https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/kiev-kirsal-kesimdeki-seferberlik-kaynaklarini-tuketti-ve-sehirlere-yoneldi-1090272394.html
‘Kiev kırsal kesimdeki seferberlik kaynaklarını tüketti ve şehirlere yöneldi’
‘Kiev kırsal kesimdeki seferberlik kaynaklarını tüketti ve şehirlere yöneldi’
Sputnik Türkiye
Eski Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) görevlisi Yarbay Vasiliy Prozorov, Ukrayna’daki askeri komiserliklerin düzenlediği baskınlarla ilgili çok sayıda video ve... 11.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-11T17:03+0300
2024-11-11T17:03+0300
2024-11-11T17:08+0300
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Sputnik’e konuşan Prozorov, “Ukrayna'daki seferberlik yoğunlaşmadı, sadece coğrafyasını değiştirdi, çünkü köyler ve küçük yerleşim yerleri tarandı. Şimdi de büyük şehirlere yöneldiler. Oysa buralarda telefonlarıyla çekim yapanların sayısı çok daha fazla. Genel olarak her şeyi gören çok fazla kişi var” ifadesini kullandı.Askeri komiserliklerin başkenti Kiev’de de baskınlar düzenlemeye başladığını dile getiren Prozorov, “Bunun nedeni kaynakların sınırsız olmaması. Kaynak daha çok var, ama kırsalı temizlediler ve merkeze yaklaşıyorlar” dedi.Batı tarafından da baskının olduğuna dikkat çeken eski SBU subayı, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:'Seferberlik yaşının 18'e düşürmeyecekler'Kievli siyasetçilerin Batı'nın seferberlik yaşının 25'ten 18'e düşürülmesini talep ettiği iddialarını “iç kitleye yönelik propaganda” olarak nitelendiren Prozorov, sözlerini şöyle sürdürdü:Ukrayna askeri komiserlik görevlilerinin seferberlik çağındaki erkekleri genellikle döverek ve güç kullanarak minibüslerle bilinmeyen yerlere götürdükleri zorla seferberlik videoları internette yaygın bir şekilde dolaşıyor.Ukrayna'da seferberliğin güçlendirilmesine ilişkin yasa 18 Mayıs’ta yürürlüğe girmişti. Belge, askerlik hizmetiyle yükümlü olan herkesin, yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren 60 gün içinde askerlik şubesinde bilgilerini güncellemesini zorunlu kılıyor. Seferberlik kapsamındaki kişilerin askerlik şubesine şahsen gitmeleri ya da ‘elektronik askerlik şubesine’ kayıt yaptırmaları gerekiyor. Celpname, asker çağındaki kişi bizzat görmemiş olsa bile tebliğ edilmiş sayılıyor.Moskova defalarca Ukrayna'ya yapılan silah sevkiyatının çözüm sürecini engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve ‘ateşle oynamak’ olduğunu ifade ederek, Batı'dan Ukrayna'ya yapılan silah sevkiyatlarının müzakereler açısından olumsuzluk teşkil edeceğini vurgulamıştı.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü sevkiyatın Rusya için meşru bir hedef olacağını belirterek, ABD ve NATO'nun sadece silah tedarik ederek değil, aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında personel eğiterek de çatışmaya doğrudan dahil olduğunu dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/ukraynali-eski-istihbarat-subayi-kievin-nukleer-silah-gelistirme-kabiliyetini-degerlendirdi-1090269813.html
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ukrayna, ukrayna güvenlik servisi, vasiliy prozorov, ukrayna ordusu, seferberlik, batı, rusya, silah sevkiyatı, askeri yardım, nato, abd, sergey lavrov
ukrayna, ukrayna güvenlik servisi, vasiliy prozorov, ukrayna ordusu, seferberlik, batı, rusya, silah sevkiyatı, askeri yardım, nato, abd, sergey lavrov
‘Kiev kırsal kesimdeki seferberlik kaynaklarını tüketti ve şehirlere yöneldi’
17:03 11.11.2024 (güncellendi: 17:08 11.11.2024)
Eski Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) görevlisi Yarbay Vasiliy Prozorov, Ukrayna’daki askeri komiserliklerin düzenlediği baskınlarla ilgili çok sayıda video ve mesajların yayınlanmasının, Kiev rejiminin kırsal kesimde seferberlik kaynaklarını tüketmesi ve büyük şehirlere yönelmesiyle ilgili olduğunu belirtti.
Sputnik’e konuşan Prozorov, “Ukrayna'daki seferberlik yoğunlaşmadı, sadece coğrafyasını değiştirdi, çünkü köyler ve küçük yerleşim yerleri tarandı. Şimdi de büyük şehirlere yöneldiler. Oysa buralarda telefonlarıyla çekim yapanların sayısı çok daha fazla. Genel olarak her şeyi gören çok fazla kişi var” ifadesini kullandı.
Askeri komiserliklerin başkenti Kiev’de de baskınlar düzenlemeye başladığını dile getiren Prozorov, “Bunun nedeni kaynakların sınırsız olmaması. Kaynak daha çok var, ama kırsalı temizlediler ve merkeze yaklaşıyorlar” dedi.
Batı tarafından da baskının olduğuna dikkat çeken eski SBU subayı, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:
Batı silah sağlıyorsa, elbette birilerinin bunları kullanmasını ister. Zira bu tanklar ya da hava savunma sistemleri bir yerlerde yağmur altında durup paslansın diye verilmiyor. Bunların tugaylar tarafından kullanılması gerekiyor. Tugaylar oluşturulmalı ve eğitilmeli. Mesele yine para. Aynı Batılı uzmanlar bu tugayları, eğitim alanlarını ve diğer birimleri eğitecek. Bu yüzden personele ihtiyaçları var.
'Seferberlik yaşının 18'e düşürmeyecekler'
Kievli siyasetçilerin Batı'nın seferberlik yaşının 25'ten 18'e düşürülmesini talep ettiği iddialarını “iç kitleye yönelik propaganda” olarak nitelendiren Prozorov, sözlerini şöyle sürdürdü:
Bu sadece Ukraynalı yetkililerin iç kamuoyuna yönelik bir oyunu. Bakın Batı baskı yapıyor ama biz çok soğukkanlıyız, direniyoruz, geleceğimize sahip çıkıyoruz, seferberlik yaşını düşürmeyeceğiz, demek istiyorlar. Ancak gerçekte Batı hiç de böyle şeyler söylememiş olabilir. Kiev, kitlesel huzursuzluğa neden olmamak için yaşı düşürmeyecek. Oradaki insanlar ne kadar sabırlı olsa da, bence bu çok aşırı olur. İnsanların sabrı tükenir.
Ukrayna askeri komiserlik görevlilerinin seferberlik çağındaki erkekleri genellikle döverek ve güç kullanarak minibüslerle bilinmeyen yerlere götürdükleri zorla seferberlik videoları internette yaygın bir şekilde dolaşıyor.
Ukrayna'da seferberliğin güçlendirilmesine ilişkin yasa 18 Mayıs’ta yürürlüğe girmişti. Belge, askerlik hizmetiyle yükümlü olan herkesin, yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren 60 gün içinde askerlik şubesinde bilgilerini güncellemesini zorunlu kılıyor. Seferberlik kapsamındaki kişilerin askerlik şubesine şahsen gitmeleri ya da ‘elektronik askerlik şubesine’ kayıt yaptırmaları gerekiyor. Celpname, asker çağındaki kişi bizzat görmemiş olsa bile tebliğ edilmiş sayılıyor.
Moskova defalarca Ukrayna'ya yapılan silah sevkiyatının çözüm sürecini engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve ‘ateşle oynamak’ olduğunu ifade ederek, Batı'dan Ukrayna'ya yapılan silah sevkiyatlarının müzakereler açısından olumsuzluk teşkil edeceğini vurgulamıştı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü sevkiyatın Rusya için meşru bir hedef olacağını belirterek, ABD ve NATO'nun sadece silah tedarik ederek değil, aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında personel eğiterek de çatışmaya doğrudan dahil olduğunu dile getirmişti.