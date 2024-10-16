https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/galatasarayin-yildizi-osimhen-ocakta-ayrilacak-misin-sorusuna-cevap-verdi-1089317058.html
Galatasaray'ın yıldızı Osimhen 'ocakta ayrılacak mısın' sorusuna cevap verdi
Galatasaray'ın yıldızı Osimhen 'ocakta ayrılacak mısın' sorusuna cevap verdi
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Galatasaray’da yeni transfer Victor Osimhen basın mensupları ile bir araya geldi... 16.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-16T23:11+0300
2024-10-16T23:11+0300
2024-10-16T23:16+0300
spor
galatasaray
victor james osimhen
osimhen
futbol
okan buruk
maç
transfer
dries mertens
didier drogba
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/16/1088302162_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_78227e591b86593ec68b61de31394c21.jpg
Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak aldığı Nijeryalı forvet Osimhen ocak ayında gitme ihtimali hakkında konuştu.Süper Lig'te 19 Ekim Cumartesi günü Antalyaspor ile karşılaşacak Galatasaray’da Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sarı kırmızılı takımda olmaktan mutlu olduğunu belirten Osimhen "Daha çok keyif olacağım başka bir yer olacağına inanmıyorum. Drogba da burada oynamıştı, kendisi zaten benim kahramanlarımdan birisi. Galatasaray taraftarlarının da beni nasıl karşıladıklarını hatırladıkça teşekkür etmek istiyorum. Başkanımız, hocamız, teknik ekibimiz, takım arkadaşlarım beni çok iyi karşıladı. Çok büyük bir kulüpte olduğumu hissettim ve ben de bu kulüp için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım" dedi.'3-4 ay sonra ayrılacaktım'Transfer süreciyle ilgili konuşan Nijeryalı forvet "Transferim için ilk konuşmalar geçtiği zaman zaten ben kulübümde memnun değildim, 3-4 ay sonra ayrılıp başka yerlere gitmeyi düşünüyordum. Bununla ilgili isteklerim de henüz gerçekleşmemişti. O sırada hocamızla konuştum ve beni gayet güzel ikna etti. Baba olarak, hoca olarak ve insan olarak söyledikleri beni derinden etkiledi. Takımın da ne kadar kaliteli ve büyük hedefleri olan bir ekip olduğunu biliyordum. Bu oyuncularla birlikte oynamak ve burada başarılara imza atmak benim için ikna ediciydi. Kolayca ikna olduğumu düşünüyorum. Buraya gelince kulübün ve taraftarların ne kadar büyük olduğunu da gördüm. Bence de doğru bir karardı. İstanbul’da ailemle ve kızımla çok mutluyuz. Takım için elimden gelen her şeyi yapacağım ve önemli başarılara da imza atacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.'Takımın başarısı daha önemli'Gol krallığı hakkında konuşan Victor Osimhen "Ligde bence çok iyi golcüler var. Ben de iyi golcülerdenim diye düşünüyorum. Ama kendimi takımın önüne hiçbir zaman koymam, buraya gelirken de takıma destek olmak için geldim, takımın başarısı önemli. Icardi de futbola getirdiğiyle, Galatasaray’da yaptıklarıyla çok büyük bir futbolcu ve büyük bir golcü. Sahada da beraber ne kadar iyi oynadığımızı gösterdik. Gol krallığı önceliğim değil, takım en önemlisidir. Gollerimle, asistlerimle, hücumda ve savunmada takıma yardımcı olmam gerekiyor. Goller önemli tabii ki, gol atarak maç kazanıyoruz fakat gol krallığından ziyade takımın başarısı benim için birinci öncelik" şeklinde konuştu.Osimhen Antalyaspor maçında oynayacak mı?Sakatlığına değinen Victor Osimhen "Kasımpaşa maçının ilk yarısında önlem amacıyla çıkmıştım oyundan. Kulüp doktorumuz da çok yardımcı oldu, sürekli yanımda durdu. Takımla birlikte çalışmalara bugün başlayacağım. Yarından itibaren takıma entegre olmuş olurum diye tahmin ediyorum. Hafta sonundaki maçta hocanın alacağı karar göre takımda olacağım. Ben dört gözle takıma katılmayı bekliyorum" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/fenerbahce-sampiyonlar-kupasini-kazandi-1089316069.html
napoli
italya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/16/1088302162_82:0:1902:1365_1920x0_80_0_0_75646cb24b256c56951643e4ab7c79d9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
galatasaray, victor james osimhen, osimhen, futbol, okan buruk, maç, transfer, dries mertens, didier drogba, napoli, napoli futbol takımı, italya, chelsea
galatasaray, victor james osimhen, osimhen, futbol, okan buruk, maç, transfer, dries mertens, didier drogba, napoli, napoli futbol takımı, italya, chelsea
Galatasaray'ın yıldızı Osimhen 'ocakta ayrılacak mısın' sorusuna cevap verdi
23:11 16.10.2024 (güncellendi: 23:16 16.10.2024)
Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Galatasaray’da yeni transfer Victor Osimhen basın mensupları ile bir araya geldi. Ocak ayında ayrılma ihtimali hakkında konuşan yıldız oyuncu İstanbul'da ailesi ile mutlu olduğunu açıkladı.
Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak aldığı Nijeryalı forvet Osimhen ocak ayında gitme ihtimali hakkında konuştu.
Süper Lig'te 19 Ekim Cumartesi günü Antalyaspor ile karşılaşacak Galatasaray’da Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sarı kırmızılı takımda olmaktan mutlu olduğunu belirten Osimhen "Daha çok keyif olacağım başka bir yer olacağına inanmıyorum. Drogba da burada oynamıştı, kendisi zaten benim kahramanlarımdan birisi. Galatasaray taraftarlarının da beni nasıl karşıladıklarını hatırladıkça teşekkür etmek istiyorum. Başkanımız, hocamız, teknik ekibimiz, takım arkadaşlarım beni çok iyi karşıladı. Çok büyük bir kulüpte olduğumu hissettim ve ben de bu kulüp için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım" dedi.
'3-4 ay sonra ayrılacaktım'
Transfer süreciyle ilgili konuşan Nijeryalı forvet "Transferim için ilk konuşmalar geçtiği zaman zaten ben kulübümde memnun değildim, 3-4 ay sonra ayrılıp başka yerlere gitmeyi düşünüyordum. Bununla ilgili isteklerim de henüz gerçekleşmemişti. O sırada hocamızla konuştum ve beni gayet güzel ikna etti. Baba olarak, hoca olarak ve insan olarak söyledikleri beni derinden etkiledi. Takımın da ne kadar kaliteli ve büyük hedefleri olan bir ekip olduğunu biliyordum. Bu oyuncularla birlikte oynamak ve burada başarılara imza atmak benim için ikna ediciydi. Kolayca ikna olduğumu düşünüyorum. Buraya gelince kulübün ve taraftarların ne kadar büyük olduğunu da gördüm. Bence de doğru bir karardı. İstanbul’da ailemle ve kızımla çok mutluyuz. Takım için elimden gelen her şeyi yapacağım ve önemli başarılara da imza atacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.
'Takımın başarısı daha önemli'
Gol krallığı hakkında konuşan Victor Osimhen "Ligde bence çok iyi golcüler var. Ben de iyi golcülerdenim diye düşünüyorum. Ama kendimi takımın önüne hiçbir zaman koymam, buraya gelirken de takıma destek olmak için geldim, takımın başarısı önemli. Icardi de futbola getirdiğiyle, Galatasaray’da yaptıklarıyla çok büyük bir futbolcu ve büyük bir golcü. Sahada da beraber ne kadar iyi oynadığımızı gösterdik. Gol krallığı önceliğim değil, takım en önemlisidir. Gollerimle, asistlerimle, hücumda ve savunmada takıma yardımcı olmam gerekiyor. Goller önemli tabii ki, gol atarak maç kazanıyoruz fakat gol krallığından ziyade takımın başarısı benim için birinci öncelik" şeklinde konuştu.
Osimhen Antalyaspor maçında oynayacak mı?
Sakatlığına değinen Victor Osimhen "Kasımpaşa maçının ilk yarısında önlem amacıyla çıkmıştım oyundan. Kulüp doktorumuz da çok yardımcı oldu, sürekli yanımda durdu. Takımla birlikte çalışmalara bugün başlayacağım. Yarından itibaren takıma entegre olmuş olurum diye tahmin ediyorum. Hafta sonundaki maçta hocanın alacağı karar göre takımda olacağım. Ben dört gözle takıma katılmayı bekliyorum" dedi.