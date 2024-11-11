https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/fay-hatlari-stres-biriktiriyor-prof-dr-hasan-sozbilirden-bingol-ve-hatay-dahil-6-il-icin-deprem-1090259693.html

Fay hatları stres biriktiriyor: Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den Bingöl ve Hatay dahil 6 il için deprem uyarısı

Fay hatları stres biriktiriyor: Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den Bingöl ve Hatay dahil 6 il için deprem uyarısı

Sputnik Türkiye

Elazığ'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sonrasında yer bilimcilerden açıklamalar gelemeye devam ediyor. Elazığ ve Kaharamanmaraş depremlerini... 11.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-11T12:08+0300

2024-11-11T12:08+0300

2024-11-11T12:08+0300

türkiye

prof. dr. hasan sözbilir

deprem

deprem haritası

elazığ

son dakika

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/19/1073954121_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_3caa229ba7395d56441efe49a99992ae.jpg

Elazığ'da geçen günlerde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem bölgede yaşayanları tedirgin etti. Yer bilimcilerden Elazığ depremiyle ilgili peşi sıra açıklamalar gelirken Türkiye'nin deprem risk haritası da yeniden gündeme geldi. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, hem Elazığ depremini değerlendirdi hem de henüz kırılmayan sismik kaynaklara dikkat çekerek 6 il için deprem uyarısında bulundu. Sözbilir, 8 Kasım tarihinde 5 büyüklüğünde meydana gelen Elazığ depremini, 2020 yılında Pütürge segmenti üzerinde meydana gelen Elazığ depreminin tetiklediği bir deprem olarak düşünülebileceğini söyledi.7'ye varan deprem uyarısıPalu segmentinin son 100 yılda belirli aralıklarla çok sayıda 5 civarında deprem ürettiğine dikkat çeken Sözbilir, Palu segmenti 200 yılı aşkın süredir yıkıcı nitelikte büyük deprem üretmediğini söyledi. Palu segmentinin büyük deprem üretmesi beklenen faylardan biri olduğunu belirten Sözbilir, bunun yanında Palu ilçesinden başlayıp güneybatıya Adıyaman iline doğru ilerleyen Adıyaman fayını işaret ederek "Adıyaman fayının da diri bir fay olduğunu saptamış bulunmaktayız. Bu fayın da 7'ye varan büyüklükte deprem üretme potansiyeli bulunuyor. Bu nedenle Adıyaman fayının sismolojik ve jeodezik anlamda sürekli izlenmesinde fayda var diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.Faylar stres biriktirmeye devam ediyor: 6 il için uyarı6 Şubat 2023'teki 7.8 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depreminin tetiklemesiyle 9 saat sonra kırılan Çardak ve Doğanşehir faylarının uçlarındaki Malatya fayı ve Savrun ile Saimbeyli faylarının da stres biriktirmeye devam ettiğine dikkat çeken Prof. Dr. Sözbilir, "Benzer şekilde 6 Şubat 2023 depreminde bir bölümü kırılan Narlı fayı güneyindeki Sakçagöz, Yesemek ve Hacıpaşa fayı gibi Ölüdeniz fayına ait fay segmentleri üzerinde de stres birikimi devam ediyor" dedi.Prof. Dr. Sözbilir, "Henüz kırılmayan sismik kaynakların varlığı nedeniyle özellikle Bingöl, Adıyaman, Malatya, Gaziantep, Hatay ve Adana illerinde depreme hazırlık konusunda acil önlemler alınması gerek, halkın bilinçlendirilmesi de hayati derecede önemli diye düşünüyorum" diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/elazigda-5-buyuklugunde-deprem--1090198625.html

türkiye

elazığ

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

prof. dr. hasan sözbilir, deprem, deprem haritası, elazığ, son dakika