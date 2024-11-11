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Kabinede önemli isimler de var: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İİT ve Arap Birliği Olağanüstü Zirvesi için Riyad'a gidiyor
Kabinede önemli isimler de var: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İİT ve Arap Birliği Olağanüstü Zirvesi için Riyad'a gidiyor
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Olağanüstü Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi için Riyad'a gidiyor. Lübnan yetkililerin de bulunacağı zirvede Erdoğan... 11.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-11T10:56+0300
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son dönemdeki yoğun diplomasi trafiği sürüyor. Erdoğan, özel uçağı ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği'nin düzenleyeceği Olağanüstü Ortak Zirve Toplantısı’na katılmak üzere Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a hareket etti. Muhammed bin Salman tarafından karşılanacakErdoğan’ın Riyad’da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman tarafından karşılanacağı belirtiliyor. Zirvenin ardından aile fotoğrafı çekilecek ve Erdoğan, İsrail’in Gazze’deki operasyonları ile Lübnan’daki saldırılarına dair görüşlerini liderlerle paylaşacak. Ayrıca zirve kapsamında Erdoğan’ın çok sayıda liderle ikili temaslarda bulunması bekleniyor.Kabineden birçok isim varCumhurbaşkanı Erdoğan’a Suudi Arabistan ziyaretinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın eşlik ediyor. Erdoğan, Suudi Arabistan temaslarının ardından Azerbaycan’a geçerek İklim Zirvesi’ne katılacak.İslam İşbirliği Teşkilatı nedir?1969 yılında kurulan İslam İşbirliği Teşkilatı( İİT), Müslüman ülkeler arasında iş birliği sağlamak, İslam dünyasının hak ve çıkarlarını korumak amacıyla oluşturulmuş bir uluslararası örgüttür. 57 üye ülkeye sahip olan İİT, siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyal alanlarda ortak projeler geliştirmeyi amaçlar. Üyeleri arasında Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan, Mısır, Endonezya gibi birçok Müslüman ülke bulunur.Arap Birliği nedir?1945 yılında kurulan Arap Birliği, Arap ülkeleri arasında dayanışmayı sağlamak ve ortak siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyal amaçları desteklemek amacıyla kurulmuştur. 22 üyesi bulunan Arap Birliği, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki Arap ülkelerini bir araya getirir. Üyeleri arasında Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri ve Irak gibi ülkeler yer almaktadır.
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cumhurbaşkanı erdoğan riyad, erdoğan arap birliği zirvesi, arap birliği nedir, arap birliği'nde kaç üye devlet var, islam işbirliği teşkilatı nedir, iit nedir
cumhurbaşkanı erdoğan riyad, erdoğan arap birliği zirvesi, arap birliği nedir, arap birliği'nde kaç üye devlet var, islam işbirliği teşkilatı nedir, iit nedir

Kabinede önemli isimler de var: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İİT ve Arap Birliği Olağanüstü Zirvesi için Riyad'a gidiyor

10:56 11.11.2024 (güncellendi: 11:27 11.11.2024)
© TCCB / Murat KulaErdoğan
Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2024
© TCCB / Murat Kula
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Olağanüstü Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi için Riyad'a gidiyor. Lübnan yetkililerin de bulunacağı zirvede Erdoğan birçok ikili görüşme gerçekleştirecek. Devamında ise Erdoğan, Azerbaycan'a yola çıkacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son dönemdeki yoğun diplomasi trafiği sürüyor. Erdoğan, özel uçağı ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği'nin düzenleyeceği Olağanüstü Ortak Zirve Toplantısı’na katılmak üzere Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a hareket etti.

Muhammed bin Salman tarafından karşılanacak

Erdoğan’ın Riyad’da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman tarafından karşılanacağı belirtiliyor. Zirvenin ardından aile fotoğrafı çekilecek ve Erdoğan, İsrail’in Gazze’deki operasyonları ile Lübnan’daki saldırılarına dair görüşlerini liderlerle paylaşacak.
Ayrıca zirve kapsamında Erdoğan’ın çok sayıda liderle ikili temaslarda bulunması bekleniyor.

Kabineden birçok isim var

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Suudi Arabistan ziyaretinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın eşlik ediyor.
Erdoğan, Suudi Arabistan temaslarının ardından Azerbaycan’a geçerek İklim Zirvesi’ne katılacak.

İslam İşbirliği Teşkilatı nedir?

1969 yılında kurulan İslam İşbirliği Teşkilatı( İİT), Müslüman ülkeler arasında iş birliği sağlamak, İslam dünyasının hak ve çıkarlarını korumak amacıyla oluşturulmuş bir uluslararası örgüttür.
57 üye ülkeye sahip olan İİT, siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyal alanlarda ortak projeler geliştirmeyi amaçlar. Üyeleri arasında Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan, Mısır, Endonezya gibi birçok Müslüman ülke bulunur.

Arap Birliği nedir?

1945 yılında kurulan Arap Birliği, Arap ülkeleri arasında dayanışmayı sağlamak ve ortak siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyal amaçları desteklemek amacıyla kurulmuştur.
22 üyesi bulunan Arap Birliği, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki Arap ülkelerini bir araya getirir. Üyeleri arasında Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri ve Irak gibi ülkeler yer almaktadır.
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