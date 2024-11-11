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Fay hatları stres biriktiriyor: Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den Bingöl ve Hatay dahil 6 il için deprem uyarısı
Fay hatları stres biriktiriyor: Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den Bingöl ve Hatay dahil 6 il için deprem uyarısı
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Elazığ'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sonrasında yer bilimcilerden açıklamalar gelemeye devam ediyor. Elazığ ve Kaharamanmaraş depremlerini... 11.11.2024, Sputnik Türkiye
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Elazığ'da geçen günlerde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem bölgede yaşayanları tedirgin etti. Yer bilimcilerden Elazığ depremiyle ilgili peşi sıra açıklamalar gelirken Türkiye'nin deprem risk haritası da yeniden gündeme geldi. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, hem Elazığ depremini değerlendirdi hem de henüz kırılmayan sismik kaynaklara dikkat çekerek 6 il için deprem uyarısında bulundu. Sözbilir, 8 Kasım tarihinde 5 büyüklüğünde meydana gelen Elazığ depremini, 2020 yılında Pütürge segmenti üzerinde meydana gelen Elazığ depreminin tetiklediği bir deprem olarak düşünülebileceğini söyledi.7'ye varan deprem uyarısıPalu segmentinin son 100 yılda belirli aralıklarla çok sayıda 5 civarında deprem ürettiğine dikkat çeken Sözbilir, Palu segmenti 200 yılı aşkın süredir yıkıcı nitelikte büyük deprem üretmediğini söyledi. Palu segmentinin büyük deprem üretmesi beklenen faylardan biri olduğunu belirten Sözbilir, bunun yanında Palu ilçesinden başlayıp güneybatıya Adıyaman iline doğru ilerleyen Adıyaman fayını işaret ederek "Adıyaman fayının da diri bir fay olduğunu saptamış bulunmaktayız. Bu fayın da 7'ye varan büyüklükte deprem üretme potansiyeli bulunuyor. Bu nedenle Adıyaman fayının sismolojik ve jeodezik anlamda sürekli izlenmesinde fayda var diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.Faylar stres biriktirmeye devam ediyor: 6 il için uyarı6 Şubat 2023'teki 7.8 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depreminin tetiklemesiyle 9 saat sonra kırılan Çardak ve Doğanşehir faylarının uçlarındaki Malatya fayı ve Savrun ile Saimbeyli faylarının da stres biriktirmeye devam ettiğine dikkat çeken Prof. Dr. Sözbilir, "Benzer şekilde 6 Şubat 2023 depreminde bir bölümü kırılan Narlı fayı güneyindeki Sakçagöz, Yesemek ve Hacıpaşa fayı gibi Ölüdeniz fayına ait fay segmentleri üzerinde de stres birikimi devam ediyor" dedi.Prof. Dr. Sözbilir, "Henüz kırılmayan sismik kaynakların varlığı nedeniyle özellikle Bingöl, Adıyaman, Malatya, Gaziantep, Hatay ve Adana illerinde depreme hazırlık konusunda acil önlemler alınması gerek, halkın bilinçlendirilmesi de hayati derecede önemli diye düşünüyorum" diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/elazigda-5-buyuklugunde-deprem--1090198625.html
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prof. dr. hasan sözbilir, deprem, deprem haritası, elazığ, son dakika
prof. dr. hasan sözbilir, deprem, deprem haritası, elazığ, son dakika

Fay hatları stres biriktiriyor: Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den Bingöl ve Hatay dahil 6 il için deprem uyarısı

12:08 11.11.2024
© AAHasan Sözbilir
Hasan Sözbilir - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2024
© AA
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Elazığ'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sonrasında yer bilimcilerden açıklamalar gelemeye devam ediyor. Elazığ ve Kaharamanmaraş depremlerini hatırlatan Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bölgede henüz kırılmayan fayları tek tek sayarak Bingöl ve Adana dahil 6 il için kritik uyarılarda bulundu.
Elazığ'da geçen günlerde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem bölgede yaşayanları tedirgin etti. Yer bilimcilerden Elazığ depremiyle ilgili peşi sıra açıklamalar gelirken Türkiye'nin deprem risk haritası da yeniden gündeme geldi. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, hem Elazığ depremini değerlendirdi hem de henüz kırılmayan sismik kaynaklara dikkat çekerek 6 il için deprem uyarısında bulundu. Sözbilir, 8 Kasım tarihinde 5 büyüklüğünde meydana gelen Elazığ depremini, 2020 yılında Pütürge segmenti üzerinde meydana gelen Elazığ depreminin tetiklediği bir deprem olarak düşünülebileceğini söyledi.

7'ye varan deprem uyarısı

Palu segmentinin son 100 yılda belirli aralıklarla çok sayıda 5 civarında deprem ürettiğine dikkat çeken Sözbilir, Palu segmenti 200 yılı aşkın süredir yıkıcı nitelikte büyük deprem üretmediğini söyledi. Palu segmentinin büyük deprem üretmesi beklenen faylardan biri olduğunu belirten Sözbilir, bunun yanında Palu ilçesinden başlayıp güneybatıya Adıyaman iline doğru ilerleyen Adıyaman fayını işaret ederek "Adıyaman fayının da diri bir fay olduğunu saptamış bulunmaktayız. Bu fayın da 7'ye varan büyüklükte deprem üretme potansiyeli bulunuyor. Bu nedenle Adıyaman fayının sismolojik ve jeodezik anlamda sürekli izlenmesinde fayda var diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Faylar stres biriktirmeye devam ediyor: 6 il için uyarı

6 Şubat 2023'teki 7.8 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depreminin tetiklemesiyle 9 saat sonra kırılan Çardak ve Doğanşehir faylarının uçlarındaki Malatya fayı ve Savrun ile Saimbeyli faylarının da stres biriktirmeye devam ettiğine dikkat çeken Prof. Dr. Sözbilir, "Benzer şekilde 6 Şubat 2023 depreminde bir bölümü kırılan Narlı fayı güneyindeki Sakçagöz, Yesemek ve Hacıpaşa fayı gibi Ölüdeniz fayına ait fay segmentleri üzerinde de stres birikimi devam ediyor" dedi.
Prof. Dr. Sözbilir, "Henüz kırılmayan sismik kaynakların varlığı nedeniyle özellikle Bingöl, Adıyaman, Malatya, Gaziantep, Hatay ve Adana illerinde depreme hazırlık konusunda acil önlemler alınması gerek, halkın bilinçlendirilmesi de hayati derecede önemli diye düşünüyorum" diye konuştu.
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2024
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AFAD duyurdu: Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem
8 Kasım, 17:14
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