından kurşunlandı. Plakası belirlenemeyen bir araçtan açılan maganda kurşunlarından birisi kaldırımda arabasıyla oynayan 6 yaşındaki M.P.E.'ye isabet etti. Küçük çocuk hastanede hayatını kaybetti. Ağır yaralandı, acil ameliyata alındıOlay gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ev sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı M.P.E. Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ameliyata alınan çocuk yaşamını yitirdi. Olay yerinde ise çocuğun oynadığı akülü arabası kaldı.Öte yandan, polis otomobille olay yerinden kaçan bir işyerini kurşunlayan ve bir çocuğun ölümüne sebep olan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.Türkiye'de 10 yılda kaç silahlı şiddet olayı yaşandı?Umut Vakfı verilerine göre, 2014 yılından bugüne geçen 10 yılda; toplam 34 bin 197 silahlı şiddet olayı yaşandı.10 yılda meydana gelen 34 bin 197 silahlı şiddet olayında toplam 21 bin 434 kişi öldü, bazıları ağır 31 bin 207 kişi de yaralandı. Yani her üç vakada ikisi cinayetle sonuçlandı. 2023 yılında; 3 bin 773 silahlı şiddet olayı basına yansıdı. Basına yansıyan bu olaylarda 2 bin 318 kişi öldü, 3 bin 820 kişi de yaralandı. Yaşanan silahlı şiddet olaylarının 3 bin 212’sinde yani yüzde 85’inde ateşli silahlar kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/ruhsatsiz-silah-tasimakla-ilgili-emsal-tutuklama-karari-silahla-islenen-suclar-artti-oncul-suc-1089743110.html
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maganda kurşunu, maganda kurşunu nedir, kars son dakika, maganda kurşunu son dakika, maganda kurşunu ölüm
Maganda kurşunu can aldı: Sokakta akülü arabasıyla oynayan 6 yaşındaki çocuk öldü, geriye oyuncağı kaldı
13:49 29.10.2024 (güncellendi: 14:26 29.10.2024)
Kars'ta sokakta akülü arabasıyla oynayan 6 yaşındaki küçük çocuk bir düğün salonuna açılan ateş sonucunda vuruldu. Ağır yaralanan çocuk hastanede ameliyata alındı. Ama yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti
Kars Merkez'de meydana gelen olayda, bir düğün salonu henüz kimliği bilinmeyen kişiler tarafından kurşunlandı. Plakası belirlenemeyen bir araçtan açılan maganda kurşunlarından birisi kaldırımda arabasıyla oynayan 6 yaşındaki M.P.E.'ye isabet etti. Küçük çocuk hastanede hayatını kaybetti.
Ağır yaralandı, acil ameliyata alındı
Olay gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ev sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı M.P.E. Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ameliyata alınan çocuk yaşamını yitirdi. Olay yerinde ise çocuğun oynadığı akülü arabası kaldı.
Öte yandan, polis otomobille olay yerinden kaçan bir işyerini kurşunlayan ve bir çocuğun ölümüne sebep olan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Türkiye'de 10 yılda kaç silahlı şiddet olayı yaşandı?
Umut Vakfı
verilerine göre, 2014 yılından bugüne geçen 10 yılda; toplam 34 bin 197 silahlı şiddet olayı yaşandı.10 yılda meydana gelen 34 bin 197 silahlı şiddet olayında toplam 21 bin 434 kişi öldü, bazıları ağır 31 bin 207 kişi de yaralandı. Yani her üç vakada ikisi cinayetle sonuçlandı. 2023 yılında; 3 bin 773 silahlı şiddet olayı basına yansıdı. Basına yansıyan bu olaylarda 2 bin 318 kişi öldü, 3 bin 820 kişi de yaralandı. Yaşanan silahlı şiddet olaylarının 3 bin 212’sinde yani yüzde 85’inde ateşli silahlar kullanıldı.