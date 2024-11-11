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İzmir'de elektrik sobasının devrilmesi nedeniyle çıkan yangında 5 kardeş hayatını kaybetti
İzmir'de elektrik sobasının devrilmesi nedeniyle çıkan yangında 5 kardeş hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
İzmir'in Selçuk ilçesinde devrilen bir elektrik sobası 5 kardeşin ölümüne neden oldu. Çıkan yangında dumandan etkilenen kardeşler kurtarılamadı. Çocukların... 11.11.2024, Sputnik Türkiye
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İzmir'in Selçuk ilçesinde hurdacılık yaparak geçimini sağladığı öğrenilen Melisa Akcan yaşları 1 ila 5 arasında değişen 5 çocuğunu evde bırakarak hurda toplamaya çıktı.Çocuklar evde bulunduğu sırada ısınmak amacıyla kullanılan elektrikli sobanın devrilmesiyle yangın meydana geldi.Yangının kısa sürede büyüdü, durumu fark eden mahalle sakinleri ve çevredekiler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangını söndürürken, içeride mahsur kalan Nefes, Peri, Akçan, Masal ve Aras Bulut adlı kardeşlere ulaşıldı. Aynı odadaki 5 kardeşten 3'ü olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan 2 kardeş ise müdahaleye rağmen kurtarılamadı.5 çocuğun da dumandan zehirlenerek hayatlarını kaybettiği değerlendirildi.
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elektrik, soba, izmir, yangın
elektrik, soba, izmir, yangın

İzmir'de elektrik sobasının devrilmesi nedeniyle çıkan yangında 5 kardeş hayatını kaybetti

22:02 11.11.2024 (güncellendi: 22:32 11.11.2024)
© İHA / NİLÜFER ÖZTÜRK SİLAY-AW327251İzmir'in Selçuk ilçesinde elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında yaşları küçük 5 çocuk hayatını kaybetti.
İzmir'in Selçuk ilçesinde elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında yaşları küçük 5 çocuk hayatını kaybetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2024
© İHA / NİLÜFER ÖZTÜRK SİLAY-AW327251
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İzmir'in Selçuk ilçesinde devrilen bir elektrik sobası 5 kardeşin ölümüne neden oldu. Çıkan yangında dumandan etkilenen kardeşler kurtarılamadı. Çocukların yaşlarının 1 ila 5 arasında olduğu öğrenildi.
İzmir'in Selçuk ilçesinde hurdacılık yaparak geçimini sağladığı öğrenilen Melisa Akcan yaşları 1 ila 5 arasında değişen 5 çocuğunu evde bırakarak hurda toplamaya çıktı.
Çocuklar evde bulunduğu sırada ısınmak amacıyla kullanılan elektrikli sobanın devrilmesiyle yangın meydana geldi.
Yangının kısa sürede büyüdü, durumu fark eden mahalle sakinleri ve çevredekiler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler yangını söndürürken, içeride mahsur kalan Nefes, Peri, Akçan, Masal ve Aras Bulut adlı kardeşlere ulaşıldı. Aynı odadaki 5 kardeşten 3'ü olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan 2 kardeş ise müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
5 çocuğun da dumandan zehirlenerek hayatlarını kaybettiği değerlendirildi.
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