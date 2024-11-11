https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/fenerbahce-sivasspor-macinda-ilk-gol-oncesi-elle-oynama-var-mi-var-mudahalesi-dogru-mu-kural-1090248859.html

Fenerbahçe-Sivasspor maçında ilk gol öncesi elle oynama var mı, VAR müdahalesi doğru mu?: 'Kural bilgisi eksikliği'

Fenerbahçe-Sivasspor maçında ilk gol öncesi elle oynama var mı, VAR müdahalesi doğru mu?: 'Kural bilgisi eksikliği'

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe, Sivasspor'u konuk etti. Zorlu karşılaşmanın tartışmalı kararları canlı yayında yorumlandı. Fenerbahçe'nin attığı ilk golden önceki VAR müdahalesine... 11.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-11T09:57+0300

2024-11-11T09:57+0300

2024-11-11T10:02+0300

spor

fenerbahçe

samsunspor

var

hakem

penaltı

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Fenerbahçe-Sivasspor maçında ilk gol sonrası elle oynama yorumların yapıldı. Eski hakemler katıldıkları canlı yayın programda "İki oyuncunun da elleri kolları doğal konumda. O yukarıdan gelen top kazara Fenerbahçeli oyuncunun eline düşüyor, Sivassporlu oyuncunun da eline düşebilirdi." diyerek yorumladı. Fenerbahçe-Sivasspor maçıTrendyol Süper Lig'in 12'nci haftasında Fenerbahçe ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Kritik mücadele Ülker Stadyumu'nda oynandı. Fenerbahçe, Sivasspor karşısında sahadan 4-0 galip ayrıldı.Zorlu müsabakada Kadir Sağlam düdük çaldı. Kadir Sağlam'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Serkan Çimen üstlendi. VAR'da Sarper Barış Saka, AVAR'da ise Mustafa Savranlar görev aldı.Fenerbahçe - Sivasspor maçının tartışmalı kararları canlı yayında değerlendirildi. Yayıncı kuruluş beIN Sports'un hakem programı beIN Trio'da Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran yorumlarda bulundu.Fenerbahçe'de Samet Akaydin'in topu ağlara gönderdiği pozisyondaki VAR müdahalesi geceye damga vurdu. Eski hakemler, bu pozisyon özelinde sert ifadeler kullandı.Fenerbahçe'nin attığı ilk golde elle oynama var mı?Deniz Çoban, pozisyona ilişkin Top neredeyse, abartırsam uzaydan geliyor, uzaydan düşüyor. İki oyuncu yukarıdan gelecek top için mücadele ediyor. İki oyuncunun da elleri kolları doğal konumda. O yukarıdan gelen top kazara Fenerbahçeli oyuncunun eline düşüyor, Sivassporlu oyuncunun da eline düşebilirdi. Atağın devamı gol oldu. Tertemiz bir gol. Şüpheye bile mahal vermeyecek kadar temiz bir gol. UEFA eğitimlerinde var bu, 'rain ball', yağmur damlası gibi düşüyor, oyuncunun yapacağı hiçbir şey yok. Top o kadar yüksekte ki kadrajda görünmüyor. Djiku'nun kolları doğal. Topa doğru sıçradı, kolları yukarı çıktı, daha sonra kolları aşağı indi, top eline geldi. Savunmacının da eline gelse penaltı değil, hücumcunun eline gelince de ihlal değil. Djiku gol atsa direkt, orada ihlal olurdu. VAR'ın müdahale etmesi, bu sezonki hatalı VAR müdahalelerinde ilk 2'ye girer, birinci bile olabilir." yorumlarında bulundu.'VAR müdahalesi kural bilgisi eksikliğinden'Bülent Yıldırım ise VAR müdahalesi gereksinimini eleştirdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/fenerbahce-sivassporu-4-0-maglup-etti-1090242431.html

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