https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/israilin-yeni-disisleri-bakani-saar-kurtler-bizim-dogal-muttefikimiz-1090269369.html
İsrail'in yeni Dışişleri Bakanı Sa'ar: Kürtler bizim doğal müttefikimiz
İsrail'in yeni Dışişleri Bakanı Sa'ar: Kürtler bizim doğal müttefikimiz
Sputnik Türkiye
İsrail Dışişleri Bakanlığını Yisrael Katz'dan devralan yeni İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, devir teslim töreninde açıklamalarda bulundu. Bakan Sa'ar... 11.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-11T16:28+0300
2024-11-11T16:28+0300
2024-11-11T16:28+0300
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Görevi devralan Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, konuşmasında Kürt ve Dürzi toplumlarıyla İsrail'in ilişkilerine değinerek "İsrail’in onlarla iletişim kurması ve ilişkilerini güçlendirmesi gerekiyor" dedi. Kürt ve Dürzi toplumlarını "Kürt halkı büyük bir ulus, siyasi bağımsızlığı olmayan büyük uluslardan biri" olarak tanımlayan Bakan Sa'ar, "Onlar bizim doğal müttefikimizdir" ifadelerini kullandı.The Times of Israel medya organının haberine göre Bakan Sa'ar, İsrail'in bu halklara "ulaşması ve onlarla bağlarını güçlendirmesi gerektiğini” söyledi. Sa'ar ayrıca Suriye ve Lübnan'daki Dürzi azınlıkları da 'olası ortaklar' olduğunu ifade etti. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, bu ilişkilerin güçlendirilmesinin hem 'stratejik güvenlik hem de siyasi boyutu' olduğunun altını çizdi. Sa'ar "Her zaman azınlık olacağımız bir bölgede doğal ittifakların diğer azınlıklarla olacağını anlayın” diyerek 'bu ittifakların Suudi Arabistan ve diğer Arap ülkeleriyle yapılacak anlaşmalarla birlikte şekillenmesi gerektiğini ve Hamas ve Hizbullah'a karşı yürütülen savaşlardan sonra bunun daha kolay başarılabileceğini' vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/katar-masayi-terk-etti-disisleri-bakani-israil---hamas-arabuluculugundan-cekildigini-duyurdu-1090234568.html
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israil, yisrael katz, israil dışişleri bakanlığı, gideon sa'ar
İsrail'in yeni Dışişleri Bakanı Sa'ar: Kürtler bizim doğal müttefikimiz
İsrail Dışişleri Bakanlığını Yisrael Katz'dan devralan yeni İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, devir teslim töreninde açıklamalarda bulundu. Bakan Sa'ar, "Kürt halkı büyük bir ulus, siyasi bağımsızlığı olmayan büyük uluslardan biri. Onlar bizim doğal müttefikimizdir" dedi.
Görevi devralan Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, konuşmasında Kürt ve Dürzi toplumlarıyla İsrail'in ilişkilerine değinerek "İsrail’in onlarla iletişim kurması ve ilişkilerini güçlendirmesi gerekiyor" dedi.
Kürt ve Dürzi toplumlarını "Kürt halkı büyük bir ulus, siyasi bağımsızlığı olmayan büyük uluslardan biri" olarak tanımlayan Bakan Sa'ar, "Onlar bizim doğal müttefikimizdir" ifadelerini kullandı.
The Times of Israel medya organının haberine göre Bakan Sa'ar, İsrail'in bu halklara "ulaşması ve onlarla bağlarını güçlendirmesi gerektiğini” söyledi. Sa'ar ayrıca Suriye ve Lübnan'daki Dürzi azınlıkları da 'olası ortaklar' olduğunu ifade etti. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, bu ilişkilerin güçlendirilmesinin hem 'stratejik güvenlik hem de siyasi boyutu' olduğunun altını çizdi.
Sa'ar "Her zaman azınlık olacağımız bir bölgede doğal ittifakların diğer azınlıklarla olacağını anlayın” diyerek 'bu ittifakların Suudi Arabistan ve diğer Arap ülkeleriyle yapılacak anlaşmalarla birlikte şekillenmesi gerektiğini ve Hamas ve Hizbullah'a karşı yürütülen savaşlardan sonra bunun daha kolay başarılabileceğini' vurguladı.