https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/israile-petrol-sevkiyati-yapildigi-iddialarina-bakanliktan-yanit-1090243950.html
İsrail'e petrol sevkiyatı yapıldığı iddialarına bakanlıktan yanıt
İsrail'e petrol sevkiyatı yapıldığı iddialarına bakanlıktan yanıt
Sputnik Türkiye
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı'ndan İsrail'e petrol sevkiyatı yapıldığı iddialarını yalanlayan yazılı bir... 11.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-11T00:37+0300
2024-11-11T00:37+0300
2024-11-11T00:37+0300
türkiye
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı
petrol
israil
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı (BTC) üzerinden İsrail'e petrol sevkiyatı yapıldığı ve Türkiye'nin buna izin verdiği iddialarına yanıt verdi.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/ulusal-guvenlik-konseyinden-yurtdisindaki-israillilere-buyuk-spor-etkinliklerine-gitmemeleri-1090243120.html
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enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, petrol, israil
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, petrol, israil
İsrail'e petrol sevkiyatı yapıldığı iddialarına bakanlıktan yanıt
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı'ndan İsrail'e petrol sevkiyatı yapıldığı iddialarını yalanlayan yazılı bir açıklama yaptı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı (BTC) üzerinden İsrail'e petrol sevkiyatı yapıldığı ve Türkiye'nin buna izin verdiği iddialarına yanıt verdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“BTC Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasında 18 Kasım 1999'da imzalanan milletlerarası anlaşma ve bunun ekini teşkil eden Ev Sahibi Hükümet Anlaşmaları'na istinaden işletilmektedir. Hattın Türkiye kesiminin işletimi BOTAŞ International A.Ş. tarafından BTC ortakları ile imzalanan işletme anlaşması çerçevesinde yürütülmektedir. Söz konusu anlaşmalar kapsamında hattı işleten BOTAŞ International A.Ş.'nin petrolün alım satımına yönelik herhangi bir dahli ya da tasarrufu bulunmamaktadır. Petolü BTC üzerinden taşıtarak Haydar Aliyev Limanı'ndan dünya pazarlarına satışını yapan şirketler, Türkiye'nin İsrail'e yönelik ticarete son verme kararına saygı duymuş ve teslim noktası İsrail olan herhangi bir yükleme gerçekleşmemiştir.”