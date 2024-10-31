https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/israil-hizbullah-ateskes-anlasmasi-taslak-israil-ordusu-catismalar-sona-erdiginde-7-gun-icinde-1089867583.html

İsrail-Hizbullah ateşkes anlaşması taslak: 'İsrail ordusu çatışmalar sona erdiğinde 7 gün içinde Lübnan'ı terk edecek'

İsrail-Hizbullah ateşkes anlaşması taslak: 'İsrail ordusu çatışmalar sona erdiğinde 7 gün içinde Lübnan'ı terk edecek'

Sputnik Türkiye

İsrail basını, İsrail ve Hizbullah arasındaki ateşkes taslağını paylaştı. Taslakta, İsrail ordusunun 7 gün içinde Lübnan'ı terk etmesi, Lübnan ordusunun... 31.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-31T02:52+0300

2024-10-31T02:52+0300

2024-10-31T02:52+0300

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İsrail basını, İsrail ile Hizbullah arasındaki ateşkes anlaşmasına dair bir taslak metni duyurdu. Taslakta, “İsrail ordusu çatışmaların sona ermesinin ardından 7 gün içinde Lübnan'ı terk edecek” ve “Lübnan ordusu sınır boyunca konuşlanacak ve Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait silahlara el koyacak" ifadeleri yer aldı. Ateşkes sağlanması için yürütülen çabalar devam ederken, ABD'nin önerdiği ateşkes, 60 günlük bir uygulama süresiyle başlayacak ve bu süre zarfında Lübnan ordusunun sınır boyunca konuşlanması öngörülüyor. 'İsrail sınırı boyunca 10 bin Lübnan askerinin konuşlanacak'Taslakta, “İsrail ordusu çatışmaların sona ermesinin ardından 7 gün içinde Lübnan'ı terk edecek” ve “Lübnan ordusu sınır boyunca konuşlanacak ve Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait silahlara el koyacak” ifadelerine yer verilirken Birleşmiş Milletler (BM) barış gücünün de bu pozisyon değişikliğini kolaylaştıracağı belirtildi. Nihai olarak, İsrail sınırı boyunca 10 bin Lübnan askerinin konuşlanması bekleniyor. Ayrıca, taslakta 60 günün sonunda İsrail ve Lübnan’ın, BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının tam olarak uygulanması ve sınır anlaşmazlıklarının çözümü için ABD aracılığıyla dolaylı müzakereler yürüteceği ifade ediliyor. 'Yeni bir Uluslararası İzleme ve Uygulama Mekanizması (IMEM) oluşturulacak'Taslakta ayrıca, ABD başkanlığında İtalya, Fransa, Almanya, İspanya, İngiltere, UNIFIL ve bölge ülkelerinin yer alacağı yeni bir Uluslararası İzleme ve Uygulama Mekanizması (IMEM) oluşturulacağı da belirtildi. 'Lübnan topraklarından gelen tehditlere ABD'ye danıştıktan sonra karşılık verilebilir'Son olarak, 'İsrail'in sınır ihlallerine karşı harekete geçmesinin garanti altına alınacağı ve Lübnan topraklarından gelen tehditlere karşılık verebileceği' vurgulanırken, eğer Lübnan ya da IMEM silah sevkiyatı veya üretimine müdahale etmezse, İsrail'in ABD'ye danıştıktan sonra hedefleri vurmasına izin verileceği ifade edildi. Ayrıca, taslakta İsrail'in Lübnan üzerinde istihbarat uçuşları yapmaya devam edebileceği, ancak bu uçuşların çıplak gözle görülemeyeceği ya da ses duvarını aşmayacağı kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/lubnan-basbakani-mikati-onumuzdeki-gunler-ya-da-saatlerde-israil-ile-ateskes-olabilecegini-soyledi-1089865759.html

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