https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/erdogan-ve-murat-bardakcinin-diyalogu-gundemde-ataturkun-fotografini-gorunce-dayanamadi-hala-1090249699.html
Erdoğan ve Murat Bardakçı’nın diyaloğu gündemde: Atatürk'ün fotoğrafını görünce dayanamadı, 'Hala konuşuyorlar ya' dedi
Erdoğan ve Murat Bardakçı’nın diyaloğu gündemde: Atatürk'ün fotoğrafını görünce dayanamadı, 'Hala konuşuyorlar ya' dedi
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Müze Köşkü'nün açılışında tarihçi Murat Bardakçı ile dikkat çeken bir Libya sohbeti yaptı. Erdoğan, Atatürk’ün... 11.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-11T10:11+0300
2024-11-11T10:11+0300
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 11 yıl yaşadığı Atatürk Müze Köşkü'nün açılışını gerçekleştirdi. Açılış töreninde, ünlü tarihçi ve yazar Murat Bardakçı ile aralarında geçen diyalog gündeme damga vurdu. Köşkte, Atatürk’ün 1912 yılında Trablusgarp’ta çekilen bir fotoğrafını incelerken Erdoğan, güncel politika ve tarih arasında çarpıcı bir bağ kurdu.Erdoğan’dan Libya mesajıFotoğrafı inceleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bardakçı’ya dönerek, “Murat Bey, ne diyorlar bize? 'Libya'ya niye gidiyorsunuz?' Diyenler kim, malum. Bak gitmiş işte.” ifadelerini kullandı. Bu sözlerle Erdoğan, Türkiye’nin Libya politikalarını eleştirenlere güçlü bir mesaj iletti. Bardakçı ise başını sallayarak Erdoğan’ın sözlerine destek verdi.'Hala konuşuyorlar' vurgusuBardakçı, Cumhuriyet'in kurucu kadrosunun Trablusgarp’taki varlığını hatırlattı. Bunun üzerine Erdoğan, “Hala konuşuyorlar ya” diyerek eleştirilere karşı net bir tutum sergiledi.Atatürk’ün eşyaları i̇ncelendiAçılış sonrası, Erdoğan ve beraberindekiler köşkü gezerek Atatürk’ün eşyalarını ve koleksiyonlarını inceledi. Atatürk’e hediye edilen yazı takımı, radyo ve diğer tarihi objeler hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ayrıca, elçilerin güven mektubu sunduğu Elçilik Kabul Salonu da Cumhurbaşkanı’nın dikkatini çeken diğer bir alan oldu. Burada sergilenen kilitli dolap hakkında da detaylı bilgi alındı.Erdoğan’a eşlik eden i̇simlerCumhurbaşkanı Erdoğan’a açılışta, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti. Katılımcılar, köşkün tarihi dokusunu ve Atatürk’ün hatıralarını yakından görme fırsatı buldu.Tarihi bağlam ve güncel mesajlarBu önemli açılış ve sonrasında yaşanan diyalog, Türkiye’nin tarihsel bağları ve modern politikaları arasında bir köprü kurma çabasının göstergesi olarak yorumlandı. Erdoğan’ın sözleri, Atatürk’ün Libya’daki varlığını hatırlatarak günümüz eleştirilerine cevap niteliği taşıyordu.
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gündem, recep tayyip erdoğan, murat bardakçı, atatürk, mustafa kemal atatürk, 10 kasım, anma, müze, anı kitabı
gündem, recep tayyip erdoğan, murat bardakçı, atatürk, mustafa kemal atatürk, 10 kasım, anma, müze, anı kitabı
Erdoğan ve Murat Bardakçı’nın diyaloğu gündemde: Atatürk'ün fotoğrafını görünce dayanamadı, 'Hala konuşuyorlar ya' dedi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Müze Köşkü'nün açılışında tarihçi Murat Bardakçı ile dikkat çeken bir Libya sohbeti yaptı. Erdoğan, Atatürk’ün 1912’de Trablusgarp’ta çekilen fotoğrafına atıfta bulunarak, Türkiye’nin Libya’ya yönelik politikalarına eleştiri getirenlere yanıt verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 11 yıl yaşadığı Atatürk Müze Köşkü'nün açılışını gerçekleştirdi. Açılış töreninde, ünlü tarihçi ve yazar Murat Bardakçı ile aralarında geçen diyalog gündeme damga vurdu. Köşkte, Atatürk’ün 1912 yılında Trablusgarp’ta çekilen bir fotoğrafını incelerken Erdoğan, güncel politika ve tarih arasında çarpıcı bir bağ kurdu.
Fotoğrafı inceleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bardakçı’ya dönerek, “Murat Bey, ne diyorlar bize? 'Libya'ya niye gidiyorsunuz?' Diyenler kim, malum. Bak gitmiş işte.” ifadelerini kullandı. Bu sözlerle Erdoğan, Türkiye’nin Libya politikalarını eleştirenlere güçlü bir mesaj iletti. Bardakçı ise başını sallayarak Erdoğan’ın sözlerine destek verdi.
'Hala konuşuyorlar' vurgusu
Bardakçı, Cumhuriyet'in kurucu kadrosunun Trablusgarp’taki varlığını hatırlattı. Bunun üzerine Erdoğan, “Hala konuşuyorlar ya” diyerek eleştirilere karşı net bir tutum sergiledi.
Atatürk’ün eşyaları i̇ncelendi
Açılış sonrası, Erdoğan ve beraberindekiler köşkü gezerek Atatürk’ün eşyalarını ve koleksiyonlarını inceledi. Atatürk’e hediye edilen yazı takımı, radyo ve diğer tarihi objeler hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ayrıca, elçilerin güven mektubu sunduğu Elçilik Kabul Salonu da Cumhurbaşkanı’nın dikkatini çeken diğer bir alan oldu. Burada sergilenen kilitli dolap hakkında da detaylı bilgi alındı.
Erdoğan’a eşlik eden i̇simler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a açılışta, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti. Katılımcılar, köşkün tarihi dokusunu ve Atatürk’ün hatıralarını yakından görme fırsatı buldu.
Tarihi bağlam ve güncel mesajlar
Bu önemli açılış ve sonrasında yaşanan diyalog, Türkiye’nin tarihsel bağları ve modern politikaları arasında bir köprü kurma çabasının göstergesi olarak yorumlandı. Erdoğan’ın sözleri, Atatürk’ün Libya’daki varlığını hatırlatarak günümüz eleştirilerine cevap niteliği taşıyordu.