https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/genclerbirliginin-eski-futbolcularindan-zeynel-soyuer-hayatini-kaybetti-1090272574.html

Gençlerbirliği'nin eski futbolcularından Zeynel Soyuer hayatını kaybetti

Gençlerbirliği'nin eski futbolcularından Zeynel Soyuer hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Gençlerbirliği'nin eski futbolcularından Zeynel Soyuer hayatını kaybetti 11.11.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

zeynel soyuer

futbolcu

gençlerbirliği futbol takımı

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Gençlerbirliği'nde 1959-1971 yılları arasında 12 yıl boyunca kesintisiz olarak forma giyen Zeynel Soyuer, 85 yaşında vefat etti.'Derin üzüntü yaşıyoruz'Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "1959-1971 yılları arasında 12 yıl boyunca kesintisiz olarak Gençlerbirliği'mizin formasını giyen, 1972-1974 yılları arasında kulübümüzde yardımcı antrenör olarak görev yapan, forvet olarak oynadığı maçlardaki hızından dolayı 'Rüzgarın oğlu' lakabını alan Gençlerbirliği'mizin değerlerinden Zeynel Soyuer'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz." denildi.Zeynel Soyuer'in cenazesi, yarın Beştepe İlhan Cavcav Tesislerinde düzenlenecek törenin ardından öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda defnedilecek.

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