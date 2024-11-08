https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/hollandada-israilli-taraftarlar-filistin-bayraklarini-indirmeye-calisti-musluman-gruplar-karsilik-1090181528.html
Hollanda'da İsrailli taraftarlar Filistin bayraklarını indirmeye çalıştı: Müslüman gruplar karşılık verdi
Hollanda'da İsrailli taraftarlar Filistin bayraklarını indirmeye çalıştı: Müslüman gruplar karşılık verdi
Sputnik Türkiye
Hollanda'da maç öncesi ırkçı sloganlar ile şehirde toplanan, maç esnasında da birçok tahrik edici slogan ve resimler paylaşan bir grup İsrailliye Müslüman... 08.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-08T13:09+0300
2024-11-08T13:09+0300
2024-11-08T13:13+0300
israil- filistin çatışması
amsterdam
israil
israil-filistin
hollanda
ajax
kavga
silahlı kavga
bıçaklı kavga
yumruklu kavga
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Hollanda'da Ajax'ın Maccabi Tel Aviv takımını 5-0 mağlub ettiği maçı sonrası, İsrailli holiganlar ırkçı sloganlar atarak Filistin bayraklarını indirmeye çalıştı. Sosyal medyada birçok tahrik edici video paylaşılması ardından Hollanda'da yaşayan Müslüman gruplar, İsrailli gruba karşılık verdi. Kalabalık bir şekilde İsrailli taraftarlara girişen grup arasında kavga çıkarken, birçok İsrailli'nin dövüldüğü sosyal medyaya yansıdı. Açıklanan bilgiler arasında birkaç İsraillinin kayıp olduğu ve aralarında yaralıların da olduğu belirtildi. İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, yurt dışındaki İsraillilere güvenliklerini sağlamak amacıyla İsrail veya Yahudi sembollerini taşımamaları çağrısında bulundu. Bunun yanında, İsrail yetkilileri, durumun ciddi olduğunu ifade ederek taraftarların tahliyesi için Hollanda'ya acil olarak iki uçak gönderdildiğini de açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/irlanda-parlamentosu-israilin-soykirim-yaptigini-kabul-etti--1090167684.html
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amsterdam, israil, israil-filistin, hollanda, ajax, kavga, silahlı kavga, bıçaklı kavga, yumruklu kavga, holigan, gazze, polis, futbol, avrupa futbol şampiyonası
amsterdam, israil, israil-filistin, hollanda, ajax, kavga, silahlı kavga, bıçaklı kavga, yumruklu kavga, holigan, gazze, polis, futbol, avrupa futbol şampiyonası
Hollanda'da İsrailli taraftarlar Filistin bayraklarını indirmeye çalıştı: Müslüman gruplar karşılık verdi
13:09 08.11.2024 (güncellendi: 13:13 08.11.2024)
Hollanda'da maç öncesi ırkçı sloganlar ile şehirde toplanan, maç esnasında da birçok tahrik edici slogan ve resimler paylaşan bir grup İsrailliye Müslüman gruplar müdahale etti. Ortalık kavga alınana dönerken, İsrailli yetkililer bölgeye uçak gönderdi.
Hollanda'da Ajax'ın Maccabi Tel Aviv takımını 5-0 mağlub ettiği maçı sonrası, İsrailli holiganlar ırkçı sloganlar atarak Filistin bayraklarını indirmeye çalıştı. Sosyal medyada birçok tahrik edici video paylaşılması ardından Hollanda'da yaşayan Müslüman gruplar, İsrailli gruba karşılık verdi. Kalabalık bir şekilde İsrailli taraftarlara girişen grup arasında kavga çıkarken, birçok İsrailli'nin dövüldüğü sosyal medyaya yansıdı.
Açıklanan bilgiler arasında birkaç İsraillinin kayıp olduğu ve aralarında yaralıların da olduğu belirtildi.
İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, yurt dışındaki İsraillilere güvenliklerini sağlamak amacıyla İsrail veya Yahudi sembollerini taşımamaları çağrısında bulundu. Bunun yanında, İsrail yetkilileri, durumun ciddi olduğunu ifade ederek taraftarların tahliyesi için Hollanda'ya acil olarak iki uçak gönderdildiğini de açıkladı.