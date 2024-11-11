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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/adalet-bakani-tunc-narin-cinayetine-iliskin-yurutulen-davayi-degerlendirdi-hts-kayitlari-ile-1090260331.html
Adalet Bakanı Tunç Narin cinayetine ilişkin yürütülen davayı değerlendirdi: HTS kayıtları ile bulgular değerlendiriliyor
Adalet Bakanı Tunç Narin cinayetine ilişkin yürütülen davayı değerlendirdi: HTS kayıtları ile bulgular değerlendiriliyor
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin Güran cinayeti davasına ilişkin detaylı açıklamalarda bulundu. Tespit edilen kamera görüntüleri ve HTS kayıtlarının... 11.11.2024, Sputnik Türkiye
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin Güran cinayeti davasına ilişkin açıklamasında, elde edilen delillerin kapsamlı bir şekilde analiz edildiğini bildirdi. Kamera görüntüleri ve HTS kayıtları, soruşturmanın önemli parçaları olarak değerlendiriliyor. Bakan Tunç, "Hunharca bir cinayete kurban gittiğini biliyoruz" diyerek olayın vahametini vurguladı.Kamera görüntüleri ve HTS kayıtları mercek altındaTunç, dava kapsamında elde edilen kamera görüntülerinin detaylı bir şekilde incelendiğini ve HTS (cep telefonu sinyal) kayıtlarının değerlendirmeye alındığını belirtti. Bu adımlar, olayın aydınlatılması ve suçluların adalet önüne çıkarılması açısından büyük önem taşıyor.Yargı reformunda son aşamaya gelindiBakan Tunç, sadece bu davayla ilgili değil, yargı sisteminin geneli hakkında da önemli açıklamalarda bulundu. Yargı Reformu Strateji Belgesi çalışmalarının son aşamada olduğunu ve10. Yargı Paketi taslağının milletvekillerine sunulacağını açıkladı. Bu paketle, yargı sisteminde önemli değişikliklerin hayata geçirilmesi hedefleniyor.Adalet Bakanı Tunç’tan kayyum tartışmalarına sert yanıt: Hukuk devleti suç i̇şlenmesine müsamaha göstermezAdalet Bakanı Yılmaz Tunç, kayyum tartışmalarına ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, belediye başkanlarının görevden alınması ve yerlerine kayyum atanması hakkında yapılan eleştirileri haksız ve yersiz bulduğunu belirtti. Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunu vurgulayan Tunç, hukukun suçla mücadelede tavizsiz olduğunu söyledi.'Yargı mensuplarına yapılan eleştiriler kabul edilemez'Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, son dönemdeki kayyum tartışmalarına dair açıklamalarda bulunarak, bazı siyasetçilerin yargı mensuplarına yönelik eleştirilerini "haksız ve hadsiz" olarak nitelendirdi. Tunç, "Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve suç işlenmesine müsamaha göstermez. Tarafsız ve bağımsız yargı, kuvvetli suç şüphesi varsa elbette ki soruşturur" dedi.Anayasal yetkiler ve belediye kanunuBakan Tunç, belediye başkanlarının görevden alınmasıyla ilgili sürecin Anayasa'nın 127. maddesi ve Belediye Kanunu'nun 45, 46 ve 47. maddeleri kapsamında düzenlendiğini hatırlattı. "İçişleri Bakanlığı, hakkında terörle ilgili soruşturma açılan bir belediye başkanını, soruşturma aşamasında geçici olarak görevden alabilir" diyen Tunç, yasal yetkilerin net olduğunu belirtti.'Milletten alınan yetki, millete hizmet i̇çin kullanılmalı'Tunç, yerel yöneticilerin, görevlerini milletten aldıkları yetkiyi millete hizmet olarak kullanmaları gerektiğini vurguladı. "Toplanan paraların ve merkezi hükümetten alınan kaynakların, hizmet olarak halka geri dönmesi zorunluluktur" diyerek, yerel yönetimlerin sorumluluklarına dikkat çekti.Suç ve ceza uygulamalarıAdalet Bakanı, adi suçlar ve terör suçları dahil her türlü suçun soruşturulmasının hukuk devleti ilkesinin bir gereği olduğunu ifade etti. "Hukuk devleti, suç işlendiğinde veya şüphe olduğunda adil ve bağımsız bir şekilde müdahale eder" diye ekledi.
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Adalet Bakanı Tunç Narin cinayetine ilişkin yürütülen davayı değerlendirdi: HTS kayıtları ile bulgular değerlendiriliyor

12:23 11.11.2024 (güncellendi: 12:52 11.11.2024)
© İHA / BERİL SOLMUŞGÜL - SERKAN ÇETİNKAYA - UMUTCAN İŞLEDİCİ-Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2024
© İHA / BERİL SOLMUŞGÜL - SERKAN ÇETİNKAYA - UMUTCAN İŞLEDİCİ-
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin Güran cinayeti davasına ilişkin detaylı açıklamalarda bulundu. Tespit edilen kamera görüntüleri ve HTS kayıtlarının incelendiğini belirten Tunç, davada tüm bulguların dikkatle değerlendirildiğini ifade etti. Ayrıca yargıda reform çalışmalarının son aşamaya geldiğini duyurdu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin Güran cinayeti davasına ilişkin açıklamasında, elde edilen delillerin kapsamlı bir şekilde analiz edildiğini bildirdi. Kamera görüntüleri ve HTS kayıtları, soruşturmanın önemli parçaları olarak değerlendiriliyor. Bakan Tunç, "Hunharca bir cinayete kurban gittiğini biliyoruz" diyerek olayın vahametini vurguladı.

Kamera görüntüleri ve HTS kayıtları mercek altında

Tunç, dava kapsamında elde edilen kamera görüntülerinin detaylı bir şekilde incelendiğini ve HTS (cep telefonu sinyal) kayıtlarının değerlendirmeye alındığını belirtti. Bu adımlar, olayın aydınlatılması ve suçluların adalet önüne çıkarılması açısından büyük önem taşıyor.

Yargı reformunda son aşamaya gelindi

Bakan Tunç, sadece bu davayla ilgili değil, yargı sisteminin geneli hakkında da önemli açıklamalarda bulundu. Yargı Reformu Strateji Belgesi çalışmalarının son aşamada olduğunu ve10. Yargı Paketi taslağının milletvekillerine sunulacağını açıkladı. Bu paketle, yargı sisteminde önemli değişikliklerin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Adalet Bakanı Tunç’tan kayyum tartışmalarına sert yanıt: Hukuk devleti suç i̇şlenmesine müsamaha göstermez

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kayyum tartışmalarına ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, belediye başkanlarının görevden alınması ve yerlerine kayyum atanması hakkında yapılan eleştirileri haksız ve yersiz bulduğunu belirtti. Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunu vurgulayan Tunç, hukukun suçla mücadelede tavizsiz olduğunu söyledi.

'Yargı mensuplarına yapılan eleştiriler kabul edilemez'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, son dönemdeki kayyum tartışmalarına dair açıklamalarda bulunarak, bazı siyasetçilerin yargı mensuplarına yönelik eleştirilerini "haksız ve hadsiz" olarak nitelendirdi. Tunç, "Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve suç işlenmesine müsamaha göstermez. Tarafsız ve bağımsız yargı, kuvvetli suç şüphesi varsa elbette ki soruşturur" dedi.

Anayasal yetkiler ve belediye kanunu

Bakan Tunç, belediye başkanlarının görevden alınmasıyla ilgili sürecin Anayasa'nın 127. maddesi ve Belediye Kanunu'nun 45, 46 ve 47. maddeleri kapsamında düzenlendiğini hatırlattı. "İçişleri Bakanlığı, hakkında terörle ilgili soruşturma açılan bir belediye başkanını, soruşturma aşamasında geçici olarak görevden alabilir" diyen Tunç, yasal yetkilerin net olduğunu belirtti.

'Milletten alınan yetki, millete hizmet i̇çin kullanılmalı'

Tunç, yerel yöneticilerin, görevlerini milletten aldıkları yetkiyi millete hizmet olarak kullanmaları gerektiğini vurguladı. "Toplanan paraların ve merkezi hükümetten alınan kaynakların, hizmet olarak halka geri dönmesi zorunluluktur" diyerek, yerel yönetimlerin sorumluluklarına dikkat çekti.

Suç ve ceza uygulamaları

Adalet Bakanı, adi suçlar ve terör suçları dahil her türlü suçun soruşturulmasının hukuk devleti ilkesinin bir gereği olduğunu ifade etti. "Hukuk devleti, suç işlendiğinde veya şüphe olduğunda adil ve bağımsız bir şekilde müdahale eder" diye ekledi.
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