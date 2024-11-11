https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/ibb-meclisinde-kavga-su-siseleri-havada-ucustu-parti-uyeleri-yumruklarla-birbirine-saldirdi-1090274656.html
İBB Meclisi'nde kavga: Su şişeleri havada uçuştu, parti üyeleri yumruklarla birbirine saldırdı
İBB Meclisi'nde kavga: Su şişeleri havada uçuştu, parti üyeleri yumruklarla birbirine saldırdı
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi toplantısında çıkan gerginlik kavgaya dönüştü. Parti üyeleri birbirlerine su şişesi fırlattı, yumruk yumruğa kavga etti. 11.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-11T17:59+0300
2024-11-11T17:59+0300
2024-11-11T17:59+0300
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ibb
ibb meclisi
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
kavga
yumruklu kavga
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Kasım Ayı Olağan Toplantısı'nda 'tarafsız değilsiniz' sözleri kavga çıkardı. AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri birbirlerine girdi. Taraflar birbirlerine su şişesi fırlattı, yumruk yumruğa saldırdı. Meclis Başkan Nuri Arslan'ın, AK Parti Kartal Meclis üyesine söz hakkı vermemesi üzerine, AK Parti Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul söz aldı. İBB Meclisi 1'inci Başkanvekili Nuri Arslan'ın tarafsız olmadığı yönünde eleştiride bulundu. Okul, “CHP grubunun değil meclisin başkanısınız ona göre davranın” dedi. Birbirlerine su şişesi fırlattılarAK Partili üyeler de eleştirince CHP Grup Başkanvekili Ülkü Sakalar, söz alarak meclis başkanının, meclisi yönetmesiyle ilgili yönetmelik maddesini okudu. Sakalar, yönetmelik maddelerini okurken, AK Parti sıralarından 'bizi meclisten mi atacaksınız' sözleri yükseldi. AK Partili üyelerin tepkisi üzerine tartışma büyüdü. Hemen ardından bazı meclis üyeleri, birbirinin üzerine yürüdü. Salonda yumruklaşmaya varan arbedenin yaşandığı görülürken, bazıları da birbirlerine su şişesi fırlattı.
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ibb, ibb meclisi, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), kavga, yumruklu kavga
ibb, ibb meclisi, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), kavga, yumruklu kavga
İBB Meclisi'nde kavga: Su şişeleri havada uçuştu, parti üyeleri yumruklarla birbirine saldırdı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi toplantısında çıkan gerginlik kavgaya dönüştü. Parti üyeleri birbirlerine su şişesi fırlattı, yumruk yumruğa kavga etti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Kasım Ayı Olağan Toplantısı'nda 'tarafsız değilsiniz' sözleri kavga çıkardı. AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri birbirlerine girdi. Taraflar birbirlerine su şişesi fırlattı, yumruk yumruğa saldırdı.
Meclis Başkan Nuri Arslan'ın, AK Parti Kartal Meclis üyesine söz hakkı vermemesi üzerine, AK Parti Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul söz aldı. İBB Meclisi 1'inci Başkanvekili Nuri Arslan'ın tarafsız olmadığı yönünde eleştiride bulundu. Okul, “CHP grubunun değil meclisin başkanısınız ona göre davranın” dedi.
Birbirlerine su şişesi fırlattılar
AK Partili üyeler de eleştirince CHP Grup Başkanvekili Ülkü Sakalar, söz alarak meclis başkanının, meclisi yönetmesiyle ilgili yönetmelik maddesini okudu. Sakalar, yönetmelik maddelerini okurken, AK Parti sıralarından 'bizi meclisten mi atacaksınız' sözleri yükseldi. AK Partili üyelerin tepkisi üzerine tartışma büyüdü. Hemen ardından bazı meclis üyeleri, birbirinin üzerine yürüdü. Salonda yumruklaşmaya varan arbedenin yaşandığı görülürken, bazıları da birbirlerine su şişesi fırlattı.