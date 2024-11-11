https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/ibb-meclisinde-kavga-su-siseleri-havada-ucustu-parti-uyeleri-yumruklarla-birbirine-saldirdi-1090274656.html

İBB Meclisi'nde kavga: Su şişeleri havada uçuştu, parti üyeleri yumruklarla birbirine saldırdı

İBB Meclisi'nde kavga: Su şişeleri havada uçuştu, parti üyeleri yumruklarla birbirine saldırdı

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi toplantısında çıkan gerginlik kavgaya dönüştü. Parti üyeleri birbirlerine su şişesi fırlattı, yumruk yumruğa kavga etti. 11.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-11T17:59+0300

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2024-11-11T17:59+0300

türkiye

ibb

ibb meclisi

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

kavga

yumruklu kavga

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Kasım Ayı Olağan Toplantısı'nda 'tarafsız değilsiniz' sözleri kavga çıkardı. AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri birbirlerine girdi. Taraflar birbirlerine su şişesi fırlattı, yumruk yumruğa saldırdı. Meclis Başkan Nuri Arslan'ın, AK Parti Kartal Meclis üyesine söz hakkı vermemesi üzerine, AK Parti Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul söz aldı. İBB Meclisi 1'inci Başkanvekili Nuri Arslan'ın tarafsız olmadığı yönünde eleştiride bulundu. Okul, “CHP grubunun değil meclisin başkanısınız ona göre davranın” dedi. Birbirlerine su şişesi fırlattılarAK Partili üyeler de eleştirince CHP Grup Başkanvekili Ülkü Sakalar, söz alarak meclis başkanının, meclisi yönetmesiyle ilgili yönetmelik maddesini okudu. Sakalar, yönetmelik maddelerini okurken, AK Parti sıralarından 'bizi meclisten mi atacaksınız' sözleri yükseldi. AK Partili üyelerin tepkisi üzerine tartışma büyüdü. Hemen ardından bazı meclis üyeleri, birbirinin üzerine yürüdü. Salonda yumruklaşmaya varan arbedenin yaşandığı görülürken, bazıları da birbirlerine su şişesi fırlattı.

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ibb, ibb meclisi, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), kavga, yumruklu kavga