https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/beyaz-saraydan-itiraf-yaptirimlar-rusyaya-operasyonu-surdurmesine-engel-olmuyor-1090243567.html
Beyaz Saray’dan itiraf: Yaptırımlar Rusya’ya operasyonu sürdürmesine engel olmuyor
Beyaz Saray’dan itiraf: Yaptırımlar Rusya’ya operasyonu sürdürmesine engel olmuyor
Sputnik Türkiye
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, uygulamaya konulan yaptırımların Rusya'yı Ukrayna’daki özel askeri operasyonu sürdürme imkanından mahrum etmediğini... 10.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-10T23:27+0300
2024-11-10T23:27+0300
2024-11-10T23:27+0300
dünya
abd
beyaz saray
jake sullivan
ukrayna
yardım
askeri yardım
rusya
yaptırım
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1f/1086389963_0:27:750:449_1920x0_80_0_0_a88cdd136cf0892ada4f57fdfc45699c.png
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, CBS News televizyonuna demecinde Rusya karşıtı yaptırımların Rusya’nın imkanlarını kısıtlamadığını itiraf etti.Sullivan, “Yaptırımların Rusya’yı durdurmadığı, askeri operasyonu sürdürme imkanından mahrum etmediği ortada” diye konuştu.ABD’nin, Joe Biden’ın başkanlık dönemi sona ermeden önce Ukrayna’ya mutabık kalınan 6 milyar dolarlık yardımın tamamını sağlamaya çalışacağını ifade eden Sullivan, “20 Ocak’a kadar Kongre’nin mutabık kaldığı tüm kaynakları Ukrayna’ya göndereceğiz” vurgusunu yaptı.Sullivan ayrıca Joe Biden'ın başkan koltuğunda kaldığı sürece Ukrayna'ya yardımın sürdürülmesinin önemini Kongre'ye aktarmaya çalışmaya devam edeceğinin altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/beyaz-saray-biden-yonetimi-ukraynaya-yardimi-hizlandiracak-1090158610.html
abd
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1f/1086389963_60:0:692:474_1920x0_80_0_0_fb3082b166dcd8b2bec5d2950b361b66.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, beyaz saray, jake sullivan, ukrayna, yardım, askeri yardım, rusya, yaptırım
abd, beyaz saray, jake sullivan, ukrayna, yardım, askeri yardım, rusya, yaptırım
Beyaz Saray’dan itiraf: Yaptırımlar Rusya’ya operasyonu sürdürmesine engel olmuyor
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, uygulamaya konulan yaptırımların Rusya'yı Ukrayna’daki özel askeri operasyonu sürdürme imkanından mahrum etmediğini belirtti.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, CBS News televizyonuna demecinde Rusya karşıtı yaptırımların Rusya’nın imkanlarını kısıtlamadığını itiraf etti.
Sullivan, “Yaptırımların Rusya’yı durdurmadığı, askeri operasyonu sürdürme imkanından mahrum etmediği ortada” diye konuştu.
ABD’nin, Joe Biden’ın başkanlık dönemi sona ermeden önce Ukrayna’ya mutabık kalınan 6 milyar dolarlık yardımın tamamını sağlamaya çalışacağını ifade eden Sullivan, “20 Ocak’a kadar Kongre’nin mutabık kaldığı tüm kaynakları Ukrayna’ya göndereceğiz” vurgusunu yaptı.
Sullivan ayrıca Joe Biden'ın başkan koltuğunda kaldığı sürece Ukrayna'ya yardımın sürdürülmesinin önemini Kongre'ye aktarmaya çalışmaya devam edeceğinin altını çizdi.