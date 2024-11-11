İsrail'in yeni Dışişleri Bakanı Sa'ar: Kürtler bizim doğal müttefikimiz

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
86 YILLIK MATEM
9'u 5 geçe hayat durdu
10:31
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
21 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Ruhsal vebayı yenmek için uzman Dr. Seda Ülgen'den altın tavsiyeler: 'Işığa giden yolun sırları ne?'
16:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Yazar Harika Külçür: Öykülerimde örselenmiş, biraz da ötekileştirilmiş hikayeleri anlattım
17:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
86 YILLIK MATEM
9'u 5 geçe hayat durdu
19:01
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
HABER MASASI
1990'lar, Türk müziği için bir değişim ve yeniliğin ön planda olduğu bir dönem.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türk girişimlerinden kansere karşı yapay zekayla çığır açan bir gelişme
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
SESLİ HABER
63 ülkeden bin akademisyen Karahantepe’nin büyüsüne kapıldı
20:37
3 dk
SESLİ HABER
Pastırma sıcakları nedir? Adını nerden aldı?
20:52
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/israilin-yeni-disisleri-bakani-saar-kurtler-bizim-dogal-muttefikimiz-1090269369.html
İsrail'in yeni Dışişleri Bakanı Sa'ar: Kürtler bizim doğal müttefikimiz
İsrail'in yeni Dışişleri Bakanı Sa'ar: Kürtler bizim doğal müttefikimiz
Sputnik Türkiye
İsrail Dışişleri Bakanlığını Yisrael Katz'dan devralan yeni İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, devir teslim töreninde açıklamalarda bulundu. Bakan Sa'ar... 11.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-11T16:28+0300
2024-11-11T16:28+0300
dünya
israil
yisrael katz
israil dışişleri bakanlığı
gideon sa'ar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0b/1090270798_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_eb109a3fcca532d8da5ac137030af240.jpg
Görevi devralan Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, konuşmasında Kürt ve Dürzi toplumlarıyla İsrail'in ilişkilerine değinerek "İsrail’in onlarla iletişim kurması ve ilişkilerini güçlendirmesi gerekiyor" dedi. Kürt ve Dürzi toplumlarını "Kürt halkı büyük bir ulus, siyasi bağımsızlığı olmayan büyük uluslardan biri" olarak tanımlayan Bakan Sa'ar, "Onlar bizim doğal müttefikimizdir" ifadelerini kullandı.The Times of Israel medya organının haberine göre Bakan Sa'ar, İsrail'in bu halklara "ulaşması ve onlarla bağlarını güçlendirmesi gerektiğini” söyledi. Sa'ar ayrıca Suriye ve Lübnan'daki Dürzi azınlıkları da 'olası ortaklar' olduğunu ifade etti. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, bu ilişkilerin güçlendirilmesinin hem 'stratejik güvenlik hem de siyasi boyutu' olduğunun altını çizdi. Sa'ar "Her zaman azınlık olacağımız bir bölgede doğal ittifakların diğer azınlıklarla olacağını anlayın” diyerek 'bu ittifakların Suudi Arabistan ve diğer Arap ülkeleriyle yapılacak anlaşmalarla birlikte şekillenmesi gerektiğini ve Hamas ve Hizbullah'a karşı yürütülen savaşlardan sonra bunun daha kolay başarılabileceğini' vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/katar-masayi-terk-etti-disisleri-bakani-israil---hamas-arabuluculugundan-cekildigini-duyurdu-1090234568.html
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0b/1090270798_73:0:1894:1366_1920x0_80_0_0_885cf63f41dcb2af97251a73b2c5946f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
israil, yisrael katz, israil dışişleri bakanlığı, gideon sa'ar
israil, yisrael katz, israil dışişleri bakanlığı, gideon sa'ar

İsrail'in yeni Dışişleri Bakanı Sa'ar: Kürtler bizim doğal müttefikimiz

16:28 11.11.2024
© FotoğrafYisrael Katz - Gideon Sa'ar
Yisrael Katz - Gideon Sa'ar - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2024
Yisrael Katz - Gideon Sa'ar
© Fotoğraf
Abone ol
İsrail Dışişleri Bakanlığını Yisrael Katz'dan devralan yeni İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, devir teslim töreninde açıklamalarda bulundu. Bakan Sa'ar, "Kürt halkı büyük bir ulus, siyasi bağımsızlığı olmayan büyük uluslardan biri. Onlar bizim doğal müttefikimizdir" dedi.
Görevi devralan Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, konuşmasında Kürt ve Dürzi toplumlarıyla İsrail'in ilişkilerine değinerek "İsrail’in onlarla iletişim kurması ve ilişkilerini güçlendirmesi gerekiyor" dedi.
Kürt ve Dürzi toplumlarını "Kürt halkı büyük bir ulus, siyasi bağımsızlığı olmayan büyük uluslardan biri" olarak tanımlayan Bakan Sa'ar, "Onlar bizim doğal müttefikimizdir" ifadelerini kullandı.
The Times of Israel medya organının haberine göre Bakan Sa'ar, İsrail'in bu halklara "ulaşması ve onlarla bağlarını güçlendirmesi gerektiğini” söyledi. Sa'ar ayrıca Suriye ve Lübnan'daki Dürzi azınlıkları da 'olası ortaklar' olduğunu ifade etti. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, bu ilişkilerin güçlendirilmesinin hem 'stratejik güvenlik hem de siyasi boyutu' olduğunun altını çizdi.
Sa'ar "Her zaman azınlık olacağımız bir bölgede doğal ittifakların diğer azınlıklarla olacağını anlayın” diyerek 'bu ittifakların Suudi Arabistan ve diğer Arap ülkeleriyle yapılacak anlaşmalarla birlikte şekillenmesi gerektiğini ve Hamas ve Hizbullah'a karşı yürütülen savaşlardan sonra bunun daha kolay başarılabileceğini' vurguladı.
Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2024
İsrail- Filistin çatışması
Katar masayı terk etti: Dışişleri Bakanı, İsrail - Hamas arabuluculuğundan çekildiğini duyurdu
Dün, 13:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала