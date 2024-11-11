https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/izmirde-elektrik-sobasinin-devrilmesi-nedeniyle-cikan-yanginda-5-kardes-hayatini-kaybetti--1090279640.html

İzmir'de elektrik sobasının devrilmesi nedeniyle çıkan yangında 5 kardeş hayatını kaybetti

İzmir'de elektrik sobasının devrilmesi nedeniyle çıkan yangında 5 kardeş hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

İzmir'in Selçuk ilçesinde devrilen bir elektrik sobası 5 kardeşin ölümüne neden oldu. Çıkan yangında dumandan etkilenen kardeşler kurtarılamadı. Çocukların... 11.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-11T22:02+0300

2024-11-11T22:02+0300

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İzmir'in Selçuk ilçesinde hurdacılık yaparak geçimini sağladığı öğrenilen Melisa Akcan yaşları 1 ila 5 arasında değişen 5 çocuğunu evde bırakarak hurda toplamaya çıktı.Çocuklar evde bulunduğu sırada ısınmak amacıyla kullanılan elektrikli sobanın devrilmesiyle yangın meydana geldi.Yangının kısa sürede büyüdü, durumu fark eden mahalle sakinleri ve çevredekiler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangını söndürürken, içeride mahsur kalan Nefes, Peri, Akçan, Masal ve Aras Bulut adlı kardeşlere ulaşıldı. Aynı odadaki 5 kardeşten 3'ü olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan 2 kardeş ise müdahaleye rağmen kurtarılamadı.5 çocuğun da dumandan zehirlenerek hayatlarını kaybettiği değerlendirildi.

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