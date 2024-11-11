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Gençlerbirliği'nin eski futbolcularından Zeynel Soyuer hayatını kaybetti
Gençlerbirliği'nin eski futbolcularından Zeynel Soyuer hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Gençlerbirliği'nin eski futbolcularından Zeynel Soyuer hayatını kaybetti 11.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-11T17:11+0300
2024-11-11T17:11+0300
türkiye
zeynel soyuer
futbolcu
gençlerbirliği futbol takımı
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Gençlerbirliği'nde 1959-1971 yılları arasında 12 yıl boyunca kesintisiz olarak forma giyen Zeynel Soyuer, 85 yaşında vefat etti.'Derin üzüntü yaşıyoruz'Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "1959-1971 yılları arasında 12 yıl boyunca kesintisiz olarak Gençlerbirliği'mizin formasını giyen, 1972-1974 yılları arasında kulübümüzde yardımcı antrenör olarak görev yapan, forvet olarak oynadığı maçlardaki hızından dolayı 'Rüzgarın oğlu' lakabını alan Gençlerbirliği'mizin değerlerinden Zeynel Soyuer'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz." denildi.Zeynel Soyuer'in cenazesi, yarın Beştepe İlhan Cavcav Tesislerinde düzenlenecek törenin ardından öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda defnedilecek.
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zeynel soyuer, zeynel soyuer kimdir, zeynel soyuer öldü mü

Gençlerbirliği'nin eski futbolcularından Zeynel Soyuer hayatını kaybetti

17:11 11.11.2024
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Sadece 3 takım teknik direktörünü değiştirmedi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2024
© AA
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Gençlerbirliği'nin eski futbolcularından Zeynel Soyuer hayatını kaybetti
Gençlerbirliği'nde 1959-1971 yılları arasında 12 yıl boyunca kesintisiz olarak forma giyen Zeynel Soyuer, 85 yaşında vefat etti.

'Derin üzüntü yaşıyoruz'

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "1959-1971 yılları arasında 12 yıl boyunca kesintisiz olarak Gençlerbirliği'mizin formasını giyen, 1972-1974 yılları arasında kulübümüzde yardımcı antrenör olarak görev yapan, forvet olarak oynadığı maçlardaki hızından dolayı 'Rüzgarın oğlu' lakabını alan Gençlerbirliği'mizin değerlerinden Zeynel Soyuer'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz." denildi.
Zeynel Soyuer'in cenazesi, yarın Beştepe İlhan Cavcav Tesislerinde düzenlenecek törenin ardından öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda defnedilecek.
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