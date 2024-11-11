https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/galatasarayin-eski-golcusu-bafetimbi-gomis-futbolu-birakti-1090244809.html
Galatasaray’ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis futbolu bıraktı
Galatasaray’ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis futbolu bıraktı
Sputnik Türkiye
Galatasaray’ın unutulmaz golcülerinden Bafetimbi Gomis, 39 yaşında aktif futbol kariyerini sonlandırdığını duyurdu. Gomis, kariyerine Fransa’nın Saint Etienne... 11.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-11T07:17+0300
2024-11-11T07:17+0300
2024-11-11T07:17+0300
spor
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galatasaray sk
futbol
transfer
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Bir dönem Galatasaray forması giyerek taraftarın sevgisini kazanan Bafetimbi Gomis, futbol kariyerine son noktayı koydu. Son olarak Kawasaki Frontale'de forma giyen 39 yaşındaki golcü, bu kulüpten ayrıldıktan sonra emeklilik kararı aldığını açıkladı.Kariyerinin başlangıcı ve kulüp serüveniSenegal asıllı Fransız futbolcu Gomis, kariyerine Saint Etienne'de başladı ve daha sonra Troyes, Olimpik Lyon, Swansea City, Marsilya, Galatasaray, Al Hilal ve Kawasaki Frontale gibi birçok kulüpte forma giydi. Her giydiği forma altında golcülüğünü gösteren Gomis, futbolun iz bırakan isimlerinden biri oldu.İstatistiklerle dolu bir kariyerAktif futbol kariyerinde 785 maça çıkan Gomis, bu karşılaşmalarda 359 gol atıp 75 asist yaptı. Bu istatistikler, onu sadece bir golcü değil, aynı zamanda takım oyununa katkı sağlayan bir oyuncu olarak da öne çıkardı. Fransa Milli Takımı'nda da 12 kez forma giyen Gomis, uluslararası arenada da boy gösterdi.Galatasaray'daki başarılarıGomis, Galatasaray'da forma giydiği dönem boyunca iki Süper Lig şampiyonluğu yaşadı ve taraftarların gönlünde taht kurdu. Attığı kritik gollerle hem kulüp tarihine adını yazdırdı hem de taraftarların unutamayacağı anılar bıraktı.Dünya genelinde i̇z bıraktıKariyeri boyunca Avrupa ve Asya’da önemli takımlarda forma giyen Gomis, Al Hilal’deki dönemiyle de hatırlanıyor. Burada sergilediği performansla Suudi Arabistan futboluna damga vuran Gomis, kariyerinin son bölümünde Asya'daki macerasını Kawasaki Frontale ile tamamladı.Futbolseverlerden destek mesajlarıGomis’in emeklilik kararı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Hem Galatasaray taraftarları hem de farklı kulüplerin futbolseverleri, Gomis’e destek mesajları ve teşekkürlerini iletti. Efsanevi golcünün, futbolu bıraksa da unutulmaz golleri ve ikonik “aslan yürüyüşü” kutlaması hafızalardan silinmeyecek.Gomis’in veda sözleri bekleniyorFutbol dünyasında birçok başarıya imza atan Gomis’in resmi bir veda mesajı yayınlaması bekleniyor. Futbolseverler, bu veda ile Gomis’in kariyerine dair son sözlerini merakla bekliyor.
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bafetimbi gomis, galatasaray, galatasaray sk, futbol, transfer
bafetimbi gomis, galatasaray, galatasaray sk, futbol, transfer
Galatasaray’ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis futbolu bıraktı
Galatasaray’ın unutulmaz golcülerinden Bafetimbi Gomis, 39 yaşında aktif futbol kariyerini sonlandırdığını duyurdu. Gomis, kariyerine Fransa’nın Saint Etienne takımında başladı, dünyanın dört bir yanında forma giyerek toplam 785 maçta 359 gol ve 75 asistle önemli bir futbol mirası bıraktı.
Bir dönem Galatasaray forması giyerek taraftarın sevgisini kazanan Bafetimbi Gomis, futbol kariyerine son noktayı koydu. Son olarak Kawasaki Frontale'de forma giyen 39 yaşındaki golcü, bu kulüpten ayrıldıktan sonra emeklilik kararı aldığını açıkladı.
Kariyerinin başlangıcı ve kulüp serüveni
Senegal asıllı Fransız futbolcu Gomis, kariyerine Saint Etienne'de başladı ve daha sonra Troyes, Olimpik Lyon, Swansea City, Marsilya, Galatasaray, Al Hilal ve Kawasaki Frontale gibi birçok kulüpte forma giydi. Her giydiği forma altında golcülüğünü gösteren Gomis, futbolun iz bırakan isimlerinden biri oldu.
İstatistiklerle dolu bir kariyer
Aktif futbol kariyerinde 785 maça çıkan Gomis, bu karşılaşmalarda 359 gol atıp 75 asist yaptı. Bu istatistikler, onu sadece bir golcü değil, aynı zamanda takım oyununa katkı sağlayan bir oyuncu olarak da öne çıkardı. Fransa Milli Takımı'nda da 12 kez forma giyen Gomis, uluslararası arenada da boy gösterdi.
Galatasaray'daki başarıları
Gomis, Galatasaray'da forma giydiği dönem boyunca iki Süper Lig şampiyonluğu yaşadı ve taraftarların gönlünde taht kurdu. Attığı kritik gollerle hem kulüp tarihine adını yazdırdı hem de taraftarların unutamayacağı anılar bıraktı.
Dünya genelinde i̇z bıraktı
Kariyeri boyunca Avrupa ve Asya’da önemli takımlarda forma giyen Gomis, Al Hilal’deki dönemiyle de hatırlanıyor. Burada sergilediği performansla Suudi Arabistan futboluna damga vuran Gomis, kariyerinin son bölümünde Asya'daki macerasını Kawasaki Frontale ile tamamladı.
Futbolseverlerden destek mesajları
Gomis’in emeklilik kararı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Hem Galatasaray taraftarları hem de farklı kulüplerin futbolseverleri, Gomis’e destek mesajları ve teşekkürlerini iletti. Efsanevi golcünün, futbolu bıraksa da unutulmaz golleri ve ikonik “aslan yürüyüşü” kutlaması hafızalardan silinmeyecek.
Gomis’in veda sözleri bekleniyor
Futbol dünyasında birçok başarıya imza atan Gomis’in resmi bir veda mesajı yayınlaması bekleniyor. Futbolseverler, bu veda ile Gomis’in kariyerine dair son sözlerini merakla bekliyor.