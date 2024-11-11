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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/kis-oncesi-son-yaz-gunesi-yuzunu-ne-zaman-gosterecek-pastirma-sicaklari-nedir-ne-zaman-basliyor-1090258775.html
Kış öncesi son yaz güneşi yüzünü ne zaman gösterecek? Pastırma sıcakları nedir? Ne zaman başlıyor?
Kış öncesi son yaz güneşi yüzünü ne zaman gösterecek? Pastırma sıcakları nedir? Ne zaman başlıyor?
Sputnik Türkiye
Kış öncesi yaz güneşi son kez kendini ne zaman gösterecek? 'Geçici yaz' olan pastırma sıcakları ne zaman başlayacak? Pastırma sıcağı nedir? 11.11.2024, Sputnik Türkiye
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Kış kendini yavaş yavaş göstermeye başladı. Meteorolojik verilere göre hava sıcaklıklarında düşüş yaşanırken bir çok 'yazsever' de son kez güneşin sıcaklığını hissedebilmek için dört gözle 'pastırma sıcaklarını' bekliyor. Peki pastırma sıcakları nedir? Neden pastırma sıcakları deniliyor? Ne zaman kendini gösterecek. 2024 yılında hangi tarihler arasında pastırma sıcakları yaşanacak?Pastırma sıcakları nedir?Mevsim artık 'kışa dönerken' bir çok kişi pastırma yazını bekliyor. Kış öncesi güneşin yüzünü son kez göstermesi olarak bilinen pastırma sıcakları sonbaharda beklenen soğukların yerine kısa süreli sıcaklık artışlarının yaşandığı bir dönem. Pastırma sıcaklıkları ne zaman başlıyor?Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyrettiği dönemde kısa süreli olarak hava sıcaklıklarında yaşanan artış olarak bilinen pastırma sıcaklıkları, genellikle kasım ayının ortalarında kendini gösteriyor. Özellikle kışa girerken güneşin sıcaklığını hissetmek isteyenlerin merakla beklediği zaman olarak biliniyor. Neden pastırma sıcakları deniliyor?Türkiye'de yaygın olan pastırma sıcakları adını nereden alıyor? Pastırmanın bu dönemde hazırlanması havaya da adını vermiş. Gece ve gündüz arasında sıcaklık farkı yılın bu döneminde çok yüksek. Bu da etin gündüzleri sıcak nedeniyle açılması ve geceleri de soğuk nedeniyle kapanmasını sağlıyor. Bu da pastırmanın kurutulması için uygun hava koşullarının oluşmasını sağlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/meteorlojiden-yeni-hafta-icin-surpriz-uyari--istanbul-dahil-bircok-sehre-kuvvetli-saganak-ve-kar-1090245004.html
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Kış öncesi son yaz güneşi yüzünü ne zaman gösterecek? Pastırma sıcakları nedir? Ne zaman başlıyor?

11:58 11.11.2024
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Hava ısınıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2024
© AA
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Kış öncesi yaz güneşi son kez kendini ne zaman gösterecek? 'Geçici yaz' olan pastırma sıcakları ne zaman başlayacak? Pastırma sıcağı nedir?
Kış kendini yavaş yavaş göstermeye başladı. Meteorolojik verilere göre hava sıcaklıklarında düşüş yaşanırken bir çok 'yazsever' de son kez güneşin sıcaklığını hissedebilmek için dört gözle 'pastırma sıcaklarını' bekliyor. Peki pastırma sıcakları nedir? Neden pastırma sıcakları deniliyor? Ne zaman kendini gösterecek. 2024 yılında hangi tarihler arasında pastırma sıcakları yaşanacak?
© AAkedi - güneşli hava
kedi - güneşli hava - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2024
kedi - güneşli hava
© AA

Pastırma sıcakları nedir?

Mevsim artık 'kışa dönerken' bir çok kişi pastırma yazını bekliyor. Kış öncesi güneşin yüzünü son kez göstermesi olarak bilinen pastırma sıcakları sonbaharda beklenen soğukların yerine kısa süreli sıcaklık artışlarının yaşandığı bir dönem.

Pastırma sıcaklıkları ne zaman başlıyor?

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyrettiği dönemde kısa süreli olarak hava sıcaklıklarında yaşanan artış olarak bilinen pastırma sıcaklıkları, genellikle kasım ayının ortalarında kendini gösteriyor. Özellikle kışa girerken güneşin sıcaklığını hissetmek isteyenlerin merakla beklediği zaman olarak biliniyor.

Neden pastırma sıcakları deniliyor?

Türkiye'de yaygın olan pastırma sıcakları adını nereden alıyor? Pastırmanın bu dönemde hazırlanması havaya da adını vermiş. Gece ve gündüz arasında sıcaklık farkı yılın bu döneminde çok yüksek. Bu da etin gündüzleri sıcak nedeniyle açılması ve geceleri de soğuk nedeniyle kapanmasını sağlıyor. Bu da pastırmanın kurutulması için uygun hava koşullarının oluşmasını sağlıyor.
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