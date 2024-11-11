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SON DAKİKA | Şişli'de mezarlıkta cansız bedeni bulunan Şirin'de cinsel istismar bulgularına rastlandı
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Eski Rusya Maliye Bakanı açıkladı: Trump'un nasıl bir ekonomi planı olacak?
Eski Rusya Maliye Bakanı açıkladı: Trump'un nasıl bir ekonomi planı olacak?
Sputnik Türkiye
Eski Rusya Maliye Bakanı Zadornov, Trump'un özellikle 2026'dan itibaren gümrük vergilerini artıracağını, küresel ticarette büyümenin yavaşlacağını ve Çin ile... 11.11.2024, Sputnik Türkiye
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Eski Rusya Maliye Bakanı Mihail Zadornov, Donald Trump’ın önerdiği ekonomik politikalar hakkında Sputnik’e verdiği röportajda değerlendirmelerde bulundu. Zadornov’a göre, Trump’ın gümrük vergilerini artırması bekleniyor ancak bu artışların vaat edilenden daha düşük oranda gerçekleşeceği öngörülüyor. Eski bakan ayrıca artışların 2026 yılında başlamasıyla küresel ticarette parçalanmalar yaşanacağı, büyümenin yavaşlayacağı ve Rusya’nın yeni ticaret ortakları aramaya yöneleceği ifade etti.'Çin ile ticaret azalacak'Çin mallarının üçüncü ülkeler üzerinden ABD ve Avrupa’ya ulaşmaya devam edeceğini belirten Zadornov, Trump’ın önerdiği vergi oranlarının (Avrupa'ya yüzde 20, Çin'e yüzde 60 oranında) ABD’nin ticaret açığını azaltmayı hedeflediğini söyledi. Trump’ın dolardan uzaklaşan ülkelere ek vergi uygulanması önerisinin ise fiili olarak uygulanmasının zor olduğunu ifade eden Zadornov, dolarizasyon sürecinin çoğunlukla ABD yaptırımlarına tepki olarak şirketler tarafından yönlendirildiğini belirtti.Trump’ın önerdiği vergi indirimlerinin gelecek 10 yıl içinde ABD ulusal borcuna 4.5-4.6 trilyon dolar ekleyeceğini öngören Zadornov, toplam borcun 7.5 trilyon dolara ulaşacağını söyledi. Bunun sonucunda ABD’de yüksek enflasyon ve uzun vadede yüksek faiz oranlarının görülebileceği düşünülüyor.İlk döneminde nasıl politikalar uygulamıştı?Trump, bir iş adamı olarak başkan seçildiğinde ekonomik reformları ile öne çıkmıştı. İktidara geldiğinde ise, 2017’de yürürlüğe giren vergi reformuyla kurumlar vergisi yüzde 35’ten yüzde 21’e indirildi ve bireysel gelir vergisinde de düşüş yapıldı. Trump yönetimi, özellikle enerji, finans ve sağlık sektörlerinde işletmelere yönelik düzenlemeleri azaltarak ekonomideki iş dünyasını canlandırmayı amaçlamıştı. Ticaret politikasında ise Çin, Avrupa Birliği, Meksika ve Kanada’dan ithal edilen ürünlere yüksek tarifeler getirilmiş, Çin ile yaşanan ticaret savaşı karşılıklı ek tarifelere yol açmıştı. Enerji politikası olarak kömür ve fosil yakıt kullanımını teşvik eden politikalar benimsendi, ABD’yi 'enerji bağımsızlığına' ulaştırma hedefi izlenmişti.
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donald trump, abd, abd seçimleri, abd hazine bakanlığı, abd hegemonyası, çin, rusya, e-ticaret, ticaret, küresel ticaret
donald trump, abd, abd seçimleri, abd hazine bakanlığı, abd hegemonyası, çin, rusya, e-ticaret, ticaret, küresel ticaret

Eski Rusya Maliye Bakanı açıkladı: Trump'un nasıl bir ekonomi planı olacak?

11:15 11.11.2024
© AP Photo / Mark HumphreyTrump bitcoin
Trump bitcoin - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2024
© AP Photo / Mark Humphrey
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Eski Rusya Maliye Bakanı Zadornov, Trump'un özellikle 2026'dan itibaren gümrük vergilerini artıracağını, küresel ticarette büyümenin yavaşlacağını ve Çin ile ticaretin azalacağını söyledi.
Eski Rusya Maliye Bakanı Mihail Zadornov, Donald Trump’ın önerdiği ekonomik politikalar hakkında Sputnik’e verdiği röportajda değerlendirmelerde bulundu. Zadornov’a göre, Trump’ın gümrük vergilerini artırması bekleniyor ancak bu artışların vaat edilenden daha düşük oranda gerçekleşeceği öngörülüyor. Eski bakan ayrıca artışların 2026 yılında başlamasıyla küresel ticarette parçalanmalar yaşanacağı, büyümenin yavaşlayacağı ve Rusya’nın yeni ticaret ortakları aramaya yöneleceği ifade etti.

'Çin ile ticaret azalacak'

Çin mallarının üçüncü ülkeler üzerinden ABD ve Avrupa’ya ulaşmaya devam edeceğini belirten Zadornov, Trump’ın önerdiği vergi oranlarının (Avrupa'ya yüzde 20, Çin'e yüzde 60 oranında) ABD’nin ticaret açığını azaltmayı hedeflediğini söyledi. Trump’ın dolardan uzaklaşan ülkelere ek vergi uygulanması önerisinin ise fiili olarak uygulanmasının zor olduğunu ifade eden Zadornov, dolarizasyon sürecinin çoğunlukla ABD yaptırımlarına tepki olarak şirketler tarafından yönlendirildiğini belirtti.
Trump’ın önerdiği vergi indirimlerinin gelecek 10 yıl içinde ABD ulusal borcuna 4.5-4.6 trilyon dolar ekleyeceğini öngören Zadornov, toplam borcun 7.5 trilyon dolara ulaşacağını söyledi. Bunun sonucunda ABD’de yüksek enflasyon ve uzun vadede yüksek faiz oranlarının görülebileceği düşünülüyor.

İlk döneminde nasıl politikalar uygulamıştı?

Trump, bir iş adamı olarak başkan seçildiğinde ekonomik reformları ile öne çıkmıştı.
İktidara geldiğinde ise, 2017’de yürürlüğe giren vergi reformuyla kurumlar vergisi yüzde 35’ten yüzde 21’e indirildi ve bireysel gelir vergisinde de düşüş yapıldı. Trump yönetimi, özellikle enerji, finans ve sağlık sektörlerinde işletmelere yönelik düzenlemeleri azaltarak ekonomideki iş dünyasını canlandırmayı amaçlamıştı.
Ticaret politikasında ise Çin, Avrupa Birliği, Meksika ve Kanada’dan ithal edilen ürünlere yüksek tarifeler getirilmiş, Çin ile yaşanan ticaret savaşı karşılıklı ek tarifelere yol açmıştı.
Enerji politikası olarak kömür ve fosil yakıt kullanımını teşvik eden politikalar benimsendi, ABD’yi 'enerji bağımsızlığına' ulaştırma hedefi izlenmişti.
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