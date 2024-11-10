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Beyaz Saray’dan itiraf: Yaptırımlar Rusya’ya operasyonu sürdürmesine engel olmuyor
Beyaz Saray’dan itiraf: Yaptırımlar Rusya’ya operasyonu sürdürmesine engel olmuyor
Sputnik Türkiye
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, uygulamaya konulan yaptırımların Rusya'yı Ukrayna’daki özel askeri operasyonu sürdürme imkanından mahrum etmediğini... 10.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-10T23:27+0300
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dünya
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jake sullivan
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askeri yardım
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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, CBS News televizyonuna demecinde Rusya karşıtı yaptırımların Rusya’nın imkanlarını kısıtlamadığını itiraf etti.Sullivan, “Yaptırımların Rusya’yı durdurmadığı, askeri operasyonu sürdürme imkanından mahrum etmediği ortada” diye konuştu.ABD’nin, Joe Biden’ın başkanlık dönemi sona ermeden önce Ukrayna’ya mutabık kalınan 6 milyar dolarlık yardımın tamamını sağlamaya çalışacağını ifade eden Sullivan, “20 Ocak’a kadar Kongre’nin mutabık kaldığı tüm kaynakları Ukrayna’ya göndereceğiz” vurgusunu yaptı.Sullivan ayrıca Joe Biden'ın başkan koltuğunda kaldığı sürece Ukrayna'ya yardımın sürdürülmesinin önemini Kongre'ye aktarmaya çalışmaya devam edeceğinin altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/beyaz-saray-biden-yonetimi-ukraynaya-yardimi-hizlandiracak-1090158610.html
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abd, beyaz saray, jake sullivan, ukrayna, yardım, askeri yardım, rusya, yaptırım
abd, beyaz saray, jake sullivan, ukrayna, yardım, askeri yardım, rusya, yaptırım

Beyaz Saray’dan itiraf: Yaptırımlar Rusya’ya operasyonu sürdürmesine engel olmuyor

23:27 10.11.2024
Beyaz Saray
Beyaz Saray - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2024
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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, uygulamaya konulan yaptırımların Rusya'yı Ukrayna’daki özel askeri operasyonu sürdürme imkanından mahrum etmediğini belirtti.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, CBS News televizyonuna demecinde Rusya karşıtı yaptırımların Rusya’nın imkanlarını kısıtlamadığını itiraf etti.
Sullivan, “Yaptırımların Rusya’yı durdurmadığı, askeri operasyonu sürdürme imkanından mahrum etmediği ortada” diye konuştu.
ABD’nin, Joe Biden’ın başkanlık dönemi sona ermeden önce Ukrayna’ya mutabık kalınan 6 milyar dolarlık yardımın tamamını sağlamaya çalışacağını ifade eden Sullivan, “20 Ocak’a kadar Kongre’nin mutabık kaldığı tüm kaynakları Ukrayna’ya göndereceğiz” vurgusunu yaptı.
Sullivan ayrıca Joe Biden'ın başkan koltuğunda kaldığı sürece Ukrayna'ya yardımın sürdürülmesinin önemini Kongre'ye aktarmaya çalışmaya devam edeceğinin altını çizdi.
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